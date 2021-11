BTC, ETH, BNB, SOL, ADA, XRP, DOT, DOGE, AVAX, SHIB

Bitcoin (BTC) et la plupart des principaux altcoins ont été vendus aux côtés des marchés boursiers mondiaux et du pétrole brut le 26 novembre. Les marchés ont été secoués par l’annonce d’une nouvelle variante de coronavirus détectée en Afrique du Sud qui inquiète les scientifiques en raison de son grand nombre de mutations dans la protéine de pointe.

La forte baisse a entraîné des liquidations croisées de crypto-monnaie de plus de 750 millions de dollars sur une période de 24 heures, mais les taux de financement sur les bourses restent élevés. Cela suggère que la vente n’est peut-être pas encore terminée.

Il est fort probable que la clôture mensuelle de Bitcoin pour novembre n’atteigne pas le pire des cas de 98 000 $ de l’analyste PlanB. Ce sera la première fois que le modèle prédit avec précision les niveaux de prix de fin de mois pour août, septembre et octobre. Cependant, le créateur du modèle stock-to-flow estime que l’objectif de 100 000 $ pour Bitcoin dans ce cycle de réduction de moitié tient toujours.

La baisse actuelle est-elle un accord alléchant pour le Black Friday ou le début d’une phase baissière à court terme ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le découvrir.

BTC / USDT

Les taureaux ont poussé Bitcoin au-dessus du niveau de cassure à 58 000 $ le 25 novembre, mais n’ont pas réussi à franchir la barrière à la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (59 510 $). Cela peut avoir attiré la réserve de bénéfices de la part des commerçants.

La vente s’est accélérée après être passée en dessous de 55 317 $ aujourd’hui et le prochain arrêt pourrait être un soutien psychologique à 50 000 $.

Si le prix rebondit à partir de ce niveau, les acheteurs essaieront de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours. S’ils réussissent, cela indiquera que la pression de vente pourrait s’atténuer.

Alternativement, si le prochain rebond revient en dessous de l’EMA de 20 jours, cela indiquera que le sentiment est devenu négatif et que les traders vendent sur les rallyes. Cela augmentera les chances d’une cassure en dessous de 50 000 $.

Si cela se produit, la paire BTC / USDT pourrait être témoin d’une vente de panique pouvant faire baisser le prix à 40 000 $.

ETH / USDT

L’éther (ETH) a dépassé l’EMA de 20 jours (4 336 $) le 25 novembre, mais le mouvement haussier s’est avéré être un piège haussier car le prix a fortement chuté aujourd’hui et est tombé au cou de la tête et des épaules en développement (H&S) . Modèle.

Les taureaux défendent agressivement l’encolure. Si le prix rebondit sur la ligne de cou, les acheteurs tenteront de supprimer la résistance des frais généraux à 4 551 $. Cela pourrait ouvrir la voie à un nouveau test du plus haut historique de 4 868 $.

Au contraire, une clôture en dessous de la ligne de cou achèvera la tendance baissière. Cela pourrait intensifier les ventes et la paire ETH / USDT pourrait baisser jusqu’à la zone de support de 3 600 $ à 3 400 $. Si cette zone craque également, le prochain stop pourrait être la cible à 3 047 $.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a dépassé la résistance des frais généraux à 605,20 $ le 25 novembre, mais les haussiers n’ont pas pu surmonter l’obstacle difficile à 669,30 $. Cela indique que les ours défendent vigoureusement ce niveau.

Ne pas dépasser 669,30 $ peut avoir amené les commerçants à court terme à réserver des bénéfices. Cela a fait chuter le prix en dessous de l’EMA de 20 jours (590 $) aujourd’hui. Les baissiers vont maintenant tenter de faire chuter la paire BNB/USDT à la moyenne mobile simple de 50 jours (539 $).

Une cassure et une clôture en dessous de la SMA de 50 jours peuvent indiquer un changement de tendance. La vente pourrait s’accélérer sur une cassure sous les 510$. La paire pourrait alors chuter à 450$.

Les taureaux devront pousser et maintenir le prix au-dessus de la zone de résistance supérieure de 669,30 $ à 691,80 $ pour signaler la reprise de la tendance haussière.

SOL / USDT

Solana (SOL) s’est ralliée du SMA à 50 jours (202 $) le 25 novembre, mais a rejeté l’EMA à 20 jours (216 $). Cela suggère un changement de sentiment, passant de l’achat en cas de creux à la vente en cas de reprise.

La vente s’est poursuivie aujourd’hui et les baissiers tentent de faire chuter le prix en dessous de la ligne de support du triangle symétrique. S’ils maintenaient le prix en dessous du triangle, la paire SOL/USDT pourrait baisser à 153$ puis 140$.

La baisse de l’EMA sur 20 jours et l’indice de force relative (RSI) inférieur à 43 indiquent que les ours ont le dessus. Cette vue négative sera invalidée si le prix augmente par rapport au niveau actuel et dépasse la ligne de résistance du triangle.

ADA / USDT

Cardano (ADA) a formé un modèle de chandelier Doji dans la journée du 25 novembre, indiquant une indécision entre les taureaux et les ours. Cette incertitude s’est résolue à la baisse aujourd’hui avec une cassure sous 1,58 $.

La paire ADA/USDT a un support solide à 1,50 $. Bien que les moyennes mobiles en baisse indiquent un avantage pour les ours, le RSI en territoire de survente suggère que la vente a peut-être été exagérée à court terme.

Les taureaux pourraient tenter un rallye de soulagement qui fera probablement face à de fortes ventes à l’EMA de 20 jours (1,85 $). Si le prix chute de ce niveau, les baissiers feront une nouvelle tentative pour faire chuter la paire en dessous de 1,50 $. En cas de succès, la paire pourrait chuter à 1 $. Le premier signe de force sera une cassure et une clôture au-dessus de l’EMA de 20 jours.

XRP/USDT

Bien que les taureaux aient défendu le support de 1 $ au cours des derniers jours, ils n’ont pas été en mesure de pousser le XRP au-dessus de l’EMA de 20 jours (1,08 $). Cela suggère un manque de demande à des niveaux plus élevés.

La vente s’est accélérée aujourd’hui et les ours ont poussé le prix en dessous du support psychologique à 1 $. La paire XRP / USDT pourrait maintenant tomber jusqu’au support solide à 0,85 $. Si le prix rebondit à ce niveau, les taureaux essaieront de pousser le prix au-dessus de 1 $.

S’ils y parviennent, la paire pourrait essayer de se déplacer progressivement vers la résistance des frais généraux à 1,24 $. A l’inverse, si le prix descend en dessous de 1$ et tombe en dessous de 0,85$, la paire pourrait chuter à 0,70$.

POINT / USDT

Polkadot (DOT) a rebondi sur la ligne de tendance haussière le 25 novembre, mais les haussiers n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux plus élevés. La vente s’est intensifiée aujourd’hui et le prix est tombé en dessous de 37,53 $, complétant une tendance baissière pour H&S.

La paire DOT / USDT pourrait maintenant chuter à 32 $ puis à 26 $, où les taureaux peuvent essayer d’arrêter la baisse. A la hausse, le niveau de cassure à 38,70 est un niveau important à surveiller.

Si le prix chute de ce niveau, cela suggérera que le sentiment est toujours négatif et que les commerçants vendent lors de rallyes.

Inversement, si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus de 38,70 $, cela suggérera une forte demande à des niveaux inférieurs. Une cassure et une clôture au-dessus de 43,56 $ pourraient faire pencher la tête en faveur des taureaux.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a tenté un rallye de soulagement le 25 novembre, mais la longue mèche de la bougie du jour montre que les ours ont été vendus près de la ligne de tendance baissière.

La vente a pris de l’ampleur aujourd’hui et la paire DOGE/USDT est tombée sous le support immédiat à 0,21 $ et a même cassé en dessous du support fort à 0,19 $. Les taureaux tentent actuellement de défendre le niveau de 0,19 $.

Si le prix rebondit par rapport au niveau actuel, les ours poseront à nouveau un défi de taille à 0,21 $. Si ce niveau se transforme en résistance, la probabilité d’une cassure en dessous de 0,19 $ augmente. Si cela se produit, la paire pourrait chuter vers le support critique à 0,15 $. Le premier signe de force sera une cassure et une clôture au-dessus de l’EMA de 20 jours (0,23 $).

AVAX / USDT

L’avalanche (AVAX) a rebondi du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% à 112,63 $ le 25 novembre, mais la longue mèche sur la bougie montre que les traders ont vendu lors de rallyes.

La paire AVAX / USDT a baissé aujourd’hui et est tombée à l’EMA de 20 jours (105 $). Il s’agit d’un niveau important à surveiller car, pendant les tendances haussières, les traders achètent sur les creux de l’EMA à 20 jours. Si le prix rebondit par rapport au niveau actuel, les haussiers tenteront de pousser le prix à 130 $.

A l’inverse, si les baissiers baissent le prix en dessous de l’EMA de 20 jours et le niveau de retracement de 50 % à 102,01 $, la paire pourrait tomber au niveau de retracement de Fibonacci 61,8 % à 91, 39 dollars. Plus la chute est profonde, plus il faudra de temps pour que la prochaine étape du mouvement ascendant commence.

SHIB / USDT

SHIBA INU (SHIB) est tombé sous le support solide à 0,000040 $ le 24 novembre. Les haussiers ont essayé de pousser le prix au-dessus du niveau et d’attraper les ours agressifs le 25 novembre, mais ils n’ont pas pu franchir l’obstacle des 20 jours. EMA (0,000046 $).

Cela indique que les traders vendent lors de rallyes proches des niveaux de résistance supérieurs. Les ours ont ramené le prix sous le niveau de 0,000040 $ aujourd’hui, augmentant la possibilité que la correction reprenne.

La paire SHIB/USDT pourrait désormais effectuer un retracement de 100 % et chuter à 0,000027 $. Cette vue baissière sera invalidée si le prix augmente par rapport au niveau actuel et dépasse l’EMA de 20 jours. La paire pourrait alors remonter à 0,000052$.

