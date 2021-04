BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOT, UNI, LTC, DOGE, LIEN

La cotation de Coinbase (COIN) sur le Nasdaq pourrait éventuellement stimuler l’adoption de la crypto-monnaie et attirer des foules d’investisseurs institutionnels. Cependant, il est peu probable que cela se produise immédiatement. Dans les premiers jours suivant la cotation, la volatilité pourrait être élevée alors que Wall Street tente de valoriser Coinbase. Cela pourrait également augmenter la volatilité des crypto-monnaies.

Des mouvements brusques du prix du Bitcoin (BTC) pourraient également entraîner des liquidations de positions à effet de levier sur le marché des dérivés. L’énorme intérêt ouvert des contrats à terme sur Bitcoin de 27 milliards de dollars et l’intérêt ouvert des contrats à terme sur Ether (ETH) de 8 milliards de dollars indiquent qu’un pic de volatilité pourrait couper plusieurs traders.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

PlanB, l’analyste à l’origine du modèle populaire de prix stock-flux pour Bitcoin, a cité l’indicateur mensuel de l’indice de force relative (RSI) et a déclaré que la lecture actuelle supérieure à 92 est élevée mais inférieure aux 95 niveaux atteints lors du précédent taureau. marchés de 2017, 2013 et 2011.

Selon le calcul de PlanB, le prix du Bitcoin devrait s’élever à 92000 dollars d’ici la fin du mois d’avril pour pousser le RSI à 95.

Les traders suivront de près l’évolution des prix de COIN et cela déterminera probablement le sentiment à court terme. Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour identifier les niveaux critiques de support et de résistance.

BTC / USDT

Bitcoin a dépassé la forte résistance des frais généraux à 61 825,84 $ le 13 avril, indiquant la reprise de la tendance haussière. Le fort rallye a également complété la cassure de la figure inversée de la tête et des épaules qui a un objectif cible à 69 540 $.

Graphique journalier BTC / USDT. Source: TradingView

La moyenne mobile exponentielle à la hausse sur 20 jours (58 713 $) et le RSI supérieur à 63 suggèrent que les taureaux ont le dessus. Cependant, il est peu probable que la paire BTC / USDT s’enfuie verticalement.

Habituellement, après la cassure d’un niveau critique, le prix retrace et reteste le niveau. Dans ce cas, la paire pourrait chuter à 60 000 $. Si les taureaux peuvent faire basculer ce niveau en support, la paire pourrait reprendre sa tendance haussière.

Au contraire, si les baissiers font chuter le prix en dessous de l’EMA à 20 jours, ils pourraient prendre plusieurs taureaux agressifs au dépourvu. Cela pourrait intensifier la vente et la paire pourrait même casser la moyenne mobile simple de 50 jours (55 241 $). Un tel mouvement augmentera la possibilité d’une correction plus profonde.

ETH / USDT

L’éther a dépassé la résistance de 2 200 $ le 13 avril, ce qui a repris sa tendance haussière. L’EMA à 20 jours en hausse (2040 $) et le RSI au-dessus de 70 suggèrent que le chemin de la moindre résistance est à la hausse.

Graphique journalier ETH / USDT. Source: TradingView

Les haussiers vont maintenant essayer de pousser la paire ETH / USDT vers le prochain objectif cible à 2618,14 $.

Contrairement à cette hypothèse, si la paire descend du niveau actuel, elle pourrait chuter à l’EMA à 20 jours. Si le prix rebondit sur ce support, cela suggérera que les haussiers achètent en cas de creux car ils prévoient que le rallye augmentera davantage.

Alternativement, une pause en dessous de l’EMA de 20 jours suggérera que les traders enregistrent des bénéfices à la hâte. Cela peut ramener le prix à la ligne de tendance.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) est actuellement en phase de correction suite à la forte tendance haussière qui l’a fait passer de 233,81 $ le 26 mars à 638,56 $ le 12 avril, un rallye de 173% en peu de temps. Le premier support solide à la baisse est le niveau de retracement de Fibonacci à 38,2% à 483,95 $.

Graphique journalier BNB / USDT. Source: TradingView

Si le prix rebondit sur 483,95 $, cela suggérera que le sentiment reste positif et que les taureaux s’accumulent en cas de creux. Les acheteurs tenteront de reprendre la tendance haussière en poussant le prix au-dessus de 638,56 $. S’ils réussissent, la paire BNB / USDT pourrait commencer son voyage vers 888,70 $.

Le motif du chandelier Doji suggère aujourd’hui une indécision parmi les taureaux et les ours. Si cette incertitude se résout à la baisse et que les baissiers font chuter le prix en dessous de 483,85 $, la paire pourrait chuter à l’EMA à 20 jours (417 $), ce qui est susceptible d’agir comme un support solide.

XRP / USDT

La forte hausse du XRP s’est poursuivie avec une cassure au-dessus de 1,50 $ le 13 avril et a atteint un sommet intrajournalier à 1,96 $ aujourd’hui. Cependant, le prix s’est fortement inversé, ce qui suggère que les baissiers défendent agressivement le niveau psychologique à 2 $.

Graphique journalier XRP / USDT. Source: TradingView

Le premier support à la baisse est le niveau de retracement de Fibonacci à 38,2% à 1,43 $. Un fort rebond de ce support indiquera que le sentiment reste haussier et que les traders achètent en cas de creux. Les taureaux essaieront alors à nouveau de reprendre le mouvement haussier en poussant le prix au-dessus de 1,96 $.

D’un autre côté, une cassure en dessous de 1,43 $ pourrait faire baisser le prix à l’EMA de 20 jours (1,05 $). Une chute aussi profonde suggérera que les traders abandonnent leurs positions à la hâte, ce qui pourrait retarder la prochaine étape du rallye.

ADA / USDT

Cardano (ADA) a percé la résistance des frais généraux de 1,48 $ aujourd’hui et a grimpé à un plus haut intrajournalier à 1,55 $. Cependant, les taureaux n’ont pas été en mesure de maintenir la cassure comme le montre la longue mèche du chandelier.

Graphique journalier ADA / USDT. Source: TradingView

Les baissiers ont ramené le prix dans la fourchette de 1,48 $ à 1,03 $. Ils vont maintenant essayer de faire couler la paire ADA / USDT dans l’EMA de 20 jours (1,24 $).

Si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours, les taureaux pourraient faire une nouvelle tentative pour pousser la paire au-dessus de la résistance des frais généraux à 1,55 $. S’ils réussissent, la paire pourrait remonter à 2 $.

Au contraire, si les baissiers font chuter le prix en dessous des moyennes mobiles, une baisse à 1,03 $ est possible.

DOT / USDT

La fourchette étroite de négociation à Polkadot (DOT) s’est résolue à la hausse le 13 avril et les haussiers ont poussé le prix au-dessus de la résistance des frais généraux de 42,28 $. Cependant, le prix est de nouveau retombé en dessous de 42,28 $ aujourd’hui, indiquant des ventes à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier DOT / USDT. Source: TradingView

Si les baissiers tirent le prix en dessous de l’EMA à 20 jours (39,78 $), la vente pourrait s’intensifier et la paire DOT / USDT pourrait chuter à 32,50 $.

Au contraire, si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours, les taureaux essaieront à nouveau de franchir l’obstacle des frais généraux à 46,80 $. S’ils réussissent, la paire pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 53,50 $, puis 57 $.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) a atteint un nouveau record absolu le 12 avril, mais les taureaux ont du mal à maintenir l’élan. L’altcoin a formé un motif de chandelier de jour intérieur le 13 avril et a prolongé sa correction aujourd’hui.

Graphique journalier UNI / USDT. Source: TradingView

Si le prix augmente par rapport au niveau actuel et dépasse 38,16 $, la paire UNI / USDT pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière. Le premier objectif à la hausse est de 43,43 $ et si cette résistance est franchie, la paire pourrait marcher vers la marque psychologique à 50 $.

Au contraire, si les baissiers plongent le prix sous 33 $, la paire pourrait perdre de son élan car les taureaux qui ont acheté la cassure le 12 avril pourraient se précipiter vers la sortie. Cela pourrait faire baisser le prix à l’EMA de 20 jours (31 $) et maintenir la plage de paires limitée pendant quelques jours de plus.

LTC / USDT

Le Litecoin (LTC) a fait basculer le niveau de cassure à 246,96 $ en support les 11 et 12 avril. Cela a relancé les achats des taureaux et l’altcoin a repris sa tendance haussière le 13 avril. Le prochain objectif cible à surveiller à la hausse est de 307,42 $.

Graphique journalier LTC / USDT. Source: TradingView

L’EMA de 20 jours (227 $) est en hausse et le RSI est proche du territoire de surachat, ce qui suggère que les taureaux sont aux commandes.

Cependant, le modèle de chandelier Doji à longues pattes montre aujourd’hui une indécision parmi les taureaux et les ours. Si le prix descend en dessous de 255 $, la paire LTC / USDT pourrait chuter dans la zone de support de 239 $ à 246,96 $.

Un fort rebond hors de cette zone suggérera que les taureaux s’accumulent en cas de creux, tandis qu’une cassure en dessous pourrait faire baisser le prix jusqu’à l’EMA de 20 jours.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a dépassé la forte résistance des frais généraux à 0,087 $ le 13 avril, indiquant la reprise de la tendance haussière. La cassure a été suivie par de nouveaux achats aujourd’hui, ce qui a propulsé le prix à un niveau record à 0,145 $.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source: TradingView

Le fort rallye des derniers jours a poussé le RSI au-dessus de 85, ce qui suggère que le rallye surchauffe à court terme. Les baissiers pourraient essayer de bloquer le mouvement haussier à 0,15 $. S’ils y parviennent, la paire DOGE / USDT pourrait entrer dans une correction ou consolidation mineure.

Le premier support à la baisse est le niveau de retracement de Fibonacci à 38,2% à 0,112 $. Un rebond sur ce support suggérera de la force. Les taureaux essaieront alors à nouveau de reprendre la tendance haussière. S’ils peuvent propulser le prix au-dessus de 0,145 $, la paire pourrait passer à 0,20 $.

En revanche, une cassure en dessous de 0,112 USD pourrait entraîner une baisse du niveau de cassure à 0,087 USD.

LIEN / USDT

Les haussiers ont propulsé Chainlink (LINK) au-dessus de la résistance des frais généraux de 36,93 $ aujourd’hui, indiquant la reprise de la tendance haussière. Si les taureaux peuvent maintenir le prix au-dessus de 36,93 $, l’altcoin pourrait poursuivre sa marche vers 50 $.

Graphique quotidien LINK / USDT. Source: TradingView

L’EMA de 20 jours (32 $) a augmenté et le RSI est passé au-dessus de 65, ce qui suggère que les taureaux sont de retour dans le siège du conducteur.

Cependant, si les haussiers ne parviennent pas à maintenir le prix au-dessus du niveau de 36,93 $, cela indiquera une vente agressive par les baissiers à des niveaux plus élevés. Cela pourrait entraîner une baisse de l’EMA de 20 jours. Un fort rebond par rapport à ce niveau suggérera que le sentiment reste positif.

À l’inverse, si les baissiers plongent la paire LINK / USDT en dessous de l’EMA à 20 jours, cela suggérera que la cassure actuelle était un piège haussier.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.

Les données de marché sont fournies par HitBTC Exchange.