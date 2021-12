BTC, ETH, BNB, SOL, ADA, XRP, LUNA, AVAX, DOT, DOGE

Bitcoin (BTC) et la plupart des principaux altcoins ont rebondi sur leurs niveaux de support immédiats, indiquant que le sentiment s’améliore et que les commerçants achètent sur des baisses mineures.

Le milliardaire et troisième personne la plus riche du Mexique, Ricardo Salinas Pliego, a déclaré dans son message de Noël et du Nouvel An de rester à l’écart de la monnaie fiduciaire, la qualifiant de « faux argent fait de mensonges sur papier ». Au lieu de cela, il a conseillé aux gens d' »investir dans Bitcoin ».

Le trader vétéran Peter Brandt a averti que « les cassures de schémas graphiques doivent être considérées avec une grande méfiance » pendant la période de vacances peu négociée de la dernière quinzaine de décembre.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Les analystes restent optimistes pour 2022. L’analyste crypto et utilisateur pseudonyme de Twitter DecodeJar estime que Bitcoin pourrait dépasser les 100 000 $ et atteindre l’objectif de prix conservateur à 190 000 $.

Bitcoin pourrait-il poursuivre sa reprise dans les prochains jours et lever les altcoins ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le découvrir.

BTC / USDT

Bitcoin a maintenu avec succès la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 jours (50 033 $) au cours des trois derniers jours, indiquant que les taureaux achètent sur les creux. Cela est susceptible d’attirer plus d’achats de la part des taureaux.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

L’EMA de 20 jours a commencé à apparaître et l’indice de force relative (RSI) est passé à la zone positive, indiquant que les taureaux ont un avantage.

Si les acheteurs poussent le prix au-dessus du niveau de retracement Fib de 38,2 % à 52 314 $, les perspectives d’un rallye vers la forte résistance des frais généraux à 60 000 $ augmentent. Les ours sont susceptibles de défendre vigoureusement ce niveau.

Cette vue haussière sera inversée si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la résistance supérieure et passe en dessous des moyennes mobiles. Cela pourrait conduire la paire BTC / USDT à un support solide à 45 456 $.

ETH / USDT

L’éther (ETH) a éclaté et a clôturé au-dessus de l’EMA de 20 jours (4 065 $) le 23 décembre, mais les taureaux n’ont pas pu profiter de cet avantage. Cela suggère que les ours n’ont pas encore abandonné et vendent sur des rallyes.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

L’EMA stable sur 20 jours et le RSI près du point médian indiquent un équilibre entre l’offre et la demande. L’élan haussier pourrait rebondir si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus de la résistance des frais généraux à 4 200 $. Cela pourrait ouvrir la voie à un éventuel rallye à 4 488 $, suivi d’un nouveau test du plus haut historique à 4 868 $.

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de 3 893,23 $, cela suggérera que les ours ont pris le dessus. Cela pourrait pousser la paire ETH / USDT à 3 643,73 $, puis à la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours (3 339 $).

BNB / USDT

Après avoir négocié près de l’EMA de 20 jours (549 $) au cours des trois derniers jours, Binance Coin (BNB) a franchi la résistance le 27 décembre.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

L’EMA de 20 jours est plate et le RSI est juste au-dessus du point médian, ce qui suggère un état d’équilibre entre les taureaux et les ours. Si le prix se maintient au-dessus de l’EMA de 20 jours, cela indiquera que les taureaux ont dominé les ours.

La paire BNB / USDT pourrait d’abord grimper à 575 $, puis à 617 $. Alternativement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, les baissiers tenteront de porter la paire à 500 $. C’est un support important que les taureaux doit défendre car en cas de rupture, la glissade pourrait s’étendre jusqu’à la SMA de 200 jours (442 $).

SOL / USDT

Solana (SOL) a éclaté et a clôturé au-dessus de l’EMA de 20 jours (187 $) le 23 décembre, indiquant que la correction pourrait se terminer. Les ours ont tenté de baisser le prix en dessous de l’EMA de 20 jours le 24 décembre, mais les haussiers n’ont pas cédé.

Graphique journalier SOL / USDT. Source : TradingView

Cela peut avoir attiré plus d’achats auprès des commerçants. La paire SOL / USDT pourrait maintenant grimper jusqu’à la ligne de résistance de la configuration en coin descendant où les ours sont susceptibles de monter une forte résistance.

Si le prix baisse de la ligne de résistance mais rebondit sur l’EMA de 20 jours, cela suggérera que les taureaux achètent à chaque baisse mineure. Cela augmentera les chances d’une cassure au-dessus du coin, ouvrant la porte à un nouveau test de 259,90 $.

Inversement, si le prix baisse et passe en dessous de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait glisser à 167,88 $. Une cassure en dessous de ce support peut faire chuter la paire vers le SMA à 200 jours (125$).

ADA / USDT

Les taureaux ont défendu avec succès l’EMA de 20 jours (1,39 $) au cours des trois derniers jours. Cela indique que le sentiment est devenu positif et que les traders achètent en cas de creux. Cardano (ADA) a repris sa reprise le 27 décembre.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Le RSI est passé au-dessus de 58 et l’EMA de 20 jours a commencé à apparaître, indiquant que les taureaux tentent de faire marche arrière. La paire ADA / USDT pourrait grimper à 1,76 $ puis à la forte résistance au-dessus de 1,87 $.

Cette vue haussière sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement suggérera que les ours se vendent sur des rassemblements. Les ours tenteront de ramener la paire en dessous de 1,18 $. S’ils le font, la paire pourrait chuter à 1 $.

XRP/USDT

Ripple (XRP) a baissé la résistance psychologique à 1 $ le 24 décembre, indiquant que les ours sont actifs à des niveaux plus élevés. Les vendeurs ont poussé le prix jusqu’à l’EMA de 20 jours (0,90 $), mais un avantage mineur est que les taureaux ont maintenu ce niveau au cours des trois derniers jours.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Le prix est actuellement coincé entre les moyennes mobiles. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de la SMA de 200 jours (0,94 $), la paire XRP / USDT pourrait remonter à 1 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau pourraient compléter un schéma inversé de tête et d’épaules, ce qui pourrait ouvrir les portes à un possible rallye à 1,25$.

Inversement, si le prix tombe en panne et se maintient en dessous de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait chuter à 0,85 $. Si ce niveau casse également, la baisse pourrait atteindre le support critique à 0,75 $. Un fort rebond à partir de ce niveau pourrait maintenir la paire dans la fourchette de 0,75-1 $ pendant quelques jours de plus.

LUNE / USDT

Les taureaux ont poussé à plusieurs reprises le jeton LUNA de Terra au-dessus de la résistance de 100 $ au cours des trois derniers jours, mais n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux les plus élevés. Cela suggère que les ours continuent de défendre ce niveau de manière agressive.

Graphique journalier LUNA / USDT. Source : TradingView

La paire LUNA / USDT pourrait maintenant corriger au niveau de retracement Fib de 38,2 % à 83,83 $, puis au niveau de retracement de 50 % à 77,72 $. Cette zone est susceptible d’agir comme un support solide.

Si le prix rebondit dans cette zone, cela suggérera que la tendance est toujours haussière et que les traders achètent sur les creux. Les haussiers tenteront à nouveau de pousser le prix au-dessus du plus haut historique à 103,60 $.

S’ils y parviennent, la paire pourrait grimper à 124,65 $ puis à 150 $. Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse et passe en dessous du niveau de retracement Fib de 61,8% à 71,61 $.

AVAX / USDT

Avalanche (AVAX) a de nouveau rebondi sur l’EMA de 20 jours (109 $) le 26 décembre, indiquant que les taureaux achètent sur les creux. La hausse de l’EMA et du RSI sur 20 jours au-dessus de 57 indique que les taureaux ont le dessus.

Graphique journalier AVAX / USDT. Source : TradingView

Si le prix se maintient au-dessus de l’EMA de 20 jours, les taureaux tenteront d’effacer la zone de résistance supérieure entre le niveau de retracement Fib de 61,8% à 119,69 $ et le niveau de retracement de 78,6% à 131,70 $. En cas de succès, la paire AVAX/USDT pourrait atteindre un plus haut historique à 147$.

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la zone supérieure et chute en dessous de l’EMA de 20 jours, cela suggère que les traders enregistrent des gains à des niveaux plus élevés. La paire pourrait alors chuter à 98 $ où les acheteurs peuvent tenter d’arrêter la baisse.

POINT / USDT

Les taureaux ont défendu avec succès l’EMA de 20 jours (28,91 $) les 24 et 25 décembre, indiquant que le sentiment est devenu positif et que les commerçants achètent sur les creux. Les achats soutenus ont poussé Polkadot (DOT) au-dessus de la résistance des frais généraux à 31,49 $ le 27 décembre.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

L’EMA de 20 jours a progressivement commencé à apparaître et le RSI est passé en territoire positif, indiquant que les taureaux sont aux commandes.

Si les acheteurs maintiennent le prix au-dessus de 31,49 $, la dynamique haussière pourrait s’accélérer et la paire DOT / USDT pourrait amorcer un nouveau mouvement haussier. Le premier objectif à la hausse est de 39,35 $ et si ce niveau est franchi, le prochain stop pourrait être de 43,56 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse et passe en dessous des moyennes mobiles, la paire pourrait tomber dans la zone de support solide entre 25 $ et 22,66 $.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) s’est négocié entre l’EMA de 20 jours (0,18 $) et la résistance des frais généraux à 0,19 $ au cours des trois derniers jours. Cela suggère que les taureaux et les ours jouent prudemment et ne font pas de gros paris.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Une cassure et une clôture au-dessus de 0,19 $ indiqueront que les taureaux ont absorbé l’offre. Cela pourrait amorcer une reprise à 0,22$ et si ce niveau est franchi, la paire DOGE/USDT pourrait toucher le SMA à 200 jours (0,23$).

Les haussiers devront surmonter cet obstacle pour signaler le début d’un mouvement haussier soutenu. Alternativement, si le prix baisse et tombe en dessous de l’EMA de 20 jours, cela suggérera un avantage aux ours. Ensuite, la paire pourrait glisser vers le support solide à 0,15 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Tout investissement et mouvement commercial comporte un risque. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.