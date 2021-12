BTC, ETH, BNB, SOL, ADA, XRP, LUNA, AVAX, DOT, DOGE

Le S&P 500 se négocie près de son plus haut historique, mais Bitcoin (BTC) a plongé d’environ 30% par rapport à son plus haut historique à 69 000 $. Même après la forte baisse, Bitcoin est en hausse de 63% depuis le début de l’année, dépassant le S&P 500, qui est en hausse d’environ 30% en 2021.

L’or, qui est populaire comme couverture contre l’inflation, est en baisse d’environ 7% cette année. La recherche Arcane a déclaré dans son rapport que les performances supérieures de Bitcoin dans un environnement de forte inflation montrent que « Bitcoin s’est avéré être une excellente couverture contre l’inflation ».

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Le PDG de Real Vision, Raoul Pal, a déclaré dans une interview avec Vlad de The Stakeborg Talks que la récente vente de Bitcoin était peut-être due aux bénéfices des investisseurs institutionnels, mais il pense que la vente pourrait toucher à sa fin.

Cependant, le trader chevronné Peter Brandt est d’avis que la vente de panique n’a pas encore eu lieu, ce qui est connu pour indiquer des fonds.

Bitcoin pourrait-il prolonger sa baisse ou présenter une forte reprise au-dessus de 50 000 $ dans les prochains jours ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le découvrir.

BTC / USDT

Le bitcoin a dépassé la résistance des frais généraux à 51 936,33 $ le 27 décembre, mais la longue mèche de la bougie montre que les commerçants ont vendu vigoureusement ce rallye. La vente s’est poursuivie le 28 décembre et le prix est tombé en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 jours (49 558 $).

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Le prix est tombé en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours (47 755 $) le 29 décembre, mais la longue queue de la bougie montre que les haussiers tentent d’arrêter la chute. Si le prix augmente et se maintient au-dessus de la SMA de 200 jours, les haussiers tenteront à nouveau de pousser la paire BTC / USDT vers une résistance supérieure à 51 936,33 $.

Inversement, si le prix se maintient en dessous de l’EMA de 200 jours, la vente pourrait s’intensifier. L’EMA de 20 jours a commencé à baisser et l’indice de force relative (RSI) est inférieur à 42, indiquant que les ours ont le contrôle. Si le support à 45 456 $ tombe en panne, la paire pourrait tomber dans la zone de support fort à 42 000 $ à 40 000 $.

ETH / USDT

Le fait que l’Ether (ETH) ne se soit pas maintenu au-dessus de l’EMA de 20 jours (4 011 $) aurait pu attirer la vente des commerçants à court terme. Le prix a fortement chuté le 28 décembre et est tombé près du support solide à 3 643,73 $.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Si le prix rebondit sur le support, les haussiers feront une nouvelle tentative pour pousser la paire ETH / USDT au-dessus de l’EMA de 20 jours. Une cassure et une clôture au-dessus de 4 200 $ pourraient indiquer que la phase de correction est peut-être terminée. La paire pourrait d’abord grimper à 4 488 $, puis défier le plus haut historique de 4 868 $.

Cependant, l’EMA décroissante de 20 jours et le RSI dans la zone négative indiquent que le chemin de moindre résistance est à la baisse. Si le support à 3 643,73 $ se casse, la paire pourrait chuter vers le SMA à 200 jours (3 353 $). Ce niveau peut agir comme un support solide, mais s’il tombe en panne, la paire pourrait chuter à 2 800 $.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a dépassé l’EMA de 20 jours (546 $) le 27 décembre, mais les haussiers n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux plus élevés. Le prix a baissé et est tombé en dessous de l’EMA de 20 jours le 28 décembre.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Les baissiers vont maintenant tenter de faire chuter le prix en dessous du solide support de 500 $. En cas de succès, cela pourrait amorcer un mouvement à la baisse vers le SMA de 200 jours (444 $), où les taureaux sont susceptibles de défendre le niveau de manière agressive. .

Contrairement à cette hypothèse, si le prix augmente depuis le niveau actuel ou le fort support à 500 $, cela suggérera que les taureaux continuent d’acheter sur les creux. Une cassure et une clôture au-dessus de 575 $ indiqueront que la correction est peut-être terminée. La paire pourrait d’abord grimper à 617 $, puis atteindre la zone de résistance au-dessus de 669,30 $ à 691,80 $.

SOL / USDT

La reprise de Solana (SOL) a calé à 204,75 $ le 27 décembre et le prix est passé en dessous de l’EMA à 20 jours (185 $) le 28 décembre. Cela suggère que les ours continuent de vendre dans les rallyes.

Graphique journalier SOL / USDT. Source : TradingView

Les ours vont maintenant essayer de profiter de leur avantage et de prendre le prix en dessous de 167,88 $. Si ce support casse, la paire SOL/USDT pourrait chuter à 148,04$. L’EMA de 20 jours est plate, mais le RSI est tombé en dessous de 44, indiquant que les ours tentent de prendre le dessus.

Cette vue négative sera invalidée à court terme si le prix monte par rapport au niveau actuel et dépasse 204,75 $. Cela ouvrira la voie à un éventuel rallye vers la ligne de résistance de la configuration en coin descendant. Une cassure du coin indiquera que les taureaux sont de retour dans le siège du conducteur.

ADA / USDT

Cardano (ADA) était en baisse par rapport à 1,59 $ le 27 décembre et le prix est tombé à l’EMA de 20 jours (1,39 $). Si le prix rebondit sur le niveau actuel, les haussiers essaieront de pousser le prix vers la ligne de résistance du canal descendant.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

L’EMA stable sur 20 jours et le RSI près du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande. Une cassure et une clôture au-dessus du canal indiqueront que la tendance baissière est peut-être terminée. Les taureaux tenteront de pousser le prix vers la forte résistance aérienne de 2,47 $.

D’un autre côté, si le prix se maintient en dessous de l’EMA de 20 jours, cela suggérera que les baissiers continuent de vendre lors de rallyes. La paire ADA/USDT pourrait tomber dans la zone de support solide à 1,18 $. Si ce support casse, la paire pourrait baisser à 1 dollar.

XRP/USDT

L’échec des taureaux à propulser Ripple (XRP) au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours (0,94 $) le 27 décembre peut avoir attiré des ventes à court terme de la part des commerçants. Cela a amené le prix en dessous de l’EMA de 20 jours (0,89 $) et le support à 0,85 $.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

L’EMA de 20 jours a baissé et le RSI a plongé dans la zone négative, indiquant que les ours ont un avantage mineur. Si le prix se maintient en dessous de 0,85 $, la paire XRP / USDT pourrait tomber vers le support solide à 0,74 $.

Inversement, si le prix augmente par rapport au niveau actuel et dépasse les moyennes mobiles, cela suggérera que les niveaux inférieurs attirent de gros achats des taureaux. La paire peut alors évoluer jusqu’à 1 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau pourraient compléter un motif tête-épaules inversé, qui a un objectif de motif à 1,25 $.

LUNE / USDT

Le jeton LUNA de Terra a baissé de 103,60 $ le 27 décembre et le prix est tombé au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% à 83,83 $. Les haussiers tenteront probablement d’arrêter la correction dans la zone comprise entre 83,83 $ et l’EMA de 20 jours (80 $).

Graphique journalier LUNA / USDT. Source : TradingView

Un fort rebond dans cette zone suggérera que le sentiment reste haussier et que les traders n’attendent pas une correction profonde pour acheter.

Les taureaux tenteront de pousser le prix à 103,60 $. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance pourraient indiquer la reprise de la tendance haussière. Le premier objectif à la hausse est de 135,26 $ puis de 150 $.

Cette opinion positive sera inversée à court terme si le prix baisse et chute en dessous de l’EMA de 20 jours. Cela pourrait ramener le prix au niveau de retracement Fib de 61,8% à 71,61 $.

AVAX / USDT

L’Avalanche (AVAX) rebondit sur l’EMA de 20 jours ( 108 $) le 26 décembre s’est évanouie à 120,96 $ le 27 décembre. Cela suggère que les ours continuent de vendre à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier AVAX / USDT. Source : TradingView

La paire AVAX/USDT a baissé et a cassé en dessous de l’EMA de 20 jours le 28 décembre. Si les ours maintiennent le prix en dessous de ce niveau, le prochain stop pourrait être de 98 $. Une cassure et une clôture en dessous de ce support pourraient ouvrir les portes d’une éventuelle chute à 75,50 $.

Inversement, si les haussiers poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait remonter jusqu’à la ligne de tendance baissière. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance suggéreront que la correction est peut-être terminée. La paire pourrait d’abord grimper à 130 $, puis retester le plus haut historique à 147 $.

POINT / USDT

Les taureaux ont poussé Polkadot (DOT) au-dessus de la résistance au-dessus de 31,49 $ le 27 décembre, mais la longue mèche sur la bougie suggère de vendre plus haut.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

L’échec de la cassure aurait pu agir comme un piège haussier, attrapant les acheteurs agressifs du mauvais pied. Cela a peut-être entraîné une longue vente, tirant le prix en dessous des moyennes mobiles.

Les deux moyennes mobiles sont plates et le RSI est juste en dessous du point médian, indiquant un équilibre entre l’offre et la demande.

Si les taureaux poussent le prix au-dessus des moyennes mobiles, la paire pourrait remonter à 31,49 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau pourraient indiquer un avantage pour les acheteurs. La paire pourrait alors remonter à 39,35$ puis à 43,56$.

D’un autre côté, une cassure et une clôture en dessous de la zone de support de 25 $ à 22,66 $ indiqueront que les ours sont aux commandes.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a baissé la résistance au-dessus de 0,19 $ et est retombé en dessous de l’EMA de 20 jours (0,18 $) le 28 décembre. Cela suggère que les ours continuent de défendre le niveau de résistance supérieur.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

La paire DOGE / USDT pourrait désormais chuter à 0,15 $, ce qui est un niveau clé à défendre pour les taureaux. Si le cours rebondit sur ce support, la parité pourrait stagner entre 0,15$ et 0,19$ pour les prochains jours.

Les taureaux devront pousser et maintenir le prix au-dessus de 0,19 $ pour signaler le début d’un fort rallye de soulagement.

À l’inverse, si les baissiers s’enfoncent et maintiennent le prix en dessous de 0,15 $, cela suggérera que la tendance baissière a repris. La parité pourrait alors chuter à 0,13$ puis vers un support psychologique à 0,10$.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Tout investissement et mouvement commercial comporte un risque. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.