BTC Miner Canaan annonce les « ventes trimestrielles les plus fortes » malgré une politique réglementaire et une volatilité inattendues

Bitcoin Miner Canaan annonce les « ventes trimestrielles les plus fortes » malgré une politique réglementaire inattendue et une volatilité des prix

AnTy15 septembre 2021

Le mineur de Bitcoin Canaan a divulgué des résultats records au deuxième trimestre de 2021 qui ont montré que son chiffre d’affaires net total était de 167,5 millions de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 507% par rapport à 2,45 millions de dollars au cours de la même période de 2020 et de 168 % par rapport à 62,6 millions de dollars au premier trimestre de cette année.

Il s’agit de « les ventes trimestrielles les plus fortes de l’histoire de l’exploitation de la société », a-t-il noté.

Le bénéfice net au deuxième trimestre s’est élevé à 37,9 millions de dollars, marquant à nouveau le bénéfice net trimestriel le plus élevé depuis le premier appel public à l’épargne de la société en 2019, par rapport à une perte nette de près de 191 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020 et à un bénéfice net de 13,7 millions au premier trimestre. trimestre 2021.

“Malgré une dynamique de politique réglementaire inattendue et la volatilité des prix du Bitcoin, nous avons atteint des résultats record”, a déclaré Nangeng Zhang, président et PDG de Canaan.

À l’avenir, pour le troisième trimestre de cette année, la société s’attend actuellement à une augmentation séquentielle du chiffre d’affaires total de 10 à 30 %.

La société a également vendu 5,9 millions de Thash/s de puissance de calcul, en hausse de 200% par rapport à 2,0 millions de Thash/s au premier trimestre 2021 et en hausse de 126,9% par rapport aux 2,6 millions de Thash/s au cours de la même période de 2020.

Cette augmentation est principalement due à une augmentation du nombre de machines de minage Bitcoin livrées, « en raison d’une forte demande du marché », a déclaré la société.

Canaan détient 189 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin, une augmentation par rapport à environ 60,8 millions de dollars au 31 décembre 2020.

Cette augmentation est principalement due à un plus grand nombre d’acomptes reçus par la société en raison du volume plus important de commandes de vente de machines d’extraction de Bitcoin et du produit net de son offre directe enregistrée en mai 2021.

