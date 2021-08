BTC forme un autre plus haut, les taureaux visent-ils un week-end de 50 000 $? (Analyse des prix Bitcoin) ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Le prix du bitcoin a fait preuve d’une force impressionnante ces derniers temps, surperformant les marchés boursiers mondiaux, malgré un environnement sans risque et un dollar américain en hausse.

Vendredi, BTC a retesté les plus hauts locaux à 48,1 000 $ et a réussi à clôturer solidement de 4 heures au-dessus de la résistance, conduisant à une clôture quotidienne robuste à 49,3 000 $.

Le volume global des échanges au comptant s’est élevé à 7,56 milliards de dollars, au-dessus de la moyenne sur 14 jours et du volume des jours sans risque. Au cours de la semaine dernière, une divergence baissière de 4 heures et une distribution des prix réalisés entre 47 et 48 000 $ ont agi comme une résistance initiale et ont conduit à un recul à court terme à 43,9 000 $, une zone très confluente pour retester avec succès le support à court terme.

Comme d’habitude, les positions longues BTC ont été liquidées à la baisse et les positions courtes ont commencé à s’accumuler. Le pullback long de 5 jours a enregistré des sorties nettes sur les bourses spot, qui ont fortement suggère que la baisse des prix s’est accumulée.

Graphique BTC hebdomadaire montrant un rebond haussier

Jusqu’à présent, le prix du BTC suit le scénario haussier idéal sur la période hebdomadaire, où BTC a connu un recul à court terme en début de semaine, a trouvé un fond local, pousse plus haut dans le week-end pour réaliser une solide clôture hebdomadaire au hauts.

Ceci est essentiel pour la structure à moyen et long terme. Faire une deuxième clôture hebdomadaire au-dessus de la semaine 21 (actuellement à 43,6 000 $) et moyenne mobile sur 200 jours (actuellement à 45,7 000 $) validera davantage l’important signal technique d’achat qui a clignoté la semaine dernière.

Dans le graphique ci-dessous, le bitcoin a presque backtesté la moyenne mobile de 21 semaines et a poussé plus haut, formant une bougie de marteau haussière sur le graphique hebdomadaire.

Momentum de 4 heures montrant la force

Les conditions actuelles, compte tenu des fondamentaux, des techniques, des mesures en chaîne et de l’élan, semblent favorables à une rupture au-dessus de 50 000 $ bientôt.

L’élan de 4 heures sur l’indice de force relative (RSI) a formé une tendance à la baisse pendant plus d’une semaine, mais a commencé à tester la ligne de tendance alors que le prix BTC testait la résistance à 48,1 000 $.

La pression d’achat des bourses au comptant et les liquidations courtes ont contribué à pousser le bitcoin au-dessus de la résistance, aidant la BTC à former un autre sommet plus élevé.

À ce jour, BTC a géré casser au-dessus de la tendance baissière de 4 heures sur l’indice de force relative, un signe de force à court terme.

Le prix du bitcoin commence maintenant le week-end au-dessus de la résistance, après une dynamique haussière de 4 heures et des mesures en chaîne montrant une force continue sans pic majeur des réserves de change au comptant ou des entrées au comptant.

Il est important que la pression d’achat au comptant se poursuive tout au long du week-end afin d’absorber toute offre entrante sur le marché. La zone de prix de 48 000 $ à 50 000 $ a une distribution de prix réalisée modérée et une certaine résistance technique. Une fois l’offre à cette gamme de prix absorbée, nous pouvons nous attendre à une hausse, au-dessus de la barre des 50 000 $.

51,1 à 58 000 $ : la prochaine zone de résistance majeure

Pour l’avenir, la région de 51,1 000 $ à 58 000 $ est une zone de résistance importante que BTC doit franchir au-dessus.

Cette zone, en particulier entre 56 et 58 000 $, a une distribution des prix réalisés UTXO beaucoup plus élevée que la zone 47-50 000 $.

La zone de 56 à 58 000 $ conflue également avec une zone de retracement majeure de Fibonacci à 57,1 000 $. Au départ, nous pouvons nous attendre à une pression de vente technique et en chaîne, mais si de gros acheteurs entrent sur le marché et absorbent ces blocs d’approvisionnement, la voie vers un nouveau test des sommets historiques (~ 65 000 $) deviendra plus fluide après la récupération de 58 000 $.

Le récent rallye de 43,9 000 $ à 49,4 000 $ donne aux taureaux l’avantage alors que la reprise se poursuit.

Comme mentionné ci-dessus, si BTC peut réussir une deuxième clôture hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile de 21 semaines et de 200 jours, cela validera davantage le signal d’achat technique et donnera un coup de pouce à un élan plus long à la hausse.

À court terme, du côté des niveaux de support, les haussiers doivent protéger 48 000 $ sur tous les replis, continuer à absorber l’offre et commencer à tester la résistance à 50 000 $. Le maintien de techniques haussières et de signaux en chaîne tout au long du week-end fait il est plus probable pour une poussée vers 50 000 $ bientôt.

