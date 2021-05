BTC, ETH, BNB, DOGE, XRP, ADA, DOT, BCH, LTC, LIEN

Compartir

La domination croissante d’Ethereum a permis aux traders de rester concentrés sur les altcoins, mais la lutte de Bitcoin pour rester au-dessus de 59000 $ pourrait faire chuter l’ensemble du marché.

Le rallye astronomique de l’Ether (ETH) ne montre aucun signe de ralentissement. Les taureaux ont facilement franchi l’obstacle des frais généraux à 4000 dollars aujourd’hui, poussant également la domination du marché du plus grand altcoin à plus de 19%.

Ce n’est pas seulement Ether qui est témoin d’achats massifs de la part des commerçants. Litecoin (LTC) et Cardano (ADA) ont également atteint de nouveaux sommets historiques, suggérant un rallye altcoin à large base.

Cependant, Bitcoin (BTC) semble avoir perdu de son élan alors qu’il continue de se battre près de 60000 dollars. Cela a porté sa domination du marché à moins de 44% pour la première fois depuis juillet 2018.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

Cependant, la récente sous-performance de Bitcoin n’a pas ébranlé les taureaux sur le long terme. Le fondateur et PDG de Morgan Creek Capital Management, Mark Yusko, a récemment déclaré dans une interview avec CNBC que Bitcoin serait en concurrence avec la «valeur monétaire» de l’or.

“Si la valeur monétaire de l’or est de 4 billions de dollars, alors l’or numérique devrait atteindre ce total”, a ajouté Yusko. Cela signifie que Bitcoin devra augmenter à 235000 $ à l’avenir pour répondre à la prédiction de Yusko.

Analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour connaître les niveaux de support et de résistance critiques.

BTC / USDT

Bitcoin a été pris en sandwich entre les moyennes mobiles et la résistance de 58966,53 $ au cours des deux derniers jours. Ce commerce à fourchette étroite suggère un état d’équilibre entre les taureaux et les baissiers.

Graphique journalier BTC / USDT. Source: TradingView

Si l’incertitude est résolue à la baisse, la paire BTC / USDT pourrait chuter à 52323,21 $. Les taureaux tenteront de défendre ce support et en cas de succès, la paire pourrait prolonger sa consolidation entre 52 323,21 $ et 58 966,53 $ pendant quelques jours de plus.

La moyenne mobile exponentielle sur 20 jours qui augmente progressivement (56 611 $) et l’indice de force relative (RSI) près du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande.

Cet équilibre peut se déplacer en faveur des taureaux si le prix se maintient au-dessus de 58 966,53 $. Cela pourrait entraîner une marche vers le sommet historique de 64 849,27. Une cassure au-dessus de cette résistance peut indiquer la reprise du mouvement haussier.

À l’inverse, une cassure en dessous de 52 323,21 $ pourrait signaler le début d’une correction plus profonde à 46 985 $. Une cassure en dessous de ce support pourrait déclencher une vente panique.

ETH / USDT

Le rallye d’Ether s’est poursuivi sans relâche. Après avoir formé un motif de chandelier Doji le 9 mai, les taureaux ont affirmé leur domination aujourd’hui et ont poussé le prix à un nouveau record absolu. Le fort rallye de ces derniers jours a poussé le RSI au-dessus de 83.

Graphique journalier ETH / USDT. Source: TradingView

Un niveau de surachat profond sur le RSI indique une frénésie d’achat alors que les traders craignent de rater le rallye. Généralement, ces rallyes culminent après l’achat du dernier taureau. La paire ETH / USDT pourrait monter à 4 528,97 $, puis au niveau psychologique à 5 000 $.

Le premier signe de disparition de la dynamique haussière pourrait être une correction de plus de trois jours. Une cassure en dessous de l’EMA de 20 jours (3 173 $) signalera le début d’une correction plus profonde.

BNB / USDT

Binance Coin ( BNB ) subió a un nuevo máximo histórico en $ 691.77 hoy, pero los alcistas están luchando por mantener el precio por encima del nivel de ruptura en $ 680. La mecha larga en la vela del día sugiere una falta de demanda en niveles plus grand.

Graphique journalier BNB / USDT. Source: TradingView

Les moyennes mobiles ascendantes indiquent que les acheteurs sont en contrôle, mais la divergence négative du RSI suggère que l’élan haussier pourrait s’affaiblir. Une cassure et une clôture en dessous de l’EMA à 20 jours (599 $) pourraient être le premier signe d’une correction plus profonde.

D’autre part, si le prix augmente à partir du niveau actuel ou de l’EMA à 20 jours, les taureaux feront une nouvelle tentative pour pousser et maintenir la paire BNB / USDT au-dessus de 680 $. En cas de succès, la paire pourrait se lancer dans une autre. voyage à 760 $ puis 808,57 $.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a connu un revirement brutal le 9 mai, mais les taureaux ont défendu agressivement l’EMA de 20 jours (0,44 $) comme on le voit depuis la longue queue de la bougie du jour. Cependant, les acheteurs n’ont pas pu prolonger le rallye aujourd’hui et le prix a repris son chemin vers l’EMA de 20 jours.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source: TradingView

L’EMA à 20 jours s’aplatit progressivement et le RSI est tombé en dessous de 58, indiquant que l’élan haussier s’affaiblit.

Si la paire DOGE / USDT rebondit à nouveau sur l’EMA à 20 jours, cela suggérera un achat fort à des niveaux inférieurs. Un tel mouvement pourrait maintenir la paire à portée pendant quelques jours de plus.

Cette vue sera invalidée si les ours font descendre le prix en dessous de l’EMA de 20 jours. Si cela se produit, la paire pourrait chuter au niveau de retracement Fib de 61,8% à 0,38 $.

XRP / USDT

XRP a dépassé à plusieurs reprises la ligne de tendance baissière depuis le 6 mai, mais les haussiers n’ont pas été en mesure de maintenir la cassure. Cela suggère que les traders peuvent utiliser des rallyes pour alléger leurs positions longues.

Graphique journalier XRP / USDT. Source: TradingView

Les acheteurs devront pousser et maintenir le prix au-dessus de 1,66 $ pour améliorer les perspectives d’un nouveau test du plus haut de 52 semaines à 1,96 $. L’EMA à 20 jours en hausse progressive (1,45 $) et le RSI au-dessus de 56 indiquent un avantage mineur pour les taureaux.

Ce point de vue positif sera inversé si le prix baisse et tombe en dessous de l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement suggérera que l’offre dépasse la demande. La paire XRP / USDT pourrait tomber à la moyenne mobile simple de 50 jours (1,16 $).

ADA / USDT

Cardano a fait un grand modèle de chandelier de jour extérieur le 9 mai, indiquant un achat fort au niveau de cassure de 1,48 $. Cependant, les taureaux ont été incapables de maintenir leur élan aujourd’hui et l’altcoin a formé un motif de chandelier à l’intérieur de la journée.

Graphique journalier ADA / USDT. Source: TradingView

Si les haussiers n’abandonnent pas beaucoup de terrain par rapport au niveau actuel, cela signalera de la force et cela pourrait améliorer les perspectives de reprise de la tendance haussière.

La hausse de l’EMA à 20 jours (1,45 $) et du RSI dans le territoire de surachat indique également que le chemin de moindre résistance est à la hausse. Une cassure au-dessus de 1,83 $ peut ouvrir les portes d’un rallye à 2 $ puis 2,25 $.

Contrairement à cette hypothèse, si la paire ADA / USDT baisse et tombe en dessous de l’EMA à 20 jours (1,45 $), cela indiquera un piège haussier. Cela pourrait ramener le prix à 1,28 $, puis à 1 $.

DOT / USDT

Polkadot (DOT) est coincé entre les moyennes mobiles et la résistance des frais généraux à 42,28 $. Cette fourchette étroite de négociation proche d’une résistance raide est un signe positif, car elle montre que les traders ne sont pas pressés d’abandonner leurs positions longues.

Graphique journalier DOT / USDT. Source: TradingView

Si les taureaux peuvent pousser et maintenir le prix au-dessus de 42,28 $, cela suggérerait que la demande dépasse l’offre. Cela pourrait entraîner un rallye vers le sommet historique de 48,36 $, où les baissiers devraient à nouveau monter une résistance raide.

Cependant, si les acheteurs poussent le prix au-dessus de 48,36 $, la paire DOT / USDT pourrait commencer son voyage à 58,06 $.

Alternativement, si le prix tombe en dessous des moyennes mobiles, la paire pourrait chuter à 34,36 $, puis 32,56 $. Si cela se produit, la paire peut prolonger son séjour dans la fourchette de 26,50 $ à 42,28 $ pendant quelques jours de plus.

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) fait face à une forte résistance près du plus haut de 52 semaines à 1600,89 $, comme le montre la longue mèche de la bougie d’aujourd’hui. Si le prix tombe en dessous de 1400 $, l’altcoin pourrait chuter au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% à 1263,10 $ et rester dans la fourchette pendant quelques jours.

Graphique journalier BCH / USDT. Source: TradingView

Le premier signe de faiblesse sera une cassure en dessous de 1263,10 $ et l’avantage se déplacera en faveur des baissiers si la paire BCH / USDT tombe en dessous de l’EMA à 20 jours (1134 $).

Cependant, la hausse des moyennes mobiles et le RSI dans la zone de surachat suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse.

Si le prix augmente à partir du niveau actuel ou de 1400 $ et dépasse 1600,89 $, la paire pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière, qui a un objectif cible de 2147,36 $.

LTC / USDT

Le litecoin a augmenté au-dessus de la ligne de résistance du motif de coin d’élargissement ascendant le 9 mai, signalant un rebond de l’élan. L’altcoin a atteint un nouveau record absolu à 412,76 $ aujourd’hui, mais la longue mèche sur la bougie suggère une réserve de profit à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier LTC / USDT. Source: TradingView

Si la paire LTC / USDT rebondit sur le niveau de cassure, cela suggérera que les taureaux achètent chaque baisse mineure. Cela augmentera les chances de reprise de la tendance haussière avec la prochaine cible à 463,31 $, puis 500 $.

À l’inverse, si le prix rentre dans le coin, cela suggérera que la cassure du 9 mai était un piège haussier. Cela pourrait ramener le prix à l’EMA de 20 jours (309 $). Un fort rebond à partir de ce niveau suggérera que le sentiment reste positif, tandis qu’une cassure sous l’EMA à 20 jours ouvrira la voie à une baisse vers la ligne de support de coin.

LIEN / USDT

Les taureaux ont poussé Chainlink (LINK) au-dessus de la ligne de résistance du canal ascendant le 5 mai, mais n’ont pas pu s’appuyer sur la cassure. Après avoir hésité pendant quelques jours, les taureaux ont fait un mouvement haussier décisif le 9 mai et ont poussé l’altcoin à 52,42 $.

Graphique quotidien LINK / USDT. Source: TradingView

Cependant, les haussiers n’ont à nouveau pas réussi à soutenir le rallye et les baissiers tentent de repousser le prix dans le canal ascendant. S’ils réussissent, la paire LINK / USDT peut chuter à l’EMA de 20 jours (43 $).

Si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours, les taureaux peuvent faire une nouvelle tentative pour reprendre la tendance haussière. À l’inverse, une cassure en dessous de l’EMA à 20 jours suggérera que la cassure actuelle était un piège haussier. Ensuite, la paire pourrait tomber sur la ligne de support du canal.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Tout mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques. Vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.

Les données de marché sont fournies par la bourse HitBTC.