BTC Mcap supérieur à l’argent

Explication rapide à tous les fans de BTC familiers avec la cryptographie asymétrique mais ignorants du marché à terme et du commerce de matières premières physiques + papier sous un même nom.

ARGENT = ARGENT PHYSIQUE 1% + ARGENT PAPIER 99% – c’est le rapport qui crée le mcap pour l’ARGENT. Il suffit de regarder les volumes d’échanges quotidiens.

[https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/silver.volume.html](https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/silver.volume.html)

Chaque unité est de 5000 oz ! – 100K c’est 2/3 de la production minière mondiale, échangée en 1 jour. Cela est nécessaire pour supprimer le prix du métal physique par la vente à découvert. (dérivés papier à effet de levier).

Il y a environ 98 millions d’argent physique enregistré à la vente sur le marché du Comex aujourd’hui à 24 $ = 2,4 milliards de dollars .. 2,4 $ BLN $ sont des cacahuètes absolues. Ce peu est nécessaire pour drainer le métal physique => rendre les dérivés du papier sans valeur => libérer le prix de l’argent => provoquer un effet domino sur l’or => frapper très fort sur FED !

Tous les fans de BTC n’ont pas encore fait l’expérience de la bonté de l’ETF et du marché à terme. Vous suivrez ensuite les traces des empileurs d’argent et d’or d’aujourd’hui essayant d’expliquer au reste de la population la différence entre le BTC réel et le BTC papier.

Voir Reddit par Harkonnen_Baron – Voir la source

