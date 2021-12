BTC, ETH, BNB, SOL, ADA, XRP, LUNA, AVAX, DOT, DOGE

Bitcoin (BTC) s’est redressé au-dessus du niveau psychologique à 50 000 $ et le S&P 500 a atteint un nouveau record de clôture de tous les temps le 23 décembre, suggérant que la vente de panique de la variante omicron est en baisse et que le « rassemblement du Père Noël » tant attendu a peut-être commencé.

Les données de la société d’analyse en chaîne Glassnode montrent qu’environ 100 000 Bitcoins passent d’un état « liquide » à « illiquide » chaque mois, ce qui signifie que les pièces sont envoyées à des adresses « avec peu d’historique de dépenses ». Cela suggère une accumulation de la part des investisseurs.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Autre signe que les investisseurs ne jettent pas leurs pièces dans de petites corrections, les données de CryptoRank montrent que le total de Bitcoin sur les échanges cryptographiques est passé de 9,5% de l’offre totale de Bitcoin en octobre 2020 à 6, 3% de l’offre en décembre de cette année. qui est le niveau le plus bas en 2021.

La reprise actuelle est-elle le début d’une nouvelle tendance haussière ou s’agit-il simplement d’un rebond de chat mort auquel être vendu ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le découvrir.

BTC / USDT

Bitcoin s’est cassé et a clôturé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 jours (49 720 $) le 23 décembre, indiquant que les vendeurs pourraient perdre le contrôle. L’aplatissement de l’EMA à 20 jours et de l’indice de force relative (RSI) près du point médian suggèrent un possible renversement de tendance à court terme.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

La reprise pourrait remonter au niveau de retracement Fib de 38,2 % à 52 314 $, puis au niveau de retracement de 50 % à 55 560 $. Les ours sont susceptibles de monter une forte résistance dans ce domaine. Si le prix descend de cette zone, les baissiers tenteront à nouveau de reprendre la tendance baissière.

Une cassure et une clôture en dessous de la zone de support solide à 45 000 $ à 42 000 $ pourraient ouvrir les portes d’une éventuelle baisse à 30 000 $. D’un autre côté, si les acheteurs soulèvent le prix au-dessus de 55 560 $, la paire BTC / USDT pourrait remonter au niveau de retracement Fib de 61,8% à 58 686 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau amélioreront les perspectives d’un nouveau test du plus haut historique.

ETH / USDT

L’éther (ETH) a éclaté et s’est fermé au-dessus du canal descendant et de l’EMA de 20 jours (4 060 $) le 23 décembre, ce qui est la première indication que la correction pourrait se terminer.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs maintiennent le prix au-dessus de l’EMA à 20 jours, la dynamique haussière pourrait s’accélérer et la paire ETH/USDT pourrait remonter à 4 488 $. Ce niveau peut à nouveau agir comme une forte résistance, mais si les taureaux poussent le prix au-dessus, la paire pourrait retester le plus haut historique à 4 868 $.

L’EMA de 20 jours s’aplatit et le RSI est proche du point médian, ce qui suggère que les taureaux tentent de faire marche arrière.

Cependant, si le prix baisse et revient dans le canal, cela suggérera que la cassure actuelle était un piège haussier. La paire pourrait alors chuter à 3 643,73 $. Une cassure et une clôture en dessous de ce support pourraient entraîner une baisse par rapport à la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours (3 316 $).

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) s’est rallié à la ligne de tendance baissière, ce qui pourrait constituer une forte résistance. Si le prix baisse par rapport au niveau actuel, cela suggérera que les commerçants continuent de vendre lors des rallyes.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Les baissiers vont maintenant essayer de baisser le prix jusqu’à la zone de support solide de 500 $ à 489,20 $. Si cette zone s’effondre, le glissement pourrait s’étendre au SMA de 200 jours (439 $) où les acheteurs sont susceptibles d’intervenir et de fournir un soutien.

Contrairement à cette hypothèse, si les acheteurs poussent et maintiennent le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, cela suggérera que la correction pourrait être terminée. Ensuite, les acheteurs tenteront de reprendre le mouvement haussier, qui pourrait se heurter à une résistance à 575 $ puis à 617 $.

SOL / USDT

Après s’être négociée près de l’EMA de 20 jours (184 $) au cours des derniers jours, Solana (SOL) a cassé et clôturé au-dessus de la résistance le 23 décembre. L’EMA de 20 jours s’est aplatie et le RSI est proche du point médian. suggérant un équilibre entre l’offre et la demande.

Graphique journalier SOL / USDT. Source : TradingView

Cet équilibre penchera en faveur des haussiers si le prix se maintient au-dessus de l’EMA de 20 jours. Une telle décision indiquera que la phase de correction à court terme pourrait se terminer. La paire SOL/USDT pourrait grimper d’abord à 204,10$ puis à 240$.

À l’inverse, si le prix baisse et tombe en dessous de 168,49 $, cela suggérera que les baissiers continuent de vendre lors des rallyes. La paire pourrait alors chuter à 148,04$. Si ce niveau s’effondre également, la paire pourrait chuter jusqu’à la SMA de 200 jours (123 $).

ADA / USDT

Cardano (ADA) a bondi au-dessus de l’EMA de 20 jours (1,37 $) le 23 décembre, indiquant que les acheteurs tentent de faire marche arrière. Cependant, il est peu probable que les ours abandonnent facilement et essaieront de pousser le prix en dessous de l’EMA de 20 jours.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

S’ils réussissent, cela suggérera que le sentiment est toujours négatif et que les traders vendent sur les rallyes. La paire ADA/USDT pourrait tomber vers le support solide à 1,18 $. Une cassure et une clôture en dessous de ce niveau pourraient faire chuter la paire à 1 $.

Alternativement, si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours, cela suggérera que le sentiment est devenu haussier et que les commerçants achètent sur les creux. Ensuite, les haussiers essaieront de pousser le prix vers la résistance aérienne à 1,87 $.

XRP/USDT

Ripple (XRP) a éclaté et a clôturé au-dessus de la SMA de 200 jours (0,94 $) le 22 décembre, indiquant que les vendeurs pourraient perdre le contrôle. Les ours tentent d’arrêter le rallye près de la marque psychologique à 1 $.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Si les taureaux ne permettent pas au prix de revenir en dessous de la moyenne mobile, cela indiquera que les commerçants achètent les creux. Cela augmentera les chances d’une cassure au-dessus de 1 $. Si cela se produit, la paire XRP / USDT pourrait se rallier à 1,20 $, puis atteindre la résistance élevée à 1,41 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix passe à nouveau en dessous des moyennes mobiles, cela suggérera que les commerçants vendent près du niveau de résistance supérieur rigide. Cela pourrait maintenir la paire coincée dans une large fourchette entre 0,75 $ et 1 $.

LUNE / USDT

El token LUNA de Terra bajó de $ 98.20 el 22 de diciembre, lo que indica que los bajistas están defendiendo la resistencia psicológica en $ 100. Sin embargo, los alcistas tenían otros planes, ya que compraron la caída y reanudaron el movimiento alcista el 23 Décembre.

Graphique journalier LUNA / USDT. Source : TradingView

La hausse de l’EMA 20 jours (74$) et du RSI en zone de surachat indiquent un avantage pour les acheteurs. Si les taureaux maintiennent le prix au-dessus de 100 $, la paire LUNA / USDT pourrait amorcer la prochaine étape de la tendance haussière. La prochaine cible à la hausse est de 124,65 $ puis de 150 $.

Alternativement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, cela suggérera que les ours continuent de poser un défi de taille à 100 $. La vente pourrait s’intensifier si le prix tombe en dessous de l’EMA de 20 jours. La paire pourrait alors chuter à 50$.

En rapport: Bitcoin ‘Santa rally’ s’arrête à 51,5 000 $ alors que les fonds parient sur le prix BTC inférieur à 60 000 $ d’ici janvier 2022

AVAX / USDT

Avalanche (AVAX) a rencontré une résistance dans la zone entre le niveau de retracement de 61,8% de Fib à 119,69 $ et le niveau de retracement de 78,6% à 131,70 $, mais un avantage mineur est que les taureaux n’ont pas cédé beaucoup de terrain.

Graphique journalier AVAX / USDT. Source : TradingView

La hausse de l’EMA à 20 jours (107 $) et du RSI en territoire positif suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse. Si les taureaux portent le prix au-dessus de 131,70 $, la paire AVAX / USDT pourrait retester le plus haut historique à 147 $.

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la résistance supérieure et passe en dessous de l’EMA de 20 jours, cela suggérera que la demande s’assèche à des niveaux plus élevés. La paire pourrait alors chuter à 98,14$. Si ce niveau casse, le prochain stop pourrait être de 75,50 $.

POINT / USDT

Polkadot (DOT) a rebondi de la zone de support solide à 25 $ à 22,66 $ le 20 décembre et les taureaux ont poussé le prix au-dessus des moyennes mobiles le 23 décembre.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs maintiennent le prix au-dessus des moyennes mobiles, la paire DOT / USDT pourrait atteindre 31,49 $, où les ours peuvent monter une forte résistance.

Si le prix chute de ce niveau mais rebondit sur les moyennes mobiles, cela suggérera un changement de sentiment de la vente sur les rallyes à l’achat sur les baisses. Cela pourrait ouvrir les portes d’un éventuel rallye à 39,35 $.

Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de l’EMA de 20 jours (28,42 $). Cela pourrait conduire la paire vers la zone de support.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) rebondissant sur le fort support à 0,15 $ a dépassé l’EMA de 20 jours (0,18 $). Cela suggère que les ours pourraient perdre le contrôle.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Les acheteurs vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de la résistance des frais généraux à 0,19 $. En cas de succès, la paire DOGE/USDT pourrait remonter à 0,22$ puis au SMA à 200 jours (0,23$). Les ours sont susceptibles de défendre vigoureusement cette zone.

En revanche, si le cours descend en dessous de 0,19$, la paire pourrait retomber vers 0,15$ et rester dans la fourchette entre ces deux niveaux pendant encore quelques jours. Les ours devront couler et maintenir le prix en dessous de 0,15 $ pour entamer la prochaine étape de la tendance baissière.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Tout investissement et mouvement commercial comporte un risque. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.