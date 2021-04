BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOT, UNI, LTC, LIEN, THETA

La société de technologie de Hong Kong Meitu a révélé le 8 avril qu’elle avait ajouté 10 millions de dollars de Bitcoin (BTC) à ses avoirs achetés à un taux moyen de 57000 dollars par pièce. Après le dernier achat, le portefeuille total de crypto-monnaies de Meitu se compose de 49,5 millions de dollars de Bitcoin et de 50,5 millions de dollars d’Ether (ETH). Cette acquisition montre que les investisseurs institutionnels sont convaincus que le rallye du Bitcoin en est encore à ses débuts.

Tom Jessop, responsable de la division crypto chez Fidelity, estime que Bitcoin a atteint un point de basculement et que les sociétés financières traditionnelles continueront d’adopter la crypto-monnaie de manière agressive au cours des prochaines années. Jessop pense que la relance monétaire massive des gouvernements et des banques centrales a accéléré l’adoption institutionnelle et c’est une tendance qui pourrait se prolonger d’au moins un an.

Ce ne sont pas seulement les investisseurs institutionnels qui se précipitent dans les crypto-monnaies. Les données montrent que le nombre d’investisseurs de détail qui négocient des crypto-monnaies a également augmenté. L’application de trading populaire Robinhood a rapporté le 8 avril que le trading cryptographique sur sa plate-forme était passé à 9,5 millions d’utilisateurs au premier trimestre 2021, soit une multiplication par six par rapport au quatrième trimestre 2020.

Alors que l’adoption de la cryptographie est à la hausse, certaines sociétés de financement traditionnelles adoptent toujours une approche anti-crypto. HSBC aurait mis sur liste noire l’action MicroStrategy et n’autorisera pas les clients de sa plate-forme HSBC InvestDirect à acheter des actions de la société.

Bitcoin et les principaux altcoins étendront-ils leur tendance haussière et attireront-ils plus d’acheteurs ou entreront-ils dans une phase de correction? Analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le découvrir.

Les baissiers n’ont pas pu capitaliser sur la cassure de Bitcoin en dessous de la moyenne mobile exponentielle de 20 jours (57043 $) le 7 avril. Leur incapacité à briser le support de moyenne mobile simple de 50 jours (54572 $) aurait pu attirer les achats des taureaux agressifs, ce qui aurait entraîné le rebond le 8 avril.

Cependant, le chandelier Doji d’aujourd’hui suggère que les taureaux ont du mal à maintenir l’élan à des niveaux plus élevés.

La paire BTC / USDT a formé un schéma tête-épaules inversé qui se terminera en cas de cassure et clôturera au-dessus de 60000 $. Cette configuration haussière a un objectif cible à 69 540 $. Si les taureaux maintiennent l’élan et franchissent cet obstacle, la tendance haussière pourrait atteindre la prochaine cible à 79 566 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, les baissiers tenteront à nouveau de briser le support critique du SMA à 50 jours. S’ils réussissent, la vente pourrait s’intensifier car les traders à court terme pourraient se précipiter vers la sortie. Cela pourrait ramener la paire à 50460,02 $, puis 43006,77 $.

La baisse d’Ether (ETH) le 7 avril a été arrêtée lors de l’EMA de 20 jours (1933 $), ce qui montre que les taureaux s’accumulent lors des creux. Le prix a fortement rebondi le 8 avril et est passé au-dessus de la résistance à 2040,77 $.

Les taureaux vont maintenant tenter une nouvelle fois de grimper au-dessus du sommet historique de 2150 $. S’ils y parviennent, la paire ETH / USDT pourrait reprendre sa tendance haussière et se diriger vers le prochain objectif cible à 2618,14 $.

Cependant, les ours auront probablement d’autres plans. Ils essaieront de ramener le prix en dessous de l’EMA de 20 jours. Si cela se produit, plusieurs taureaux agressifs peuvent être piégés. Cela pourrait intensifier la vente, entraînant une baisse de la ligne de tendance. Une cassure en dessous de ce support suggérera un changement de tendance.

Binance Coin (BNB) continue d’être dans une forte tendance haussière. Les taureaux ont renversé le niveau de 348,69 $ pour soutenir le 7 avril et ont suivi avec une cassure vers un nouveau plus haut historique le 8 avril. Cela montre un fort appétit de la part des taureaux.

Les moyennes mobiles ascendantes et l’indice de force relative (RSI) au-dessus de 75 indiquent que les taureaux sont aux commandes. Le prochain objectif à la hausse est la zone de 500 $ à 530 $ où les ours peuvent monter une résistance raide.

Sur toute correction, le premier support à surveiller est l’EMA de 20 jours (334 $). Un fort rebond de ce support suggérera que le sentiment reste haussier et que les traders achètent en cas de creux.

Cependant, si la paire BNB / USDT plonge en dessous de l’EMA à 20 jours, cela suggérera que l’élan haussier s’affaiblit.

XRP a fait des formations de chandeliers successives en journée intérieure les 7 et 8 avril. L’action actuelle des prix pointe vers un autre modèle de chandelier à l’intérieur de la journée aujourd’hui. La baisse de la volatilité quotidienne montre que l’altcoin digère toujours les gains récents.

Ce resserrement de la fourchette intrajournalière se termine généralement par une forte cassure. Si l’incertitude se résout à la hausse et que les haussiers poussent le prix au-dessus de 1,11 $, la paire XRP / USDT pourrait entamer la prochaine étape du rallye qui pourrait l’amener à 1,34 $, puis 1,66 $.

Alternativement, si l’indécision se résout à la baisse, cela suggérera que l’offre dépasse la demande et que les traders ont abandonné leurs positions. Si cela se produit, la paire pourrait chuter à l’EMA de 20 jours (0,72 USD). Une cassure en dessous de ce niveau pourrait faire baisser le prix à 0,65 $.

Cardano (ADA) a chuté en dessous de l’EMA de 20 jours (1,18 $) le 7 avril, mais les taureaux n’ont pas permis au prix de glisser en dessous du SMA de 50 jours (1,16 $). Cela montre que les taureaux défendent les moyennes mobiles de manière agressive.

Les acheteurs vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de 1,33 $. S’ils y parviennent, la paire ADA / USDT pourrait atteindre 1,48 $. C’est un niveau important à surveiller car la paire en est revenue à deux reprises.

Si le prix s’inverse à nouveau à partir de 1,48 $, cela suggérera que l’action liée à la plage peut se poursuivre pendant quelques jours de plus. D’un autre côté, si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus de 1,48 $, la paire pourrait reprendre la tendance haussière vers le prochain objectif cible à 2 $.

Une cassure en dessous des moyennes mobiles sera le premier signe de faiblesse et qui pourrait entraîner une baisse du support de 1,02 $. Si ce niveau tombe en panne, les baissiers pourraient amorcer une correction plus profonde à 0,80 $.

Polkadot (DOT) a rebondi sur l’EMA de 20 jours (38,68 $) le 7 avril, indiquant des achats en baisse. Les taureaux vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de la résistance des frais généraux à 42,28 $.

S’ils réussissent, la paire DOT / USDT testera à nouveau le plus haut historique à 46,80 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau pourraient commencer la prochaine étape du rallye qui a un objectif cible à 53,50 $, puis 57 $.

L’EMA à 20 jours qui augmente progressivement et le RSI dans le territoire positif suggèrent que les taureaux ont le dessus.

Cependant, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous des moyennes mobiles, cela indiquera que les traders clôturent leurs positions sur les rallyes. Cela pourrait entraîner une baisse à 32,50 $, puis 26,50 $.

Les taureaux ont réussi à maintenir le support de 27,97 $ le 7 avril, ce qui est un signe positif car il montre une accumulation en cas de creux. Uniswap (UNI) a rebondi au-dessus de l’EMA de 20 jours (29,65 $) le 8 avril et les acheteurs vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de 32,50 $.

S’ils réussissent, la paire UNI / USDT pourrait remonter à la zone de résistance des frais généraux de 35,20 $ à 36,80 $. Les ours sont susceptibles de défendre cette zone de manière agressive. Si le prix baisse à cause de cette résistance, la paire peut prolonger son séjour à l’intérieur de la fourchette pendant quelques jours de plus.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, les baissiers feront une nouvelle tentative pour ramener le prix en dessous de la zone de support de 27,97 $ à 25,50 $. S’ils parviennent à le faire, la paire pourrait commencer une correction plus profonde à 20,74 $.

Litecoin (LTC) a réussi le nouveau test du niveau de cassure du triangle symétrique le 7 avril. Cela a été suivi d’un rebond le 8 avril, mais les taureaux ont du mal à prendre de l’élan.

Cela montre une hésitation à acheter à des niveaux plus élevés. Si les taureaux ne surmontent pas l’obstacle à 246,96 $ dans les prochains jours, la possibilité d’une pause en dessous de l’EMA de 20 jours (207 $) augmente. Dans un tel cas, la paire LTC / USDT pourrait chuter vers la ligne de support.

Contrairement à cette hypothèse, si les taureaux maintiennent l’élan et propulsent le prix au-dessus de 246,96 $, la paire pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 307,42 $. L’EMA à 20 jours en hausse progressive et le RSI au-dessus de 59 suggèrent un avantage mineur pour les taureaux.

Le renversement brutal de Chainlink (LINK) le 7 avril n’a pas pu passer en dessous de l’EMA de 20 jours (30,29 $). Cela montre que le sentiment reste positif et que les taureaux achètent en cas de creux. Le rebond du 8 avril a dépassé la résistance de 32 $, mais les haussiers ont du mal à tirer parti de cette force aujourd’hui.

Si le prix baisse et tombe en dessous des moyennes mobiles, cela suggérera que l’offre dépasse la demande à des niveaux plus élevés. Cela pourrait faire baisser le prix du support critique à 24 $.

D’un autre côté, si les taureaux défendent à nouveau l’EMA à 20 jours, la paire LINK / USDT pourrait atteindre le plus haut historique à 36,93 $. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance suggéreront que les haussiers ont absorbé l’offre et cela peut indiquer le début de la prochaine étape de la tendance haussière.

Cependant, si le prix baisse à nouveau de 36,93 $, la paire pourrait prolonger son séjour dans la fourchette pendant quelques jours de plus.

Après la grande journée du 7 avril, THETA a créé un modèle de chandelier de jour intérieur le 8 avril et l’a suivi avec un autre aujourd’hui. Cela montre une indécision parmi les taureaux et les ours quant au prochain mouvement directionnel. Alors que les baissiers défendent la résistance des frais généraux, les taureaux achètent à chaque baisse mineure.

L’EMA à 20 jours en hausse (11,33 $) et le RSI supérieur à 62 suggèrent un avantage mineur pour les taureaux. Les acheteurs devront franchir l’obstacle à 14 $ pour signaler le début de la prochaine étape de la tendance haussière. S’ils parviennent à le faire, la paire THETA / USDT pourrait remonter à 17,65 $ puis 22,50 $.

Au contraire, si les baissiers font chuter le prix en dessous de l’EMA à 20 jours, ce sera le premier signe d’un possible changement de sentiment. Cela suggérera que les taureaux n’achètent plus les creux de l’EMA de 20 jours. Le prochain support critique à surveiller sera de 10,35 $. Si ce niveau est supprimé, une correction plus profonde de la SMA à 50 jours peut commencer.

