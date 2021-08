BTC passe à 45 000 $, rejette une nouvelle hausse? ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

BTC a continué à se rallier hier. Résistance trouvée autour de 45 000 $. BTC/USD est prévu pour un renversement plus tard dans la journée.

L’analyse des prix du Bitcoin indique une dynamique baissière à suivre au cours des prochaines 24 heures, car une hausse supplémentaire au-delà de la résistance de 45 000 $ n’a pas pu être atteinte. Par conséquent, nous nous attendons à ce que BTC/USD s’inverse au cours des prochaines 24 heures et retrace une partie du gain au début de la semaine prochaine.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché des crypto-monnaies se négocie avec une légère perte au cours des dernières 24 heures. Bitcoin est en hausse de 1,76, tandis qu’Ethereum a perdu 1,24%. Dogecoin (DOGE) est parmi les plus performants avec un gain de près de 6%.

Mouvement des prix du Bitcoin au cours des dernières 24 heures : le Bitcoin monte à 45 000 $

BTC/USD s’échangeait dans une fourchette de 42 618,57 $ à 45 282,35 $, indiquant une forte volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 13,25 % et s’élève à 36,7 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’élève à environ 827,45 milliards de dollars, plaçant la crypto-monnaie à la 46e place globale.

Graphique BTC/USD sur 4 heures : se prépare à retracer ?

Sur le graphique de 4 heures, nous pouvons voir l’action des prix du Bitcoin perdre son élan plus tôt dans la journée, indiquant un retracement à venir au début de la semaine prochaine.

Graphique BTC/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix du Bitcoin a continué de se redresser au cours du week-end après qu’un certain ralentissement ait été observé plus tôt cette semaine. Fin juillet, un fort retracement a été observé jusqu’à la barre des 38 000 $, ce qui a fixé un plus bas plus bas, indiquant un renversement.

Cependant, après avoir échoué à baisser, le BTC/USD a pris de l’élan et a dépassé la zone de résistance de 41 000 $ à 42 000 $ vendredi. Il s’en est suivi un rallye à la barre des 45 000 $, où le marché a encore une fois ralenti sa progression.

Par conséquent, nous pouvons supposer que la dynamique d’action des prix Bitcoin est épuisée et qu’un retracement est nécessaire avant que de nouveaux sommets puissent être attendus. La zone potentielle où rechercher un support est située autour de la même zone de résistance de 41 000 $ à 42 000 $. À partir de là, le BTC/USD devrait à nouveau se redresser et cibler la prochaine résistance majeure autour de la barre des 47 000 $.

Analyse du prix du Bitcoin : conclusion

L’analyse des prix du Bitcoin est baissière pour les prochains jours, car une résistance a été trouvée autour de la barre des 45 000 $ plus tôt dans la journée et la dynamique du marché s’est ralentie. Par conséquent, nous nous attendons à ce que BTC/USD retrace au début de la semaine prochaine et cherchons à retester la zone de résistance précédente de 41 000 $ à 42 000 $ comme support.

