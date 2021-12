BTC, ETH, BNB, SOL, ADA, XRP, LUNA, AVAX, DOT, DOGE

Bitcoin (BTC) tente de dépasser le niveau psychologiquement critique à 50 000 $ et de clôturer l’année sur une note forte. Le mouvement haussier de Bitcoin a conduit à une forte reprise de la valeur de l’indice Crypto Fear & Greed de 27 à 45 en une journée, indiquant une amélioration du sentiment.

Le cofondateur de BlockFi, Flori Márquez, a déclaré dans une récente interview que de nouveaux talents, une clarté réglementaire et des prix de crypto-monnaie plus élevés pourraient générer une sensation FOMO, stimulant l’adoption de la crypto en 2022. Marquez a ajouté que « la plupart des clients de Blockfi, lorsqu’ils reçoivent une récompense BTC, ne la vendent pas au comptant ».

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Autre nouvelle positive qui pourrait favoriser l’adoption de la cryptographie, le navigateur Internet populaire Opera a annoncé une intégration avec Polygon (MATIC), qui devrait être mise en ligne au premier trimestre 2022. Des millions d’utilisateurs d’Opera, d’abord sur la plate-forme Android, puis sur autres appareils, ils auront accès à l’écosystème Polygon.

Bitcoin et les principaux altcoins pourraient-ils prolonger leur rallye dans les derniers jours de l’année ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le découvrir.

BTC / USDT

Le bitcoin est tombé en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours (47 259 $) le 17 décembre, mais les ours n’ont pas pu profiter de leur avantage et prolonger la baisse. Cela montre que les ventes ont été réduites à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Les taureaux ont poussé le prix au-dessus de la SMA de 200 jours le 21 décembre, mais la reprise fait face à une résistance à la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 20 jours (49 517 $). Cela indique que les ours n’ont pas encore abandonné et vendent sur des rallyes.

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel, les baissiers tenteront à nouveau de faire chuter le prix en dessous de la SMA de 200 jours et étendront le glissement vers la zone de support solide de 42 000 $ à 39 600 $.

A l’inverse, si les taureaux poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire BTC/USDT pourrait remonter à 52 000 $. Ce niveau peut agir comme une barrière, mais si les haussiers poussent le prix au-dessus, le rallye pourrait atteindre le prochain grand obstacle à 60 000 $.

ETH / USDT

Les taureaux tentent de pousser et de maintenir l’Ether (ETH) au-dessus du canal descendant et de l’EMA de 20 jours (4 055 $). S’ils réussissent, cela suggérera que la phase corrective est peut-être terminée.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Ensuite, les acheteurs tenteront de pousser le prix à 4 488 $ et proche du plus haut historique de 4 868 $. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance signaleront la reprise de la tendance haussière. Ensuite, la paire pourrait grimper à 5 859 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix chute par rapport au niveau actuel, cela suggérera que le sentiment est toujours négatif. Ensuite, les ours tenteront de pousser le prix en dessous de 3 643,73 $. S’ils le font, la paire ETH / USDT pourrait chuter à la SMA de 200 jours (3 302 $).

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a maintenu un soutien psychologique à 500 $ au cours des derniers jours, indiquant que les acheteurs défendent agressivement le niveau.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

La paire BNB/USDT pourrait maintenant remonter jusqu’à la ligne de tendance baissière où les baissiers peuvent remonter une forte résistance. Si le prix baisse à cause de cette résistance, cela suggérera que le sentiment reste négatif et que les traders vendent sur les rallyes.

Une cassure et une clôture en dessous de 500 $ pourraient amorcer la prochaine étape du mouvement à la baisse, qui pourrait atteindre la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours (437 $).

Alternativement, si les taureaux portent le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, cela indiquera que la correction est peut-être terminée. La paire pourrait alors monter à 617 $ puis à la résistance des frais généraux à 669,30 $.

SOL / USDT

Solana (SOL) se négocie près de l’EMA de 20 jours (183 $) au cours des derniers jours, ce qui indique que la pression de vente pourrait s’atténuer.

Graphique journalier SOL / USDT. Source : TradingView

L’aplatissement de l’EMA à 20 jours et de l’indice de force relative (RSI) juste en dessous du point médian indiquent que les taureaux font un retour. Une cassure et une clôture au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 20 jours pourraient initier une reprise plus forte à 204,10 $ puis à 240 $.

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de 167 $, cela suggérera que les ours ont absorbé la demande. Cela pourrait ouvrir la voie à une baisse à 148,04 $. Si ce support casse, la paire SOL/USDT pourrait chuter vers le SMA à 200 jours (121 $).

ADA / USDT

L’échec des ours à tirer Cardano (ADA) en dessous de 1,18 $ a entraîné une reprise qui a atteint l’EMA de 20 jours (1,35 $).

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel, les vendeurs tenteront à nouveau de faire chuter la paire ADA / USDT en dessous de 1,18 $. En cas de succès, le prochain stop pourrait être de 1 $. Les haussiers devraient défendre ce support de manière agressive car il n’a pas été violé au cours des derniers mois.

D’un autre côté, si les haussiers poussent et clôturent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, cela signalera le début d’une reprise soutenue. Le premier obstacle est de 1,47 $, mais si les haussiers poussent le prix au-dessus, la paire pourrait atteindre la résistance élevée à 1,87 $.

XRP/USDT

Ripple (XRP) a éclaté et a clôturé au-dessus de l’EMA de 20 jours (0,87 $) le 20 décembre, suggérant que la pression de vente s’atténue. Actuellement, les haussiers tentent de pousser le prix au-dessus du niveau psychologique de 1 $.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

L’EMA de 20 jours a commencé à apparaître progressivement et le RSI est passé en territoire positif, indiquant que les taureaux ont un léger avantage. Une cassure et une clôture au-dessus de 1 $ pourraient ouvrir les portes d’un éventuel rallye à 1,20 $ et proche de 1,41 $.

A l’inverse, si le prix tombe en dessous de 1 $, la paire XRP / USDT pourrait chuter à l’EMA de 20 jours. Un fort rebond à partir de ce niveau suggérera que le sentiment est devenu positif et que les traders achètent des baisses. Cela augmentera les chances d’une cassure au-dessus de 1 $. Cependant, si les ours tirent le prix en dessous de 0,85 $, la paire fait face à une baisse possible à 0,75 $.

LUNE / USDT

Le jeton LUNA de Terra s’est cassé et a clôturé au-dessus de la résistance au-dessus de 78,29 $ le 20 décembre, indiquant la reprise de la tendance haussière.

Graphique journalier LUNA / USDT. Source : TradingView

La dynamique haussière s’est poursuivie et la paire LUNA/USDT a culminé à 98,20 $ le 22 décembre. Le fort rallye de ces derniers jours a poussé le RSI dans la zone de surachat et la paire se rapproche de la barre psychologique des 100. Cela pourrait entraîner une petite correction ou une consolidation dans les prochains jours.

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel mais rebondit à 78,29 $, cela suggérera que le sentiment est toujours haussier et que les traders achètent en cas de creux. Ensuite, les acheteurs tenteront de reprendre la tendance haussière, avec le prochain objectif cible à 124,65 $.

Les ours devront tirer et maintenir le prix en dessous de l’EMA de 20 jours (69,75 $) pour signaler un renversement de tendance à court terme.

Connexes : est-ce que vous perdu des actions crypto les plus chaudes en 2021? Payé uniquement pour acheter Bitcoin et Ethereum, selon les données

AVAX / USDT

Avalanche (AVAX) a rebondi sur l’EMA de 20 jours (104 $) le 20 décembre, suggérant que les taureaux achètent sur les creux. Le mouvement haussier a dépassé le niveau de retracement de 61,8% de Fib à 119,69 $ le 21 décembre, indiquant que les taureaux sont de retour dans le jeu.

Graphique journalier AVAX / USDT. Source : TradingView

Il existe une résistance mineure au niveau de retracement Fib de 78,60 % à 131,70 $, qui, si elle est supprimée, pourrait entraîner un nouveau test du plus haut historique à 147 $. Les taureaux devront pousser et maintenir le prix au-dessus de ce niveau pour signaler le début de la prochaine étape de la tendance haussière.

L’EMA à 20 jours en hausse et le RSI dans la zone positive suggèrent que les haussiers ont le dessus. Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse et tombe en dessous de l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement pourrait porter le prix à 98 $. Si ce niveau cède, le prochain arrêt pourrait être de 75,50 $.

POINT / USDT

Polkadot (DOT) a rebondi sur la forte zone de support de 25 $ à 22,66 $, suggérant que les taureaux défendent vigoureusement cette zone.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

La reprise pourrait d’abord atteindre l’EMA de 20 jours (28,21 $), où les ours devraient monter une défense solide. Si le prix chute de ce niveau, les baissiers feront une nouvelle tentative pour pousser le prix en dessous de la zone de support.

Si cela se produit, la paire DOT/USDT pourrait chuter à 16,81 $. Alternativement, si le prix dépasse la SMA de 200 jours (28,84 $), cela suggérera que la tendance baissière s’affaiblit. La paire pourrait grimper d’abord à 31,49 $ puis à 39,35 $.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a rebondi sur le fort support à 0,15 $ le 20 décembre, indiquant que les acheteurs continuent de défendre le niveau de toutes leurs forces.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

La paire DOGE/USDT a atteint l’EMA de 20 jours (0,17 $), qui agit comme une forte résistance. Si le prix baisse par rapport à ce niveau, cela pourrait maintenir la paire coincée entre l’EMA de 20 jours et 0,15 $ pendant quelques jours.

Si ce commerce à fourchette étroite se résout à la baisse, la paire pourrait glisser à 0,13 $ et une cassure en dessous de ce niveau pourrait entraîner une baisse à 0,10 $.

Inversement, si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait remonter à 0,19 $. Ce niveau peut à nouveau agir comme une forte résistance, mais s’il est franchi, la paire pourrait amorcer une forte reprise à 0,22 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Tout investissement et mouvement commercial comporte un risque. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.