BTC, ETH, BNB, XMR, GÂTEAU

Les corrections dans une phase haussière sont généralement un signe haussier, car elles réduisent l’excitation mousseuse et permettent à des mains plus fortes d’entrer sur les marchés. Cependant, la récente correction de Bitcoin (BTC) par rapport à son sommet historique de 64849,27 $ ne semble pas avoir effrayé les traders novices.

Les données de DappRadar montrent que les volumes d’échange décentralisés ont rebondi la semaine dernière, les traders ayant peut-être quitté des positions Bitcoin rentables pour acheter des altcoins à leurs plus bas niveaux actuels.

Un autre signe d’intérêt pour les altcoins est le maintien des volumes élevés de Dogecoin (DOGE), qui reste la quatrième crypto-monnaie la plus échangée en volume, derrière Bitcoin, Ether (ETH) et XRP, selon les données de CoinMarketCap.

Vue quotidienne des données du marché de la cryptographie. Source: Coin360

Le récent crash de Bitcoin a été témoin de la vente de baleines de taille petite à moyenne, qui ont déversé de 100 000 à 1 million de dollars de Bitcoin sur les échanges. Cependant, un signe positif est que les plus grosses baleines ont continué à s’accumuler pendant cette période.

Alors que l’histoire haussière à long terme reste intacte, le court terme pourrait avoir plus d’inconvénients. En règle générale, une correction n’est pas terminée tant que la foule des détaillants ne jette pas l’éponge et qu’un état de peur envahit les marchés.

Dans une atmosphère aussi incertaine, jetons un coup d’œil aux 5 principales crypto-monnaies susceptibles de surpasser les autres principales crypto-monnaies à court terme.

BTC / USDT

Les haussiers tentent de repousser le prix au-dessus du niveau psychologique de 50000 $, mais ils font face à une résistance farouche des baisses à chaque petit rallye. Cela montre que les ours tentent de conserver leur avance et d’étendre la baisse au prochain support critique à 43 006 $.

Graphique journalier BTC / USDT. Source: TradingView

La moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (55 671 $) est en baisse et l’indice de force relative (RSI) est proche du territoire de survente, ce qui suggère que les ours ont le dessus.

La paire BTC / USDT avait formé un modèle de chandelier dans la journée du 24 avril et aujourd’hui, indiquant une indécision entre les haussiers et les baissiers. Si l’incertitude est résolue à la baisse, les ventes pourraient s’intensifier, ouvrant les portes à une baisse à 43 006 $.

D’un autre côté, si les haussiers peuvent pousser le prix au-dessus de 52,129 $, la paire pourrait assister à un rallye de soulagement qui devrait faire face à une résistance à l’EMA de 20 jours. Si le prix baisse à cause de cette résistance, la possibilité d’une cassure en dessous de 47 459 $ augmente.

Cette vue négative invalidera si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus de la moyenne mobile simple de 50 jours (56 870 $).

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique de 4 heures montre que les baissiers se sont vendus lors de rallyes de secours au 20-EMA. Avec les deux moyennes mobiles en baisse et le RSI s’échangeant dans la zone négative, l’avantage est avec les baissiers.

Si les baissiers abaissent le prix en dessous de 48 664,67 $, la paire pourrait chuter à 47 459 $. Une cassure en dessous de ce support pourrait reprendre le mouvement à la baisse.

À l’inverse, une cassure au-dessus du 20-EMA sera le premier signe que la vente s’est tarie et que les taureaux auront une chance d’étendre le rallye de secours au 50-SMA.

ETH / USDT

Les taureaux ont une fois de plus défendu l’EMA de 20 jours (2235 $), indiquant que la tendance reste forte et que les acheteurs s’entassent sur des baisses. Ether tentera maintenant de grimper dans la zone de résistance des frais généraux de 2545 $ à 2645 $.

Graphique journalier ETH / USDT. Source: TradingView

Une cassure de la zone supérieure pourrait signaler le début de la prochaine étape de la tendance haussière qui peut s’étendre à 2 745 $, puis à 3 000 $. Les moyennes mobiles qui augmentent progressivement et le RSI supérieur à 57 suggèrent que la voie de la moindre résistance est à la hausse.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport à la résistance supérieure, les baissiers essaieront à nouveau de faire descendre la paire ETH / USDT en dessous des moyennes mobiles. S’ils réussissent, la paire peut commencer une correction plus profonde à 1542 $.

Graphique 4 heures ETH / USDT. Source: TradingView

Le graphique de 4 heures montre que la paire a formé un motif tête et épaules, qui se terminera lors d’une pause et se fermera sous le décolleté. Un tel mouvement pourrait abaisser le prix au modèle cible à 1 600 $.

D’un autre côté, si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus de 2375 $, la paire pourrait retester le plus haut historique à 2645 $. Un tel mouvement invalidera le modèle et la paire est susceptible de prendre de l’élan lors d’une cassure au-dessus de 2645 $.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) se consolide actuellement dans une tendance haussière. Les taureaux achètent les baisses vers le support de 480 $ tandis que les baissiers défendent la zone de résistance des frais généraux de 600 $ à 638,57 $. Un stock limité en gamme après une forte tendance haussière montre que les traders ne se précipitent pas pour enregistrer des bénéfices.

Graphique journalier BNB / USDT. Source: TradingView

Les deux moyennes mobiles sont à la hausse et le RSI supérieur à 56 suggère que les taureaux ont le dessus. Si les acheteurs peuvent pousser le prix au-dessus de 530 $, la paire BNB / USDT pourrait commencer son parcours vers une résistance de gamme à 600 $. Les ours devraient remonter une forte résistance entre 600 $ et 638,57 $.

Si le prix baisse à partir de cette zone, l’action à plage limitée peut se poursuivre pendant quelques jours de plus. À l’inverse, si les taureaux poussent le prix au-dessus de 638,57 $, la paire pourrait commencer son voyage à 720 $ puis 832 $.

Cette opinion positive sera invalidée si les baissiers descendent et maintiennent le prix en dessous de 480 $. Si cela se produit, la vente peut s’intensifier et la paire peut chuter au SMA de 50 jours (368 $).

Graphique BNB / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que le prix est bloqué à l’intérieur d’un grand triangle symétrique. Bien que le prix se soit rétabli de la ligne de support du triangle, les baissiers tentent d’arrêter le rallye de secours aux moyennes mobiles.

Si cela se produit et que le prix baisse par rapport au niveau actuel, les baissiers percevront une opportunité et essaieront de faire chuter le prix en dessous du triangle. S’ils réussissent, la paire pourrait commencer une correction plus profonde à 348 $.

Alternativement, si les haussiers poussent le prix au-dessus des moyennes mobiles, la paire pourrait remonter jusqu’à la ligne de résistance du triangle. Une cassure du triangle peut indiquer la reprise de la tendance haussière.

XMR / USDT

Monero (XMR) est dans une forte tendance haussière et les tentatives répétées des baissiers d’initier une correction ont échoué car les haussiers ont agressivement acheté les baisses près du support de 288,60 $.

Graphique journalier XMR / USDT. Source: TradingView

Les taureaux ont défendu avec succès l’EMA de 20 jours (335 $) et les deux moyennes mobiles sont à la hausse, ce qui suggère que les acheteurs ont le dessus. Cependant, le RSI montre les premiers signes d’une divergence négative, indiquant que l’élan peut s’affaiblir.

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de l’EMA de 20 jours, cela suggérera le début possible d’une correction à 288,60 $. En revanche, si les haussiers poussent le prix au-dessus de 424,55 $, la paire XMR / USDT pourrait remonter à 498 $.

Graphique XMR / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que la volatilité s’est rétablie ces derniers jours. Les baissiers ont cassé à plusieurs reprises le 50-SMA, mais les taureaux ont agressivement acheté le creux et poussé le prix au-dessus du 20-EMA.

Si la paire rebondit par rapport au niveau actuel et dépasse 405,40 $, un nouveau test de 424,55 $ est possible. Une cassure de cette résistance pourrait initier la prochaine étape de la tendance haussière. À l’inverse, si les baissiers font chuter le prix en dessous des moyennes mobiles, il tombera probablement à 288,60 $.

PASTEL / USDT

PancakeSwap (CAKE) avait fait face à une forte résistance près du niveau de 28 $ au cours des derniers jours. Les baissiers ont tenté de faire baisser le prix en dessous de l’EMA à 20 jours (24 $) le 23 avril, mais les haussiers ont agressivement acheté la baisse, suggérant que le sentiment reste positif.

Graphique journalier CAKE / USDT. Source: TradingView

L’élan s’est accéléré au cours des deux derniers jours et la paire CAKE / USDT a atteint un nouveau sommet historique aujourd’hui. Les moyennes mobiles ascendantes et le RSI près de la zone de surachat suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse.

Si les taureaux maintiennent le prix au-dessus de 30 $, la paire pourrait remonter à 34,50 $. Cette vue haussière sera invalidée si les baissiers descendent et maintiennent le prix en dessous de l’EMA à 20 jours. Une telle décision sera un événement important car le prix ne s’est pas maintenu en dessous de l’EMA de 20 jours depuis le 24 mars.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour CAKE le 23 avril, juste au début du rallye.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité de négociation. Twitter

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix PASTEL. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour CAKE est passé au vert le 23 avril alors que le prix était de 25,24 $.

À partir de là, le score VORTECS ™ était toujours vert et CAKE a atteint un sommet de 31,12 $ le 25 avril, affichant un gain de 23% en environ deux jours.

Graphique CAKE / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique de 4 heures montre la formation d’un motif inversé de la tête et des épaules. Cette configuration haussière a un objectif de modèle à 34,70 $. Le 20-EMA a commencé à augmenter et le RSI est passé au-dessus de 65, indiquant que les taureaux ont le dessus.

En cas de correction, les taureaux essaieront de convertir le décolleté du motif en support. S’ils le font, la tendance haussière pourrait reprendre. À l’inverse, une cassure en dessous de 27,50 $ pourrait faire pencher la tête en faveur des baissiers, signalant une vente à des niveaux plus élevés.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.