BTC, ETH, BNB, SOL, ADA, XRP, LUNA, DOT, AVAX, DOGE

Bitcoin (BTC) et les marchés boursiers américains ont fortement chuté le 5 janvier, réagissant négativement au procès-verbal de la réunion du FOMC de la Réserve fédérale en décembre, qui montrait que les membres s’attendaient à ce que la baisse du bilan commence après que la Fed ait commencé à augmenter les taux d’intérêt début 2022.

La fermeture du deuxième plus grand centre minier de Bitcoin au monde au Kazakhstan, où Internet a été fermé à la suite de protestations massives des citoyens, a ajouté au sentiment négatif. Cela a entraîné une baisse d’environ 13,4% du taux de hachage global du réseau Bitcoin, de 205 000 pétahash par seconde (PH / s) à 177 330 PH / s.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Selon le PDG de Galaxy Digital Holdings, Mike Novogratz, la baisse actuelle est survenue à de faibles volumes et il pense que les marchés seront volatils dans les prochains jours. Novogratz suggère qu’une grande partie de la « demande institutionnelle » attendait sur la touche et s’attend à ce que Bitcoin atteigne un creux dans la zone de 38 000 $ à 40 000 $.

Bitcoin et les principaux altcoins pourraient-ils continuer à être vendus ou vont-ils rebondir sur des niveaux de support solides ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le découvrir.

BTC / USDT

L’action à plage limitée dans Bitcoin s’est résolue à la baisse le 5 janvier alors que les ours ont fait baisser le prix en dessous du fort support à 45 456 $. Cela suggère que l’offre dépasse la demande.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Il y a eu une tentative modeste de défendre le support de 42 500 $ le 6 janvier, mais la vente soutenue a rapproché le prix du prochain support à 39 600 $. Cette baisse a invalidé la divergence positive qui se formait dans l’indice de force relative (RSI).

Les moyennes mobiles en baisse et le RSI près de la zone de survente suggèrent que les ours ont le contrôle. Si les ours coulent et maintiennent le prix en dessous de 39 600 $, la paire BTC / USDT pourrait chuter à 30 000 $.

Inversement, si le prix rebondit sur 39 600 $, les haussiers tenteront à nouveau de pousser la paire au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 jours (46 811 $). Un tel mouvement sera la première indication que la tendance baissière pourrait se terminer.

L’élan haussier pourrait rebondir sur une cassure et clôturer au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours (50 610 $).

ETH / USDT

L’éther (ETH) a baissé par rapport à l’EMA de 20 jours (3 756 $) le 5 janvier et est tombé en dessous du creux intrajournalier du 4 décembre à 3 503,68 $. Cela suggère que les ours ont réaffirmé leur suprématie.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles en baisse et le RSI dans la zone de survente suggèrent que les ours sont aux commandes. Si les baissiers maintiennent le prix en dessous de 3 250 $, la baisse pourrait s’étendre à la ligne de support du canal.

Les haussiers essaieront de défendre ce niveau et de pousser le prix vers la ligne de résistance du canal. Une cassure et une clôture au-dessus du canal indiqueront un renversement de tendance.

Alternativement, si les baissiers font baisser le prix en dessous du canal, la paire ETH / USDT pourrait chuter vers le support solide à 2 652 $.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) est passé sous le fort soutien psychologique à 500 $ le 5 janvier. La vente de suivi a poussé le prix vers le prochain support à 435,30 $.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Si le prix rebondit par rapport au niveau actuel, la paire BNB / USDT pourrait remonter à 500 $, où les baissiers devraient monter une forte résistance. Les moyennes mobiles en baisse et le RSI dans la zone de survente suggèrent que les ours ont le contrôle.

Si le support à 435,30 $ cède, la paire pourrait étendre sa baisse à 392,20 $ puis à 320 $. Cette vision négative sera inversée si le prix casse et se maintient au-dessus du canal. Un tel déménagement pourrait ouvrir les portes d’un éventuel déménagement à 575 $.

SOL / USDT

Solana (SOL) a plongé en dessous de 167,88 $ et le plus bas intrajournalier du 13 décembre à 148,04 $ le 5 janvier. Cela indique que les ours ont réaffirmé leur domination.

Graphique journalier SOL / USDT. Source : TradingView

La vente s’est poursuivie et les baissiers vont maintenant essayer de porter la paire SOL / USDT jusqu’au support solide à 116 $. Ce niveau pourrait attirer de forts achats de la part des taureaux, mais le rallye de soulagement devrait faire face à une vente proche de l’EMA de 20 jours. (170 $).

Une telle décision indiquera que le sentiment reste négatif et que les traders vendent sur les rallyes. Cela pourrait augmenter la probabilité d’une cassure en dessous de 116 $. Le prochain arrêt pourrait être la ligne de support du canal.

Les acheteurs devront pousser et maintenir la paire au-dessus de la ligne de résistance du canal pour indiquer que la tendance baissière pourrait se terminer.

ADA / USDT

Cardano (ADA) a refusé l’EMA de 20 jours (1,33 $) le 5 janvier et est tombé sur le support solide à 1,18 $. Les taureaux ont défendu avec succès ce niveau, mais n’ont pas réussi à pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Si les baissiers glissent le prix en dessous de 1,18 $, la paire ADA / USDT pourrait tomber jusqu’au support critique de 1 $. glisser à 0,68 $.

Inversement, si les taureaux portent le prix au-dessus des moyennes mobiles, la paire pourrait remonter jusqu’à la ligne de résistance du canal. Une cassure et une clôture au-dessus du canal signaleront un éventuel renversement de tendance. La paire pourrait alors remonter à 1,87$.

XRP/USDT

Ripple (XRP) est passé en dessous du support de 0,75 $ le 5 janvier, mais la longue queue sur la bougie suggère que les taureaux ont acheté cette baisse. Cependant, un inconvénient mineur est que les acheteurs n’ont pas été en mesure de profiter du rallye.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

La paire XRP / USDT a formé un modèle de chandelier Doji le 8 janvier et les haussiers tentent de faire chuter le prix en dessous de 0,75 $. Si cela se produit, la tendance baissière pourrait reprendre et la paire pourrait chuter à 0,60 $.

Les moyennes mobiles en baisse et le RSI dans la zone négative indiquent que les ours sont aux commandes. Contrairement à cette hypothèse, si le prix rebondit par rapport au niveau actuel, les haussiers tenteront de pousser la paire au-dessus des moyennes mobiles.

S’ils réussissent, cela suggérera que la pression vendeuse pourrait s’atténuer. La paire pourrait alors monter jusqu’à 1$.

LUNE / USDT

Le jeton LUNA de Terra a plongé sous l’EMA de 20 jours (81 $) le 5 janvier, indiquant que les traders à court terme ont peut-être enregistré des gains après que les taureaux n’ont pas réussi à surmonter l’obstacle de 93 $. , 81.

Graphique journalier LUNA / USDT. Source : TradingView

Les ours ont poussé le prix vers le SMA à 50 jours (69 $), ce qui peut constituer un support solide. Si le prix rebondit par rapport au niveau actuel, les haussiers essaieront de pousser la paire LUNA / USDT vers la ligne de tendance baissière du canal descendant.

Une cassure et une clôture au-dessus du canal indiqueront que la correction est peut-être terminée. Les taureaux tenteront de pousser le prix à 93,81 $. A l’inverse, une cassure et une clôture en dessous de la SMA à 50 jours pourraient intensifier les ventes et la paire pourrait chuter vers le support psychologique à 50 $.

En rapport: Bitcoin et Ether se dirigent vers 100K$ et 5K$ en 2022 : Bloomberg Intelligence

POINT / USDT

Polkadot (DOT) a une fourchette limitée dans une tendance baissière. Le prix oscille entre 22,66 $ et 32,78 $ depuis quelques jours.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

L’EMA de 20 jours (28 $) a commencé à baisser et le RSI a plongé en territoire négatif, suggérant que les ours ont le dessus. Si les vendeurs baissent et maintiennent le prix en dessous de 22,66 $, la paire DOT / USDT pourrait chuter à 16,81 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix rebondit à 22,66 $, les taureaux tenteront de porter la paire à 32,78 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau pourraient indiquer un possible renversement de tendance. La paire pourrait grimper d’abord à 40 $ puis à 44 $.

AVAX / USDT

L’avalanche (AVAX) est passée sous le support des 98 $ le 5 janvier et est tombée sur la ligne de tendance haussière du triangle symétrique le 7 janvier. Les haussiers essaieront de défendre ce niveau et de repousser le prix vers la ligne de tendance baissière.

Graphique journalier AVAX / USDT. Source : TradingView

L’EMA de 20 jours (104 $) a baissé et le RSI est inférieur à 38, indiquant que les rallyes sont susceptibles d’être vendus. Si le rebond par rapport au niveau actuel descend en dessous de 98 $ ou de l’EMA de 20 jours, la possibilité d’une cassure en dessous du triangle augmente.

La paire AVAX/USDT pourrait tomber vers le support à 75,50 $ où les taureaux tenteront d’arrêter la baisse. Cette vue négative sera invalidée si le prix monte et casse au-dessus du triangle. La paire pourrait alors monter à 128$.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) est tombé en dessous du support de 0,15 $ le 5 janvier, mais la longue queue de la bougie montre que les taureaux ont défendu ce niveau. Cela a été suivi d’un modèle de chandelier Doji le 6 janvier, indiquant une indécision entre les taureaux et les ours.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Les baissiers ont tenté de résoudre l’incertitude à la baisse le 7 janvier, mais les haussiers ne veulent pas bouger. Cependant, à moins que les acheteurs ne poussent rapidement la paire DOGE/USDT au-dessus de l’EMA à 20 jours (0,17 $), le risque de cassure et de clôture en dessous de 0,15 $ augmente.

Si cela se produit, la paire pourrait glisser à 0,13 $ puis 0,10 $. Alternativement, si les acheteurs poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, cela suggérera que les acheteurs essaient de faire marche arrière. La paire pourrait alors remonter à 0,19 $ et si les taureaux franchissent cet obstacle, le rallye peut s’étendre à 0,22 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Tout investissement et mouvement commercial comporte un risque. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.