BTC, ETH, DOGE, SOL, ADA : pourquoi les cryptos sont-ils en panne aujourd’hui ?

Pourquoi les cryptos sont-ils en panne aujourd’hui ? C’est probablement la principale question que se posent les investisseurs vendredi, alors que les prix des crypto-monnaies s’effondrent. Bitcoin (CCC :BTC-USD) est en baisse de plus de 8% et Ethereum (CCC :ETH-USD) les prix sont en baisse de 10 %.

Les principales crypto-monnaies par capitalisation boursière ne sont pas seules. D’autres crypto-monnaies, y compris Dogecoin (CCC :DOGE-USD), Solana (CCC :SOL-USD) et Cardano (CCC :ADA-USD) sont également dans le rouge. Alors que certains experts avaient initialement appelé à un rassemblement pour le week-end, il semble que le contraire se produise.

Alors pourquoi les cryptos sont-ils en panne aujourd’hui ? Cette baisse intervient alors que les investisseurs réagissent à l’annonce de l’émergence d’une nouvelle variante de Covid-19 en Afrique du Sud. CoinDesk a donc attribué la décision d’aujourd’hui à une baisse de l’appétit pour le risque.

Pourquoi les cryptos sont-ils en panne aujourd’hui ?

La séance de bourse raccourcie après les vacances de Thanksgiving voit les marchés du monde entier se vendre. Comme nous l’avons signalé précédemment, les autres grands perdants sont les actions des compagnies aériennes et d’autres actions liées aux voyages. Cela fait suite à la découverte d’une nouvelle variante de Covid-19 en Afrique du Sud et en Israël. En plus des craintes généralisées de reprise, les investisseurs s’inquiètent également des nouveaux blocages et restrictions de voyage.

Les crypto-monnaies, semble-t-il, sont prises dans ce ralentissement. Le Bitcoin s’échangeait au-dessus de 67 000 $ le 8 novembre. Il est maintenant en baisse de 20 % par rapport à son récent sommet.

Cela place Bitcoin en territoire de marché baissier, qui est défini comme une baisse de plus de 20 % par rapport aux sommets récents.

Pourquoi est-ce important

Même avant la liquidation d’aujourd’hui, les crypto-monnaies ont été l’une des classes d’actifs les plus volatiles tout au long de cette année. À divers moments en 2021, Bitcoin s’est échangé au-dessus de 65 000 $ et en dessous de 30 000 $. En outre, de nombreuses personnes influentes à Wall Street restent divisées sur la question de savoir si les crypto-monnaies ont une valeur et un objectif intrinsèques. Les taureaux de la crypto ont récemment préconisé Bitcoin comme couverture contre l’inflation. Les ours disent que cet espace est tout simplement trop risqué pour investir.

La vente massive d’aujourd’hui risque donc d’exacerber le débat en cours sur leur valeur et leur utilité, ainsi que d’intensifier la volatilité des prix des crypto-monnaies. L’ampleur de la baisse des prix sera connue dans les jours et les semaines à venir.

Cependant, il convient de noter que Bitcoin, Ethereum et d’autres actifs numériques ont déjà connu de fortes baisses de prix. Entre avril et juillet de cette année, le prix du Bitcoin a considérablement baissé avant de se redresser et de tester de nouveaux sommets historiques plus tôt ce mois-ci. Les taureaux de crypto-monnaie à long terme qui ont résisté aux tempêtes passées peuvent ne pas être déconcertés par le déclin d’aujourd’hui. Cependant, les investisseurs plus spéculatifs semblent avoir peur.

Quelle est la prochaine étape pour la crypto

La liquidation du marché d’aujourd’hui semble s’accélérer et les crypto-monnaies sont entraînées par les actions. Il sera intéressant de voir si la vente massive se poursuit la semaine prochaine ou si la baisse est un événement d’une journée.

La clé du résultat sera ce que l’Organisation mondiale de la santé dira sur la dernière mutation de Covid-19 et à quel point il sera difficile de contenir à mesure que l’hiver descend. Mais clairement, l’appétit des investisseurs pour le risque, à la fois avec les actions et les crypto-monnaies, est mis à l’épreuve.

A la date de publication, Joël Baglole n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.