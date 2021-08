BTC monte à 48576 $ aujourd’hui après une baisse importante en mai ⋆ Crypto new media

TL;Répartition DR

• La principale crypto-monnaie BTC se négocie aujourd’hui au-dessus de 48 576,44 $.

• Ethereum, Dogecoin et d’autres cryptos sont influencés par la séquence haussière de Bitcoin.

Le marché des crypto-monnaies se redresse après une perte de valeur de 50% en mai. La crypto-monnaie à plus grande capitalisation BTC a atteint près de 50 000 $ après sa perte historique au deuxième trimestre de l’année.

Le prix du Bitcoin est de 48 471 $ le dimanche 22 août. Il a légèrement baissé de 1,41% en 24 heures, selon la plateforme CoinMarketCap. Hier, la crypto-monnaie s’échangeait à 49821 $, et tout indiquait qu’elle franchirait la ligne et atteindrait 50 000 $.

BTC se redresse après sa baisse de prix en mai

Bitcoin s’est rétabli après s’être négocié au-dessus de 30 000 $ pendant presque tout le mois de juin. Au début du deuxième trimestre de l’année, le prix du BTC était de 65 000 $, ce qui a marqué une étape importante pour la crypto. Cependant, cette séquence haussière n’a pas duré longtemps car, en mai, la crypto s’est effondrée et elle ne s’est pas complètement rétablie depuis lors.

L’éther est également influencé par la hausse du BTC, atteignant une valeur de 3182 $ aujourd’hui. Ether a eu plus d’une semaine sur la tendance haussière après le lancement du plan ETH 2.0.

Si vous comparez l’adoption des crypto-monnaies cette année avec 2020, vous pouvez voir une augmentation stupéfiante. Selon l’agence de données du réseau Blockchain Chainalysis, ces adoptions de crypto ont augmenté de 881% au cours des 12 derniers mois. 2021 pourrait être l’année des crypto-monnaies, et les adoptions devraient augmenter beaucoup plus l’année prochaine.

Le prix du marché mondial axé sur les crypto-monnaies a atteint 2,16 billions de dollars dimanche, selon les données partagées par CoinGecko.com. Cependant, le volume des transactions cryptographiques est resté à 109 milliards de dollars ce week-end.

Nouveau Bitcoin ATH attendu avant la fin de l’année ?

Le riz BTC montre qu’il pourrait surmonter sa résistance avant la fin du mois d’août, atteignant 50 000 $. La crypto-monnaie n°1 du marché a surmonté toutes les pertes en capital, ce qui pourrait l’aider à atteindre de nouveaux sommets historiques.

Il n’est pas certain que le prix du BTC dépasse la barre des 65 000 $, mais s’il maintient sa séquence haussière, il pourrait atteindre l’objectif. Les réglementations contre les crypto-monnaies se sont calmées en Asie et les perspectives montrent une nouvelle vague d’adoptions de crypto en Amérique centrale et en Amérique latine.

Début août, Bitcoin a commencé sa séquence haussière, et le marché devrait rester ainsi pendant quelques semaines. L’adoption de la crypto-monnaie augmente de manière organique et non à cause de la spéculation, ce qui augmente les chances que les crypto-monnaies atteignent de nouveaux sommets de valeur à tous les niveaux.