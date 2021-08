Minage de Bitcoin

BTC Miner Argo annonce une augmentation de 332% de son bénéfice net au premier semestre 2021 en raison de l’augmentation de sa production

La société a déclaré une marge minière de 81 %, contre 39 % au premier semestre 2020, qui a encore bondi à 83 % en juillet. Fin juin et juillet, le mineur a en fait extrait plus de BTC avec la même puissance de hachage en raison d’une diminution substantielle du taux de hachage mondial qui a entraîné de grands changements dans les difficultés d’extraction après la répression de la Chine contre l’extraction de crypto.

Le mineur de Bitcoin Argo Blockchain a publié ses résultats financiers pour les six premiers mois jusqu’au 30 juin 2021, notant une augmentation de 180% de ses revenus à 31,1 millions de livres sterling (près de 43,2 millions de dollars), reflétant une augmentation de la production et des prix du Bitcoin.

Au premier semestre 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 11,1 millions de livres sterling ou 15,4 millions de dollars.

Le mineur basé au Royaume-Uni a signalé une augmentation de 332 % de son EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) à 16 millions de livres sterling (environ 22,2 millions de livres sterling), malgré une réévaluation à la baisse de 6,2 millions de livres sterling des actifs numériques et un millions de frais de paiement fondés sur des actions.

La société a également déclaré une marge minière de 81 %, contre 39 % au premier semestre 2020, tandis que le bénéfice avant impôts a été multiplié par plus de 21 au cours de la même période pour atteindre 10,7 millions de livres sterling. Peter Wall, PDG et président par intérim d’Argo Blockchain, a déclaré :

« Nous avons capitalisé sur un changement des conditions du marché au premier semestre 2021 pour générer une forte croissance à la fois des revenus et des bénéfices, démontrant que notre stratégie de croissance intelligente apporte de la valeur aux actionnaires. »

Argo Blockchain a extrait un total de 883 BTC contre 1 669 en 2020 ; cette baisse était due à la réduction de moitié en mai 2020, qui a réduit les récompenses des blocs Bitcoin de 12,5 BTC à 6,25 BTC.

Fin juin et juillet, le mineur a extrait plus de BTC avec la même puissance de hachage en raison d’une diminution substantielle du taux de hachage mondial qui a entraîné des changements importants dans la difficulté d’extraction.

La semaine dernière, il a déclaré avoir extrait 225 BTC avec une marge minière de 83%, portant son total de BTC extrait à ce jour à 1 108 BTC. Wall a dit à l’époque,

« Nous sommes également ravis d’avoir innové dans l’installation du Texas et sommes ravis de continuer à utiliser l’énergie renouvelable et de travailler avec la communauté locale du Texas pour apporter un changement positif. »

Au 30 juin, la société détenait 1 268 BTC, alors qu’elle ne détenait que 127 BTC l’année dernière. Fin juillet 2021, Argo disposait de 1 496 BTC.

Argo a également augmenté sa capacité d’extraction de 685 PH fin 2020 à 1 075 PH au 30 juin 2021.

Déjà coté à la Bourse de Londres sous le ticker ARB, s’échangeant à 126,70 $, contre 284 $ ATH en février, Argo a également déposé le mois dernier une offre publique initiale (IPO) sur le marché américain sous le ticker ARBK.

Argo, alimenté par une énergie propre, s’attend à ce que l’offre proposée commence au troisième trimestre de cette année après que la SEC ait terminé son processus d’examen et d’approbation.

Bitcoin BTC

45 685,26 $

-0,35%

+1,41 %

+16,12 %

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.