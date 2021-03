BTC, ETH, BNB, ADA, DOT, XRP, UNI, THETA, LTC, LIEN

Les données de Glassnode montrent que les réserves d’échange de Bitcoin (BTC) sur Coinbase ont chuté d’environ 8 milliards de dollars. Cela indique que les investisseurs institutionnels bloquent leurs achats dans des entrepôts frigorifiques à long terme au lieu de réserver des bénéfices.

Le HODLing par les institutions est un énorme positif car il continuera à réduire l’offre disponible de Bitcoin, ce qui peut augmenter les prix même si la demande commence à diminuer.

Le flux de nouvelles ne suggère aucun ralentissement de l’adoption institutionnelle. New Zealand Wealth Funds Management a révélé que son produit KiwiSaver Growth Strategy a alloué 5% de ses actifs à Bitcoin en octobre 2020.

Selon le directeur des investissements de la société, James Grigor, le premier achat de Bitcoin a eu lieu alors que Bitcoin était à 10000 dollars. Cela signifie que lorsque Bitcoin a atteint un sommet historique à 61 825,44 $, l’entreprise était assise sur un bénéfice de 518%. Grigor a également ajouté que Bitcoin pourrait figurer dans plus de systèmes KiwiSaver au cours des cinq prochaines années.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

Dans un récent podcast avec Raoul Pal, le PDG du New York Digital Investment Group, Robert Gutmann, a déclaré que la société avait reçu des demandes de fonds souverains sur d’éventuels investissements en Bitcoin. Pal a révélé que le fonds souverain de Singapour, Temasek, avait acheté du Bitcoin vierge à des mineurs.

Plus d’investisseurs pourraient arriver si la Securities and Exchange Commission des États-Unis approuve un fonds négocié en bourse Bitcoin. Le dernier à demander l’approbation pour lancer un ETF Bitcoin est Fidelity Investments. Cela montre que les anciennes sociétés financières ajoutent de manière agressive un support à Bitcoin.

L’arrivée de toutes sortes d’investisseurs dans l’espace crypto est un signe positif. Bien que cela puisse être optimiste à long terme, analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour déterminer la tendance à court terme.

BTC / USD

Les taureaux avaient poussé Bitcoin au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 20 jours (54426 $) le 24 mars, mais ils ne pouvaient pas maintenir les niveaux plus élevés, comme le montrent la longue mèche et la clôture négative du chandelier quotidien.

Graphique journalier BTC / USDT. Source: TradingView

La paire BTC / USD a chuté à la moyenne mobile simple de 50 jours (51282 $) le 25 mars, ce qui est un support important à surveiller car les baissiers n’ont pas atteint une clôture en dessous depuis le 9 octobre de l’année dernière.

Si les haussiers peuvent soutenir le rebond actuel et pousser le prix au-dessus de l’EMA à 20 jours, la paire pourrait remonter jusqu’à la ligne de tendance baissière. Les ours sont susceptibles de monter un obstacle raide à ce niveau.

Si le prix baisse à partir de la ligne de tendance baissière, les baissiers feront une autre tentative pour faire descendre la paire en dessous du SMA à 50 jours. Si cela se produit, la paire peut subir une pression de vente accrue de la part des traders à court terme, entraînant une baisse à 46 000 $, puis 43 006,77 $.

Alternativement, si les haussiers peuvent conduire le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, la paire pourrait atteindre le plus haut historique à 61 825,84 $. Une cassure de cette résistance suggérera la reprise de la prochaine étape de la tendance haussière.

ETH / USD

Ether (ETH) se négocie en dessous des moyennes mobiles depuis trois jours, signalant une faiblesse. Les taureaux tentent un rallye de soulagement aujourd’hui, mais le recul pourrait faire face à une vente par les baissiers à l’EMA de 20 jours (1711 $).

Graphique journalier ETH / USDT. Source: TradingView

Si le prix baisse à partir de l’EMA de 20 jours, les baissiers tenteront de faire baisser la paire ETH / USD à 1500 $, puis à 1289 $. L’EMA à 20 jours légèrement descendante et l’indice de force relative (RSI) juste en dessous du point médian suggèrent un avantage mineur pour les baissiers.

Cependant, si les haussiers peuvent pousser le prix au-dessus des moyennes mobiles, la paire peut se rallier à la ligne de tendance baissière. Une cassure de cette ligne ouvrira les portes pour un nouveau test du plus haut de tous les temps à 2040,77 $. Si le prix baisse à partir de la ligne de tendance baissière, la paire peut former un triangle symétrique.

BNB / USD

Binance Coin (BNB) a glissé en dessous de l’EMA de 20 jours (251 $) le 24 mars et les ours ont poursuivi leurs ventes le 25 mars, mais ils n’ont pas pu briser le support SMA de 50 jours (216 $). Cela a attiré les acheteurs des taureaux qui tentent actuellement de repousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours.

Graphique journalier BNB / USDT. Source: TradingView

Les moyennes mobiles plates et le RSI juste au-dessus du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande. Si les haussiers peuvent pousser le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, la paire BNB / USD pourrait atteindre 309,50 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport à la ligne de tendance baissière, les baissiers tenteront à nouveau de briser le support SMA à 50 jours. S’ils réussissent, la paire peut chuter au support critique à 189 $.

ADA / USD

Cardano (ADA) a refusé à plusieurs reprises l’EMA de 20 jours (1,14 $) au cours des trois derniers jours, mais les baissiers n’ont pas pu briser le support de 1,03 $. Cela suggère une accumulation par les taureaux à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier ADA / USDT. Source: TradingView

Les taureaux ont poussé le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours aujourd’hui. S’ils peuvent maintenir les niveaux plus élevés, la paire ADA / USD peut progressivement monter jusqu’à 1,48 $. Les ours sont à nouveau susceptibles de poser un défi de taille face à cette résistance.

L’EMA de 20 jours est plate et le RSI est juste au-dessus du point médian, ce qui suggère une action possible liée à la plage pendant quelques jours. Cette vue neutre sera invalidée si le prix baisse et tombe en dessous de 1,03 $. Cela pourrait signaler le début d’une correction plus profonde à 0,80 $.

DOT / USD

Polkadot (DOT) s’est cassé sous le triangle symétrique et le SMA à 50 jours (32,55 $) le 24 mars, indiquant que les baissiers ont maîtrisé les taureaux. Habituellement, une fois que le prix est tombé en dessous d’un niveau important, il a tendance à retester le niveau. Dans ce cas, le prix peut augmenter jusqu’au point de panne, qui est proche de l’EMA de 20 jours (34,26 $).

Graphique journalier DOT / USDT. Source: TradingView

Si le prix baisse à cause de cette résistance, cela suggérera que le sentiment est devenu négatif et que les traders vendent sur des reprises. Les ours essaieront alors de faire baisser le prix en dessous de 26,50 $. S’ils peuvent y parvenir, la paire DOT / USD pourrait prolonger sa baisse jusqu’à l’objectif de modèle à 18,22 $.

Cette vue négative invalidera si les taureaux peuvent pousser et maintenir le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement suggérera des achats forts à des niveaux inférieurs et une consolidation possible pendant quelques jours.

XRP / USD

Le XRP a chuté sous le support de 0,50 $ et les moyennes mobiles le 24 mars. Cependant, le point positif était que les niveaux inférieurs ont attiré de forts achats de la part des traders et que le prix est revenu au-dessus du niveau de 0,50 $ le 25 mars.

Graphique journalier XRP / USDT. Source: TradingView

Le RSI a rebondi sur le point médian et les moyennes mobiles sont en hausse, indiquant que le sentiment est devenu positif et que les traders considèrent les baisses comme une opportunité d’achat. Si les taureaux peuvent conduire le prix au-dessus de 0,60 $, la paire XRP / USD peut remonter à 0,65 $, puis à 0,78 $.

Au contraire, si le prix baisse à nouveau de 0,60 $, cela indiquera un manque de demande à des niveaux plus élevés. Cela pourrait garder la paire limitée pendant quelques jours de plus.

UNI / USD

Uniswap (UNI) a plongé sous le support de la fourchette de 27,97 $ à 35,20 $ le 24 mars. Cependant, les baissiers n’ont pas pu faire baisser le prix sous le SMA à 50 jours (26,38 $), ce qui montre que les taureaux défendent ce niveau.

Graphique journalier UNI / USDT. Source: TradingView

La paire UNI / USD a rebondi sur le SMA de 50 jours et les haussiers vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (29,62 $). S’ils réussissent, le prix peut à nouveau atteindre la zone de résistance des frais généraux de 35,20 $ à 36,80 $.

D’un autre côté, si la paire baisse à partir de l’EMA de 20 jours, les baissiers essaieront à nouveau de faire baisser le prix en dessous du SMA de 50 jours. Si cela se produit, la paire peut chuter à 20,74 $. L’EMA de 20 jours a commencé à baisser et le RSI est juste en dessous du point médian, ce qui suggère un avantage mineur pour les baissiers.

THETA / USD

THETA se consolide actuellement dans une forte tendance haussière. Les haussiers ont acheté le creux au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% à 10,31 $ le 25 mars. Cela montre que le sentiment reste positif et que les traders achètent les creux.

Graphique journalier THETA / USDT. Source: TradingView

Si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus de la zone de 13 $ à 14,96 $, la paire THETA / USD pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 19 $. La hausse des moyennes mobiles et le RSI dans la zone de surachat suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse.

À l’inverse, si les baissiers défendent avec succès la zone de résistance des frais généraux, la paire peut rester dans une fourchette comprise entre 10,31 $ et 14,96 $ pendant quelques jours. Une cassure en dessous de 10,31 $ pourrait prolonger la baisse à l’EMA de 20 jours (8,74 $).

LTC / USD

Litecoin (LTC) a refusé de l’EMA de 20 jours (191 $) le 24 mars et s’est cassé en dessous de la ligne de tendance du triangle symétrique. Ceci est un signe négatif car il suggère que le triangle agit comme un modèle d’inversion.

Graphique journalier LTC / USDT. Source: TradingView

L’EMA descendante de 20 jours et le RSI dans la zone négative suggèrent que les ours ont le dessus. Si le prix baisse à nouveau par rapport à l’EMA de 20 jours, les baissiers essaieront d’étendre la correction à 152,94 $, puis à 120 $.

Cependant, il est peu probable que les taureaux abandonnent facilement. Ils essaieront de repousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours. S’ils réussissent, il affichera des achats agressifs à des niveaux inférieurs et pourrait maintenir la paire LTC / USD à l’intérieur du triangle pendant quelques jours de plus.

LIEN / USD

Chainlink (LINK) a chuté en dessous du support mineur à 26,28 $ le 24 mars et a atteint le support important à 24 $. Bien que les taureaux aient maintenu ce support au cours des deux derniers jours, le rebond manque de force, indiquant un manque de confiance des acheteurs quant à la fin de la correction.

Graphique quotidien LINK / USDT. Source: TradingView

L’EMA de 20 jours (27,97 $) a commencé à baisser et le RSI a plongé dans le territoire négatif, suggérant que les ours ont le dessus. Une cassure en dessous de 24 $ pourrait intensifier les ventes, ce qui pourrait ramener la paire LINK / USD à 20,11 $.

Cette vue négative invalidera si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement suggérera un achat fort à des niveaux inférieurs et pourrait maintenir la fourchette de la paire entre 24 $ et 32 ​​$ pendant quelques jours.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.

