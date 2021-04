BTC Mining Trouble établit de nouveaux records, les mineurs de BTC captent 1,5 milliard de dollars de revenus le mois précédent

3 avril 2021 13:16 & nbspUTC

Le vendredi 2 avril 2021, le problème minier de BTC est le plus élevé qu’il ait même été dans son domaine, mais les mineurs de bitcoin ont toujours enregistré des revenus records le mois précédent en récoltant 1,5 milliard de dollars en récompenses de coinbase et en frais de transaction. De nos jours, le hachage de la blockchain est d’environ 160 gaz d’échappement par seconde (EH / s) avec 17 pools conférant une puissance de hachage au réseau.

1,5 milliard de dollars en récompenses et frais BTC, les problèmes grimpent jusqu’à 23 billions de dollars avec une augmentation de 5% de la méthode

Le prix de BTC a été combiné juste en dessous de la zone de 600000 $ et à 10h30 (HNE) le 1er avril, BTC a dépassé la poignée de 600000 $ à 60103 $ par unité. Le prix a été lourd avec le hashrate avancé car les mineurs accordent beaucoup de ressources pour la découverte de blocs BTC.

Le 27 mars 2021, le hashrate BTC atteint 195 EH / s se rapprochant mal de la zone de 200 EH / s pour la première fois. L’augmentation incessante du hashrate fait également défaut aux problèmes de minage du réseau cryptographique qui sont actuellement de 23,14 billions.

Les problèmes d’exploitation minière sont fondamentalement fermes pour extraire un bloc BTC et obtenir la récompense de coinbase et les frais de transaction. La puissance de hachage consacrée au réseau peut modifier le problème et le hachage avancé, plus le problème est élevé, et vice versa.Maintenant, le hachage BTC roule dans le sens de la longueur à 160 exhash par seconde. Toutes les 2 semaines ou tous les 2.016 blocs trouvés, les vicissitudes de problèmes et en 13 jours sa force augmente de plus de 5%. Bien sûr, cette modification de l’effort minier dépendra de la quantité de hashrate formée à ce moment-là.

Récemment, la société de recherche sur la blockchain Arcane Research a publié un rapport qui clarifiait que les mineurs de BTC avaient pris plus de 1,5 milliard de dollars en frais et récompenses en mars. Les mineurs de BTC trouvent inégalement 144 blocs par jour et chaque bloc couvre 6,25 BTC et tous les frais liés aux transactions.

Nonobstant les achats institutionnels d’ASIC aux États-Unis, les pools miniers chinois immobiles dominent le réseau BTC

Les statistiques montrent que les frais forfaitaires BTC suivants sont de 11,75 $ par transaction et que les frais médians actuels sont de 8,27 $. Cela signifie qu’environ 900 BTC sont fabriqués par jour, soit un taux d’émission d’environ 1,77% par an.

Bien qu’il y ait 17 pools accordant du hashrate à la chaîne BTC, au cours des 6 derniers mois, les principales institutions telles que Marathon, Foundry, Blockcap et Hut 8 ont été créées en Amérique du Nord. Les achats de la société manquent de demande à la limite et en plus de cela, il y a également un manque de semi-conducteurs dans le monde.

Les 17 pools reconnus aujourd’hui présentent un grand nombre des 5 principaux pools miniers BTC provenant de Chine. Cela comprend les principaux pools de minage F2pool, Antpool, Poolin, Btc.com et Binance Pool. Bien que la piscine se bat de temps en temps avec Poolin, F2pool est resté le mineur numéro un de BTC pendant des semaines.

