BTC, ETH, BNB, DOT, ADA, XRP, UNI, LTC, LIEN, THETA

La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a atteint le cap important de 2 billions de dollars le 5 avril. À mesure que la valeur des crypto-monnaies augmente, elles sont susceptibles d’attirer d’autres investissements des investisseurs institutionnels, car ils ne peuvent plus se permettre de les négliger.

Il y a moins de trois mois, le marché de la cryptographie avait atteint pour la première fois le billion de dollars de capitalisation boursière. Ce taux de croissance montre que les investisseurs sont extrêmement optimistes sur le potentiel du secteur et que ceux qui retardent leurs décisions d’investissement devront peut-être entrer à des niveaux beaucoup plus élevés.

La fondatrice et PDG d’Ark Invest, Cathie Wood, est bien connue pour identifier les technologies perturbatrices et la société soutient Bitcoin (BTC) pour ce faire. Yassine Elmandjra, analyste d’actifs cryptographiques chez Ark, a déclaré que Bitcoin était «100 fois meilleur» que l’or, il pense donc que Bitcoin sera multiplié par 10 par rapport à la capitalisation boursière actuelle de 1 billion de dollars pour égaler la capitalisation boursière de 10 billions de dollars de l’or.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

Pour que Bitcoin poursuive son voyage vers le nord, les institutions devront continuer à y injecter de l’argent. Objectif Bitcoin ETF, le premier fonds négocié en bourse Bitcoin au Canada, lancé il y a deux mois, détient actuellement 16 462 BTC.

Si un ETF Bitcoin obtient l’approbation des régulateurs aux États-Unis, il pourrait attirer d’énormes investissements, éclipsant les entrées dans l’ETF Purpose Bitcoin.

L’histoire de la cryptographie s’est étendue au-delà du Bitcoin. Les données de la société d’analyse commerciale CB Insights ont montré que les startups axées sur la technologie de la crypto et de la blockchain ont reçu 2,6 milliards de dollars de financement au premier trimestre 2021. C’est bien au-dessus du financement total de 2,3 milliards de dollars reçu en 2020, indiquant l’intérêt croissant pour le secteur.

La question qui préoccupe la plupart des investisseurs est donc de savoir si le marché de la cryptographie sera en mesure de maintenir son élan actuel. Analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le découvrir.

BTC / USDT

Bitcoin a rebondi sur la moyenne mobile exponentielle de 20 jours (56750 $) aujourd’hui, ce qui suggère que le sentiment reste positif et que les taureaux achètent à chaque baisse mineure.

Graphique journalier BTC / USDT. Source: TradingView

Les acheteurs vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de la zone de résistance des frais généraux de 60 000 $ à 61 825,84 $. S’ils réussissent, cela pourrait ouvrir les portes d’un rallye à 69 540 $ puis 79 566 $.

Cependant, il est peu probable que les ours abandonnent facilement. Ils essaieront encore une fois de bloquer le rallye dans la zone de résistance. Si cela se produit, la possibilité d’une pause en dessous de l’EMA de 20 jours augmente.

Cela pourrait entraîner une baisse du support critique à la moyenne mobile simple de 50 jours (53 978 $). Si les baissiers font chuter le prix en dessous du SMA à 50 jours, la paire pourrait chuter au prochain support à 50460,02 $.

ETH / USDT

Ether (ETH) a atteint un nouveau sommet historique à 2 144,59 $ le 2 avril. Cependant, les taureaux n’ont pas pu s’appuyer sur ce mouvement car les baissiers se sont vendus agressivement et ont ramené le prix sous le niveau de cassure à 2 040,77 $ le 3 avril.

Graphique journalier ETH / USDT. Source: TradingView

Depuis lors, les taureaux et les ours se sont battus près de 2040,77 $. Alors que les taureaux tentent de faire basculer ce niveau vers un support, les baissiers tentent de tirer le prix en dessous et de piéger les taureaux.

L’EMA à 20 jours en hausse (1 872 $) et l’indice de force relative (RSI) au-dessus de 65 suggèrent que les taureaux ont le dessus. Si les acheteurs réussissent à pousser le prix au-dessus de 2144,59 $, la paire ETH / USDT pourrait entamer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 2618,14 $.

Contrairement à cette hypothèse, si les baissiers tirent le prix en dessous de 1977 $, la paire pourrait chuter à l’EMA à 20 jours. Une cassure en dessous de ce niveau suggérera que l’élan haussier s’est affaibli et pourrait entraîner une baisse de la ligne de tendance.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a effacé la zone de résistance des frais généraux de 348,69 $ à 356,98 $ aujourd’hui et a atteint un nouveau record absolu. Chaque fois qu’une classe d’actifs atteint un nouveau record absolu, c’est un signe de force car cela montre que les traders achètent à des niveaux plus élevés car ils s’attendent à ce que le rallye se prolonge.

Graphique journalier BNB / USDT. Source: TradingView

Les deux moyennes mobiles sont en pente ascendante et le RSI a augmenté dans le territoire de surachat, indiquant que le chemin de la moindre résistance est à la hausse. La paire BNB / USDT pourrait désormais rallier son objectif cible à 400 $ puis 430 $.

Cette vue positive invalidera si le prix change de direction et passe en dessous de l’EMA de 20 jours (297 $). Une telle décision suggérera que les commerçants enregistrent de manière agressive des bénéfices à des niveaux plus élevés et que l’offre dépasse la demande.

Cela pourrait faire baisser le prix au SMA de 50 jours (258 $) et une fissure en dessous de ce support pourrait prolonger la baisse à 220 $.

DOT / USDT

Les ours ont tenté de piéger les taureaux le 3 avril, comme le montre la longue mèche du chandelier du jour. Cependant, les taureaux n’étaient pas prêts à abandonner leur avantage et ils ont de nouveau poussé Polkadot (DOT) au-dessus de 42,28 $ le 4 avril.

Graphique journalier DOT / USDT. Source: TradingView

Il y a une lutte difficile entre les taureaux et les ours près du niveau de 42,28 $. Les acheteurs tentent d’inverser ce niveau pour soutenir et lancer la prochaine étape de la tendance haussière, qui pourrait atteindre 53,50 $.

L’EMA à 20 jours en hausse (37,30 $) et le RSI près du territoire de surachat suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse.

Cette vue haussière invalidera si les baissiers peuvent ramener le prix en dessous de 40 $. Si cela se produit, la paire ADA / USDT pourrait chuter vers les moyennes mobiles et une cassure sous le SMA à 50 jours (35,34 $) pourrait entamer une correction plus profonde à 26,50 $.

ADA / USDT

Cardano (ADA) se négocie près de l’EMA de 20 jours (1,17 $) au cours des derniers jours. Les tentatives des taureaux pour amorcer un mouvement haussier les 2 et 3 avril n’ont pas trouvé d’acheteurs à des niveaux plus élevés, comme le montre la longue mèche sur les chandeliers.

Graphique journalier ADA / USDT. Source: TradingView

Habituellement, chaque phase de faible volatilité est suivie d’une forte augmentation de la volatilité mais il est difficile de prédire la direction de la cassure. Par conséquent, il est préférable d’attendre que la cassure se produise avant de lancer des transactions.

Si les haussiers peuvent pousser et maintenir le prix au-dessus de 1,30 $, la paire ADA / USDT peut défier la résistance raide à 1,48 $. Ce sera la troisième tentative pour effacer la résistance au-dessus, d’où la possibilité d’une cassure au-dessus de celle-ci est élevée. Le prochain objectif cible est de 2 $.

D’un autre côté, si l’indécision se résout à la baisse, les baissiers essaieront de faire baisser le prix en dessous de 1,03 $ et commenceront une correction plus profonde à 0,80 $ puis 0,70 $.

XRP / USDT

Le XRP a dépassé la forte résistance des frais généraux à 0,65 $ aujourd’hui, ce qui a complété un motif inversé de la tête et des épaules. L’altcoin a pris de l’élan et a effacé la résistance mineure à 0,75 $ et 0,78 $.

Graphique journalier XRP / USDT. Source: TradingView

Le rythme soutenu du rallye suggère que plusieurs ours ont peut-être été pris au dépourvu, ce qui a entraîné une compression massive et courte. Cela ouvre la possibilité d’un rallye vers la cible de modèle à 1,11 $.

L’EMA à 20 jours en hausse (0,57 $) et le RSI au-dessus de 80 suggèrent que les taureaux sont de retour aux commandes.

Cependant, la paire XRP / USDT peut ne pas se rallier à l’objectif cible dans un tiret direct car les traders à court terme peuvent enregistrer des bénéfices après le fort rallye d’aujourd’hui. Cela pourrait faire baisser le prix de la zone de support de 0,75 $ à 0,65 $.

La force du rebond au large de cette zone de support donnera un meilleur aperçu de la prochaine étape du rallye.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) a dépassé l’EMA de 20 jours (29,52 $) le 2 avril, mais les baisses n’ont pas permis au prix de s’échapper. Ils ont vendu à des niveaux plus élevés et ont ramené le prix à l’EMA de 20 jours le 3 avril.

Graphique journalier UNI / USDT. Source: TradingView

Le signe positif est que les taureaux ont organisé avec succès l’EMA de 20 jours au cours des trois derniers jours. Si les haussiers peuvent pousser le prix au-dessus de 32,50 $, la paire UNI / USDT pourrait se rallier à la zone de résistance de 35,20 $ à 36,80 $.

L’EMA plat à 20 jours et le RSI inférieur à 56 suggèrent un manque de dynamique en faveur des haussiers. Cela pourrait garder la paire limitée pendant quelques jours de plus. Le prochain mouvement de tendance pourrait commencer sur une cassure au-dessus de 36,80 $ ou une cassure en dessous de 25,52 $.

LTC / USDT

Le litecoin (LTC) était sorti de la ligne de résistance du triangle symétrique le 3 avril, mais les haussiers n’ont pas pu soutenir les niveaux plus élevés. L’altcoin a rapidement inversé la direction et est retombé dans le triangle.

Graphique journalier LTC / USDT. Source: TradingView

Cependant, le signe positif est que les acheteurs n’ont pas laissé le prix passer en dessous des moyennes mobiles. Cela montre que les taureaux s’accumulent lors des creux. Ils tenteront à nouveau de pousser et de maintenir le prix au-dessus du triangle.

S’ils réussissent, la paire LTC / USDT pourrait remonter à 230 $, puis à 246,96 $. Au-dessus de ce niveau, la paire pourrait atteindre la cible de modèle à 307,42 $.

À l’inverse, si le prix descend à nouveau de la ligne de résistance, la possibilité d’une cassure en dessous des moyennes mobiles augmente. Si cela se produit, la paire pourrait tomber sur la ligne de support du triangle.

LIEN / USDT

Chainlink (LINK) a dépassé la résistance de 32 $ le 2 avril, mais les haussiers n’ont pas pu s’appuyer sur cette cassure et les baissiers ont ramené le prix dans la fourchette le 3 avril. Cela suggère que les baissiers défendent agressivement la résistance des frais généraux à 32 $.

Graphique quotidien LINK / USDT. Source: TradingView

Cependant, le fort rebond de l’EMA de 20 jours (29 $) le 4 avril montre que les taureaux achètent les creux. Les taureaux vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de la zone de résistance des frais généraux de 32 $ à 33,17 $.

S’ils peuvent y parvenir, la paire LINK / USDT peut retester le plus haut historique à 36,93 $. Si ce niveau est également conquis, le rallye peut s’étendre à 40 $.

Au contraire, si le prix baisse à nouveau de la zone de résistance des frais généraux et chute en dessous des moyennes mobiles, cela suggérera que l’action liée à la fourchette pourrait se poursuivre pendant quelques jours de plus.

THETA / USDT

THETA est resté coincé dans la fourchette de 10,35 $ à 14 $ au cours des derniers jours. Les ours tentent de faire baisser le prix au support de la fourchette, mais les haussiers n’ont pas permis à l’altcoin de descendre en dessous de 11,20 $.

Graphique journalier THETA / USDT. Source: TradingView

L’EMA de 20 jours (10,81 $) s’aplatit progressivement et le RSI est tombé en dessous de 61, indiquant une possible action liée à la plage dans les prochains jours.

Contrairement à cette hypothèse, si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus de 12,58 $, la paire THETA / USDT pourrait remonter à 14 $. Une cassure de cette résistance sera le premier signe que les taureaux auront le dessus.

Cependant, si la paire descend du niveau actuel et glisse en dessous de 11,20 $, une baisse à 10,35 $ est possible. Une cassure en dessous de ce support pourrait intensifier les ventes.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.

Les données de marché sont fournies par HitBTC Exchange.