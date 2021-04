BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOT, UNI, LTC, LIEN, THETA

Compartir

Les Altcoins sont revenus à des niveaux de support plus bas après que le prix du Bitcoin soit tombé en dessous de 56000 $, mais les traders verront-ils la baisse comme une opportunité d’achat?

Selon CoinShares, l’afflux institutionnel de produits cryptographiques a atteint 4,5 milliards de dollars au premier trimestre, soit 11% de plus que l’afflux observé au quatrième trimestre 2020. Cela montre que l’intérêt institutionnel est à la hausse, mais la croissance trimestrielle a été de 240% enregistrée au quatrième trimestre de 2020.

À mesure que le prix du Bitcoin augmente, plus de fonds sont nécessaires pour maintenir les niveaux. Par conséquent, si les flux institutionnels ne se rétablissent pas dans les prochains jours, Bitcoin (BTC) et autres altcoins pourraient connaître une correction majeure.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

La correction à venir pourrait mettre à l’épreuve la résolution des investisseurs institutionnels et, bien que ces investisseurs aient de grandes poches, certains peuvent avoir sauté dans les crypto-monnaies juste pour des gains spéculatifs rapides. Il est toujours possible que les investisseurs abandonnent leurs positions si Bitcoin initie une correction.

Bien que cela puisse accélérer la baisse, des niveaux plus bas sont susceptibles d’attirer les investisseurs qui ont peut-être manqué le bus plus tôt. Si cette hypothèse est vraie, la volatilité sur le marché pourrait rester élevée au cours des prochains jours.

Analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour voir si cela projette également une éventuelle correction.

BTC / USDT

L’incapacité de Bitcoin à traverser la zone de résistance des frais généraux raides entre 60000 USD et 61 825,84 USD semble avoir attiré des réservations de bénéfices à court terme par les traders. Cela a ramené le prix en dessous de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (56 863 $) aujourd’hui.

Graphique journalier BTC / USDT. Source: TradingView

Si le prix se maintient en dessous de l’EMA de 20 jours, les baissiers peuvent se sentir ouverts et sont susceptibles de contester le support critique à la moyenne mobile simple de 50 jours (54 333 $). Si ce support se brise et que les baissiers parviennent à maintenir le prix en dessous du SMA à 50 jours, la vente pourrait s’intensifier.

Le prochain support à la baisse est de 50 460 $. Si ce niveau cède également, la paire BTC / USDT pourrait chuter à 43006,77 $. Les moyennes mobiles aplatissantes et l’indice de force relative (RSI) plongeant en dessous de 52 suggèrent que les taureaux pourraient perdre le contrôle.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix rebondit sur le SMA de 50 jours, les haussiers feront une nouvelle tentative pour pousser la paire vers un nouveau plus haut historique. S’ils réussissent, la paire pourrait commencer son voyage vers la prochaine cible à 69 540 $, puis 79 566 $.

ETH / USDT

Ether (ETH) a atteint un nouveau record absolu le 2 avril, mais n’a pas pu décoller et poursuivre son ascension. Cela a montré une hésitation parmi les taureaux et bien qu’ils aient réussi à pousser le prix à un nouveau sommet historique de 2150 $ le 6 avril, le rallye a depuis bloqué.

Graphique journalier ETH / USDT. Source: TradingView

Cela a peut-être frustré les traders d’élan qui semblent avoir abandonné leurs positions aujourd’hui, entraînant une baisse de l’EMA à 20 jours (1904 $). Si la paire ETH / USDT rebondit fortement à partir de l’EMA à 20 jours, cela indiquera une demande à des niveaux inférieurs.

Ensuite, les taureaux feront une nouvelle tentative pour pousser le prix au-dessus de 2 150 $. En cas de succès, la paire pourrait commencer son voyage vers la prochaine cible à 2618,14 $.

Cette opinion positive sera invalidée si les baissiers descendent et maintiennent le prix en dessous de l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement suggérera un éventuel changement de sentiment et qui pourrait entraîner le prix vers la ligne de tendance.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) est dans une forte tendance haussière. Les baissiers ont tenté de pousser le prix sous le niveau de cassure à 348,69 $ aujourd’hui, mais la longue traîne sur la bougie montre que les taureaux ont acheté cette baisse de manière agressive.

Graphique journalier BNB / USDT. Source: TradingView

La hausse des moyennes mobiles et le RSI près de la zone de surachat suggèrent que les taureaux sont fermement aux commandes. Si les acheteurs peuvent investir 348,69 $ en soutien, alors la paire BNB / USDT pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait la porter à 500 $, puis à 530 $.

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 348,69 $, cela suggérera que les niveaux les plus élevés attirent la réserve de profit des commerçants. L’élan haussier peut s’affaiblir si les baissiers font chuter le prix en dessous de l’EMA à 20 jours (314 $).

XRP / USDT

La cassure de XRP au-dessus de 0,65 $ le 5 avril a complété un motif de tête et d’épaules inversé, qui était ciblé à 1,11 $. L’altcoin a atteint cet objectif le 6 avril en atteignant un sommet intrajournalier de 1,11 $.

Graphique journalier XRP / USDT. Source: TradingView

Les traders suite à une analyse technique semblent avoir enregistré des bénéfices proches de l’objectif cible, provoquant un fort recul aujourd’hui.

Les taureaux tentent d’arrêter la correction près du niveau de retracement Fib à 50% à 0,84 $, comme on le voit depuis la longue queue de la bougie. Si les acheteurs peuvent soutenir le rebond, cela suggérera une remontée à des niveaux inférieurs et maintiendra les perspectives d’une cassure au-dessus de 1,11 $.

En revanche, si la paire XRP / USDT passe en dessous de 0,84 $, la correction pourrait se creuser jusqu’au niveau de retracement Fib de 61,8% à 0,77 $. Une correction aussi profonde peut retarder le début de la prochaine étape de la tendance haussière.

ADA / USDT

Cardano (ADA) a tenté un mouvement haussier le 6 avril, mais la longue mèche de la bougie du jour suggère un manque de demande à des niveaux plus élevés. Les baissiers ont saisi l’opportunité aujourd’hui et tentent de baisser le prix à 1,03 $.

Graphique journalier ADA / USDT. Source: TradingView

Les taureaux sont susceptibles de défendre agressivement le support de 1,03 $. Si le prix rebondit fortement à ce niveau, les taureaux essaieront de pousser le prix au-dessus des moyennes mobiles. S’ils peuvent le faire, la paire ADA / USDT pourrait rester dans la fourchette pendant quelques jours de plus.

L’EMA fixe de 10 jours (1,18 $) et le RSI près du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande.

Cette vue neutre sera invalidée si le support à 1,03 $ se rompt. Dans un tel cas, la paire pourrait commencer son voyage vers le support à 0,80 $ puis à 0,70 $.

DOT / USDT

L’échec des taureaux à pousser le prix au-dessus du sommet historique de 146,80 $ les 5 et 6 avril aurait pu attirer les réservations de bénéfices des traders à court terme. Cela a peut-être repoussé Polkadot (DOT) sous le niveau de cassure à 42,28 $ aujourd’hui.

Graphique journalier DOT / USDT. Source: TradingView

Les taureaux tentent actuellement de défendre l’EMA de 20 jours (38 $). S’ils peuvent obtenir un fort rebond de ce support, cela suggérera une accumulation à des niveaux inférieurs. Les acheteurs peuvent faire une nouvelle tentative pour briser le record absolu. S’ils réussissent, la paire DOT / USDT pourrait atteindre 53,50 $.

À l’inverse, un rebond faible suggérera une faiblesse et un manque d’urgence des traders à acheter de manière agressive. Cela ouvrira la possibilité aux baissiers d’abaisser le prix en dessous des moyennes mobiles. Si cela se produit, la paire pourrait tomber à 26,50 $.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) a tenté de dépasser la résistance de 32,50 $ mais a échoué. Cela montre un manque d’acheteurs aux niveaux supérieurs. Les ours tentent maintenant de faire descendre la paire sous la zone de support de 27,97 $ à 25,50 $.

Graphique journalier UNI / USDT. Source: TradingView

S’ils réussissent, la paire UNI / USDT pourrait commencer son voyage vers le prochain support à 22 $, puis à 18 $.

Cependant, l’EMA fixe de 20 jours (29,59 $) et le RSI près du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande. Si les taureaux peuvent défendre la zone de support, la paire est susceptible de prolonger son action dans la fourchette pendant quelques jours de plus.

LTC / USDT

Le litecoin (LTC) a franchi la ligne de résistance du triangle symétrique le 5 avril et l’a suivi avec un autre mouvement à la hausse le 6 avril qui a amené le prix à une forte résistance à 246,96 $.

Graphique journalier LTC / USDT. Source: TradingView

L’incapacité des taureaux à franchir l’obstacle de 246,96 $ a peut-être attiré des réservations de bénéfices de la part des traders à court terme et des ventes d’ours agressifs. Cela a ramené le prix au niveau de cassure du triangle aujourd’hui.

Si la paire LTC / USDT rebondit de manière agressive sur ce niveau, cela suggérera que les haussiers s’accumulent sur des baisses. Les acheteurs feront une nouvelle tentative pour escalader le mur à 246,96 $. S’ils parviennent à le faire, la paire pourrait commencer leur voyage à 307,42 $.

Au contraire, si les baissiers font chuter le prix en dessous des moyennes mobiles, la paire pourrait tomber sur la ligne de support du triangle.

LIEN / USDT

Chainlink (LINK) a cassé la résistance de 32 $ le 5 avril et l’a suivie d’un autre mouvement à la hausse le 6 avril, mais les taureaux n’ont pas été en mesure de défier le sommet historique de 36,93 $. Cela suggère que les ours n’ont pas abandonné et sont actifs à des niveaux plus élevés.

Graphique quotidien LINK / USDT. Source: TradingView

La paire LINK / USDT est tombée sous le niveau de 32 $ aujourd’hui. Les taureaux tentent de défendre l’EMA de 20 jours (29,85 $). S’ils parviennent à le faire et font remonter le prix au-dessus de 32 $ dans les prochains jours, cela suggérera une augmentation à des niveaux inférieurs.

Les taureaux pourraient à nouveau essayer de pousser le prix au-dessus de 36,93 $. À l’inverse, si les baissiers font chuter le prix en dessous des moyennes mobiles, cela suggérera que la récente cassure au-dessus de 32 $ était un piège haussier. La paire pourrait alors chuter à 24 $.

THETA / USDT

Après s’être négocié dans une fourchette serrée ces derniers jours, THETA s’est redressé aujourd’hui et a tenté de briser la résistance des frais généraux de 14 $ à 14,96 $. Cependant, les ours ont contrecarré cette tentative, comme le montre la longue mèche du lustre d’aujourd’hui.

Graphique journalier THETA / USDT. Source: TradingView

S’ils réussissent, la paire THETA / USDT pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui a un objectif cible à 17,65 $ puis 22,50 $. L’EMA de 20 jours (11,13 $) a recommencé à apparaître et le RSI est passé au-dessus de 68, suggérant que l’élan favorise les taureaux.

Cependant, il est peu probable que les ours abandonnent facilement. Ils essaieront d’arrêter la tendance haussière dans la zone de résistance supérieure. S’ils y parviennent, la paire pourrait prolonger leur séjour dans la plage pendant quelques jours de plus.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Tout mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques. Vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.

