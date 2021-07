BTC, ETH, ICP, AAVE, LUNA Crypto nouveaux médias

in

La reprise de Bitcoin (BTC) fait face à une forte résistance près de la barre des 35 000 $, mais le stratège principal des produits de base de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, reste optimiste. Dans sa dernière analyse, McGlone a déclaré que la probabilité que Bitcoin atteigne 60 000 $ est supérieure au prix tombant à 20 000 $.

Les investisseurs institutionnels semblent utiliser la faiblesse du Bitcoin pour renforcer leurs positions. Ark Invest de Cathie Wood a ajouté plus de 450 000 actions de Grayscale Bitcoin Trust lors de deux achats distincts au cours de la semaine dernière, portant leurs avoirs à plus de 9 millions d’actions. En outre, Edge Wealth Management et Rothschild Investment Corp ont également ajouté des actions GBTC à leur portefeuille.

Vue quotidienne des données du marché de la cryptographie. Source : Coin360

Cependant, tout le monde n’est pas aussi optimiste sur Bitcoin. Les analystes de Delphi Digital ont souligné que Bitcoin teste le support à la moyenne mobile de 12 mois et qu’une cassure en dessous pourrait entraîner une nouvelle baisse. Kevin Kelly, analyste financier certifié chez Delphi Digital, a déclaré qu’une cassure en dessous de 30 000 $ pourrait s’avérer baissière pour Bitcoin.

Si Bitcoin reste limité, les commerçants sont susceptibles de se concentrer sur certains altcoins, ce qui peut surprendre à la hausse. Étudions les graphiques des 5 principales crypto-monnaies qui pourraient continuer à attirer l’intérêt des acheteurs à court terme.

BTC/USDT

Bitcoin s’est redressé et a clôturé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (32 974 $) le 23 juillet, indiquant que la pression de vente diminue. Les taureaux tentent actuellement de pousser le prix au-dessus de la moyenne mobile simple de 50 jours (34 301 $).

Graphique journalier BTC/USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs réussissent, la paire BTC/USDT pourrait défier la résistance critique à court terme à 36 670 $. Une cassure de cette résistance pourrait attirer de nouveaux achats, ouvrant la voie à un éventuel rallye vers la zone de résistance de 41 330 $ à 42 451,67 $.

L’EMA de 20 jours a commencé à augmenter et l’indice de force relative (RSI) est passé au-dessus de 54, indiquant un avantage mineur pour les taureaux.

Si le prix baisse par rapport à la SMA de 50 jours mais rebondit par rapport à l’EMA de 20 jours, cela suggérera que le sentiment est devenu haussier. Les acheteurs feront ensuite une nouvelle tentative pour franchir l’obstacle au SMA de 50 jours.

Alternativement, une cassure en dessous de l’EMA de 20 jours indiquera que les ours continuent de vendre à des niveaux plus élevés. La paire pourrait alors retester le support à 31 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre que les ours défendent agressivement la résistance aérienne de près de 35 000 $. La paire pourrait maintenant chuter à la 20-EMA où les acheteurs sont susceptibles d’intervenir. Si le prix rebondit par rapport à la 20-EMA, cela suggérera que le sentiment à court terme est devenu haussier.

Les acheteurs tenteront alors à nouveau de franchir l’obstacle à 35 000 $. S’ils réussissent, la paire pourrait remonter à 36 670 $, où les ours pourraient à nouveau représenter un défi. Si les haussiers ne cèdent pas beaucoup de terrain face à cette résistance, cela suggérera que les traders à court terme ne réalisent pas de bénéfices à ce niveau.

Cela améliorera la probabilité d’une cassure au-dessus de 36 670 $. Cette vue haussière sera invalidée si le prix baisse et passe en dessous de la 20-EMA.

ETH/USDT

L’éther (ETH) a atteint la SMA de 50 jours (2 165 $), ce qui est susceptible d’agir comme un obstacle important car les ours avaient bloqué le rallye précédent à cette résistance le 7 juillet.

Graphique journalier ETH/USDT. Source : TradingView

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel mais trouve un support à l’EMA de 20 jours (2 046 $), cela suggérera que le sentiment est devenu haussier. Un fort rebond de l’EMA à 20 jours améliorera les perspectives d’une cassure de l’EMA à 50 jours.

Si cela se produit, les haussiers essaieront de pousser le prix vers la ligne de tendance baissière. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance signaleront un possible changement de tendance. L’EMA à 20 jours en hausse progressive et le RSI au-dessus du point médian suggèrent un fort retour des acheteurs.

Contrairement à cette hypothèse, si les ours tirent le prix en dessous de l’EMA de 20 jours, cela suggérera que les ours ne sont pas d’humeur à céder. La paire pourrait alors chuter vers le support solide à 1 728,74 $.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Les ours défendent agressivement le niveau psychologique à 2 200 $. La paire pourrait maintenant se corriger vers la 20-EMA où les acheteurs peuvent intervenir. Si le prix rebondit par rapport à la 20-EMA, les taureaux feront une nouvelle tentative pour pousser la paire au-dessus de 2 200 $.

Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance aérienne ouvriront les portes d’un éventuel rallye à 2 400 $. Contrairement à cette hypothèse, si les ours tirent le prix en dessous de la 20-EMA, la baisse pourrait s’étendre jusqu’au support de 2 000 $. Une cassure en dessous du 50-SMA pourrait entraîner une baisse à 1 728,74 $.

ICP/USDT

Internet Computer (ICP) a chuté en dessous du support de 28,31 $ le 20 juillet, mais les ours n’ont pas pu capitaliser sur cette faiblesse. Cela suggère que les taureaux s’accumulent à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier ICP/USDT. Source : TradingView

Le rebond de 26,92 $ a pris de l’ampleur et les haussiers ont poussé le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (38,53 $) le 24 juillet. C’est la première indication que le sentiment baissier pourrait prendre fin. L’EMA de 20 jours s’est aplatie et le RSI a atteint le point médian, ce qui suggère également que la pression de vente pourrait s’atténuer.

Si les taureaux poussent le prix au-dessus de la SMA de 50 jours (47,33 $), la paire ICP/USDT pourrait atteindre la résistance des frais généraux à 59,42 $. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance achèveront une configuration de double fond, indiquant le début d’une nouvelle tendance haussière.

L’objectif de configuration à la hausse est de 90,53 $. Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de 26,92 $.

Graphique ICP/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles sont apparues sur le graphique en données de 4 heures et le RSI est dans la zone positive, suggérant que les taureaux ont le contrôle. Les acheteurs sont susceptibles de défendre le 20-EMA à la baisse.

Si le prix rebondit par rapport à l’EMA 20, la paire pourrait atteindre le niveau psychologique à 50 $. Ce niveau peut agir comme une résistance, mais si les taureaux ne cèdent pas beaucoup de terrain, le mouvement haussier peut se poursuivre et la paire peut atteindre 59,42 $. Inversement, une cassure en dessous du 20-EMA pourrait tirer le prix vers le 50-SMA.

AAVE/USDT

Aave a rebondi de 212,54 $ le 20 juillet et a dépassé la résistance horizontale à 280 $ le 23 juillet, ce qui suggère des achats importants à des niveaux inférieurs. Le prix est actuellement bloqué à l’intérieur d’un triangle symétrique.

Graphique journalier AAVE/USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles sont sur le point d’un croisement haussier, indiquant que les taureaux tentent un retour. Si le prix rebondit par rapport aux moyennes mobiles, cela suggérera un changement de sentiment, passant de la vente sur les rallyes à l’achat sur les creux.

Une cassure et une clôture au-dessus de la ligne de tendance baissière complèteront le motif en triangle symétrique. La paire AAVE/USDT pourrait alors remonter à 347,53 $ et plus tard à 400 $.

Au contraire, si les ours tirent le prix en dessous des moyennes mobiles, la paire pourrait à nouveau glisser progressivement vers la ligne de support du triangle. Une cassure en dessous du triangle pourrait faire pencher la balance en faveur des ours.

Graphique de 4 heures AAVE/USDT. Source : TradingView

Les taureaux sont confrontés à une forte résistance au niveau psychologique à 300 $, mais s’ils ne permettent pas au prix de se maintenir en dessous de la 20-EMA, cela augmentera la possibilité d’une cassure au-dessus de la ligne de tendance baissière. Si cela se produit, la paire pourrait atteindre 347,53 $ à court terme.

Alternativement, si le prix se maintient en dessous du 20-EMA, la paire pourrait chuter à 268 $, puis au 50-SMA. Un fort rebond à ce niveau indiquera un achat sur les creux. Les haussiers essaieront alors à nouveau de pousser le prix vers la ligne de tendance baissière. Une cassure en dessous du 50-SMA signalera que les ours ont dominé les taureaux.

LUNA/USD

Le jeton LUNA du protocole Terra a fortement rebondi de 5,58 $ et a atteint la zone de résistance aérienne de 7,96 $ à 8,72 $. Les baissiers avaient stoppé la précédente tentative de reprise des taureaux dans cette zone le 11 juillet.

Graphique journalier LUNA/USD. Source : TradingView

Si les taureaux poussent le prix au-dessus de 8,72 $, l’élan pourrait s’accélérer. L’EMA à 20 jours en hausse progressive (7,03 $) et le RSI au-dessus de 59 suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse. La paire LUNA/USDT pourrait alors remonter vers la ligne de tendance baissière.

Ce niveau peut à nouveau agir comme une résistance, mais si les taureaux ne cèdent pas beaucoup de terrain, la paire pourrait tenter de dépasser la ligne de tendance baissière.

Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement indiquera que l’achat se tarit à des niveaux plus élevés. La paire pourrait alors chuter à 5,58 $.

Graphique LUNA/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles sur le graphique de 4 heures augmentent et le RSI est en territoire positif, indiquant que les taureaux ont le dessus. Si les taureaux peuvent maintenir le prix au-dessus de 7,96 $, la possibilité d’un nouveau test de 8,72 $ augmente.

Si les taureaux peuvent faire grimper le prix au-dessus de 8,72 $, la tendance haussière à court terme pourrait s’accélérer et la paire pourrait atteindre 10 $. Ce niveau peut agir comme une résistance, mais si les taureaux peuvent renverser 8,72 $ en support, la tendance haussière peut se poursuivre.

Contrairement à cette hypothèse, si les ours tirent le prix en dessous de la 20-EMA, cela suggérera une faiblesse à court terme. La paire pourrait alors chuter jusqu’au 50-SMA.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.