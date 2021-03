BTC, ETH, BNB, ADA, DOT, XRP, UNI, THETA, LTC, LIEN

Suivant les traces de Morgan Stanley, Goldman Sachs a annoncé son intention de permettre à ses clients de gestion de patrimoine de négocier des crypto-monnaies et d’autres actifs numériques. Dans une interview accordée à CNBC, Mary Rich, responsable mondiale des actifs numériques de la division de gestion de patrimoine privé de Goldman Sachs, a déclaré que le déploiement pourrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre de 2021.

L’adoption de Bitcoin par deux des plus importantes banques d’investissement au monde est susceptible de forcer d’autres banques à emprunter la voie de la cryptographie le plus tôt possible. L’arrivée d’argent frais de la part des clients de ces institutions traditionnelles peut encore accroître la demande et faire grimper les prix.

En réponse à une question sur la valeur future de Bitcoin (BTC), le PDG de Kraken, Jesse Powell, a déclaré à Bloomberg qu’un Bitcoin, qui achète actuellement une Tesla Model 3, achètera une Lamborghini d’ici la fin de l’année et une Bugatti d’ici 2023.

Une autre voix haussière a été celle du PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, qui a déclaré dans une interview avec CNBC que Bitcoin «est sur une voie inévitable pour avoir la même capitalisation boursière et ensuite une capitalisation boursière plus élevée que l’or.

Cependant, tout le monde n’est pas optimiste sur Bitcoin. Boris Schlossberg, directeur général de la stratégie de change chez BK Asset Management, a déclaré à CNBC que Bitcoin était «très, très proche peut-être d’un sommet à moyen terme ici».

Analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour déterminer la tendance et le chemin de moindre résistance.

BTC / USDT

Bitcoin se maintient au-dessus du canal descendant depuis sa sortie le 29 mars, ce qui est un signe positif. Cependant, les ours n’ont pas encore abandonné car ils défendent agressivement le niveau de 60 000 $.

Le prix avait baissé de 59789 $ aujourd’hui, mais un signe encourageant est que les taureaux ont acheté le creux et n’ont pas permis à la paire BTC / USDT de réintégrer le canal. Les taureaux vont maintenant tenter une nouvelle fois de s’élever au-dessus du sommet historique de 61 825,84 $.

S’ils réussissent, la paire pourrait reprendre la tendance haussière et commencer sa marche vers le nord vers la première cible à 69 279 $, puis 79 566 $. Les moyennes mobiles à la hausse suggèrent que les taureaux ont le dessus.

Cependant, l’indice de force relative (RSI) montre une divergence négative depuis quelques jours. Si l’indicateur baisse brusquement à partir de la ligne de tendance baissière, cela suggérera que la nouvelle tendance haussière devra peut-être attendre quelques jours.

La vue haussière sera invalidée si le prix baisse et tombe en dessous des moyennes mobiles. Au contraire, si le RSI monte au-dessus de la ligne de tendance baissière, cela indiquera que l’élan s’est accéléré, améliorant les perspectives d’un rallye.

ETH / USDT

L’éther (ETH) a frappé la ligne de résistance du triangle symétrique. Une consolidation serrée près d’une résistance augmente la possibilité d’une cassure au-dessus de celle-ci. La moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (1743 $) a augmenté et le RSI est dans la zone positive, indiquant un avantage pour les haussiers.

Si les acheteurs peuvent faire passer le prix au-dessus du triangle, la paire ETH / USDT pourrait retester le plus haut historique. Si les haussiers franchissent cet obstacle, la paire pourrait alors commencer son rallye vers l’objectif de modèle à 2 618,14 $.

Cependant, il est peu probable que les ours abandonnent facilement. Ils monteront une résistance raide à 2040,77 $. Si le prix baisse à cause de cette résistance des frais généraux mais ne réintègre pas le triangle, cela suggérera que les taureaux achètent en cas de creux. Si cela se produit, la paire peut avoir une bonne possibilité de dépasser 2040,77 $.

D’un autre côté, si les haussiers ne parviennent pas à maintenir le prix au-dessus du triangle, cela suggérera que les traders redressent leurs positions à des niveaux plus élevés. Cela pourrait garder la paire limitée pendant quelques jours de plus. Le premier signe de faiblesse sera lorsque le prix descendra en dessous de la ligne de tendance.

BNB / USDT

Les taureaux tentent de propulser Binance Coin (BNB) au-dessus de 315 $. Bien que le prix ait baissé par rapport à la résistance des frais généraux aujourd’hui, la longue traîne du chandelier suggère que les taureaux achètent à chaque baisse mineure.

Les deux moyennes mobiles sont en pente ascendante et le RSI est en territoire positif, ce qui suggère que le chemin de moindre résistance est à la hausse. Si les haussiers peuvent pousser le prix au-dessus de 315 $, la paire BNB / USDT pourrait remonter à 348,69 $.

Une cassure et une clôture au-dessus du plus haut historique pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 430 $. Cette vue haussière sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et chute en dessous de l’EMA à 20 jours (265 $).

ADA / USDT

Cardano (ADA) se maintient au-dessus de l’EMA de 20 jours (1,16 $) depuis quelques jours, mais les taureaux n’ont pas été en mesure de pousser le prix au-dessus de 1,30 $. Cela suggère un manque de demande à des niveaux plus élevés.

L’EMA de 20 jours s’est aplatie et le RSI est juste au-dessus du point médian, ce qui suggère un équilibre entre l’offre et la demande. Les baissiers vont maintenant essayer de faire chuter le prix en dessous des moyennes mobiles.

S’ils le font, la paire ADA / USDT pourrait chuter au support de 1,03 $. Une cassure en dessous de ce support suggérera le début d’une correction plus profonde à 0,80 $.

À l’inverse, si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours et que les haussiers poussent le prix au-dessus de 1,30 $, la paire pourrait remonter à 1,48 $.

DOT / USDT

Après une légère hésitation près de l’EMA de 20 jours (34,35 $), Polkadot (DOT) a dépassé les moyennes mobiles aujourd’hui. Cela montre une forte demande à des niveaux plus élevés. Les taureaux vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière.

S’ils réussissent, la paire DOT / USDT pourrait retester le plus haut historique à 42,28 $. Si l’élan peut conquérir cette résistance, la paire pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 53,50 $.

Cependant, si le prix baisse à partir de la ligne de tendance baissière, cela suggérera que les baissiers sont actifs à des niveaux plus élevés. Cela pourrait garder la paire limitée pendant quelques jours de plus. Les moyennes mobiles plates et le RSI supérieur à 58 suggèrent un avantage mineur pour les taureaux.

XRP / USDT

XRP a de nouveau refusé de près de la résistance des frais généraux de 0,60 $. Cependant, le signe positif est que les taureaux ont acheté la baisse à l’EMA de 20 jours (0,51 $), comme on le voit depuis la longue traîne du chandelier d’aujourd’hui.

La hausse des moyennes mobiles et le RSI en territoire positif suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse. Les taureaux vont probablement faire une nouvelle tentative pour pousser le prix au-dessus de 0,60 $.

S’ils réussissent, un rallye à 0,65 $ est possible. Ce niveau peut agir comme une résistance raide, mais si les haussiers peuvent pousser le prix au-dessus, la paire XRP / USDT pourrait prendre de l’élan. Cette vue haussière invalidera si le prix chute en dessous des moyennes mobiles.

UNI / USDT

Le rebond d’Uniswap (UNI) par rapport à la moyenne mobile simple de 50 jours (27,26 $) le 26 mars n’a pas été en mesure de franchir l’obstacle de l’EMA à 20 jours (29,12 $). Cela montre que le sentiment est passé de l’achat sur les creux à la vente sur les rallyes.

Si les baissiers font maintenant descendre le prix sous le support de 25,50 $, la paire UNI / USDT pourrait entrer dans une phase corrective qui pourrait faire baisser le prix à 20 $, puis à 18 $.

L’EMA à 20 jours légèrement descendante et le RSI juste en dessous du point médian suggèrent un avantage mineur pour les baissiers.

Cette vue négative invalidera si le prix augmente par rapport au niveau actuel et dépasse l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement pourrait prolonger le séjour de la paire à l’intérieur de la fourchette pendant quelques jours de plus.

THETA / USDT

THETA a refusé de 13,95 $ le 29 mars, ce qui indique que les ours défendent agressivement la zone de résistance de 14 $ à 14,96 $. Les ours vont maintenant essayer de faire couler l’altcoin dans l’EMA de 20 jours (10,27 $).

Dans une tendance haussière, les taureaux achètent généralement les creux à l’EMA de 20 jours car il offre un rapport risque / récompense attractif. Par conséquent, si la paire THETA / USDT rebondit avec force sur ce support, cela suggérera que le sentiment reste haussier et que les traders achètent en baisse.

Cela pourrait maintenir la fourchette de la paire entre 10,35 $ et 14 $ pendant quelques jours de plus. Au contraire, si les baissiers font chuter le prix en dessous de l’EMA à 20 jours, cela suggérera un possible changement de sentiment. La paire pourrait alors chuter au niveau de retracement de Fibonacci à 50% à 8,88 $.

LTC / USDT

Le rallye de secours de Litecoin (LTC) semble avoir frappé un mur au SMA de 50 jours (196 $) car les taureaux n’ont pas été en mesure de maintenir le prix au-dessus. Les baissiers vont maintenant essayer de faire baisser le prix sur la ligne de tendance du triangle.

Si le prix rebondit par rapport à la ligne de tendance, cela indiquera que les taureaux continuent d’acheter en cas de creux. Cela pourrait maintenir la paire LTC / USDT à l’intérieur du triangle pendant quelques jours de plus.

Les moyennes mobiles plates et le RSI près du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande.

Cette vue neutre sera invalidée après que le prix se soit cassé au-dessus ou en dessous du triangle. Cela pourrait signaler le début possible d’un mouvement de tendance.

LIEN / USDT

Chainlink (LINK) a dépassé l’EMA de 20 jours (27,79 $) les 29 et 30 mars, mais n’a pas pu grimper le SMA de 50 jours (29 $). Bien que le prix ait baissé aujourd’hui, les taureaux ont acheté le creux vu de la longue queue du chandelier.

Les taureaux peuvent maintenant faire une nouvelle tentative pour pousser le prix au-dessus du SMA de 50 jours. S’ils y parviennent, la paire LINK / USDT pourrait atteindre 32 $. Une cassure au-dessus de cette résistance suggérera un avantage aux haussiers.

Au contraire, si le prix baisse à nouveau par rapport au SMA de 50 jours, une baisse à 24 $ est probable. C’est un support important à surveiller car s’il se fissure, la paire complètera un modèle de triangle descendant, ce qui pourrait signaler un possible renversement de tendance. Une telle décision pourrait ouvrir la porte à une baisse à 14 $.

