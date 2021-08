BTC plonge en dessous de 38 000 $, ETH sous les 2 500 $ en anticipant le hard fork de Londres (surveillance du marché) Crypto new media

La baisse progressive de Bitcoin se poursuit alors que l’actif a perdu une autre partie de sa valeur et est à nouveau inférieur à 38 000 $. Ethereum a également plongé sous un prix convoité (2 500 $) même si l’anticipation du London Hard Fork est en hausse, qui devrait avoir lieu demain – le 5 août.

ETH inférieur à 2,5 000 $ avant London Hard Fork

La deuxième plus grande crypto-monnaie a atteint un sommet de sept semaines à 2 700 $ au cours du week-end, mais les ours ont repris le contrôle et l’ont poussé vers le sud. Il est tombé en dessous de 2 500 $ et y est resté aujourd’hui également.

Fait intéressant, cela se produit même si le London Hard Fork se profile. La mise à jour du réseau, qui vise à introduire de multiples améliorations luttant principalement pour réduire les frais de réseau, devrait avoir lieu demain, le 5 août. En tant que tels, de nombreux échanges de crypto-monnaie se sont préparés à cet événement tant attendu.

En dehors de l’ETH, la plupart des autres altcoins à plus grande capitalisation stagnent quelque peu sur une échelle de 24 heures. Binance, Polkadot, Uniswap et Bitcoin Cash ont enregistré des augmentations mineures, tandis que Chainlink et Cardano sont respectivement passés à 23 $ et 1,33 $.

En revanche, Ripple, Dogecoin et Litecoin sont légèrement dans le rouge.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Plus de volatilité, comme prévu, vient des valeurs alternatives à faible et moyenne capitalisation. Terra est en tête avec une hausse de 13 % à 14 $, suivi de Ravencoin (12 %), du protocole perpétuel (11 %) et de Celo (10 %).

D’un autre côté, Stacks a perdu le plus (-12%) en une journée et est tombé à 1,28 $. Telcoin (-8%), Bitcoin Gold (-6%), et Nexo (-5,5%) sont les prochains.

La capitalisation boursière cumulée de tous les actifs cryptographiques a de nouveau perdu de la vigueur et est inférieure à 1,550 billion de dollars.

Bitcoin lutte sous 38 000 $

La crypto-monnaie principale s’est également bien comportée au cours du week-end car elle a atteint son niveau de prix le plus élevé depuis mai de 42 600 $. Alors que les taureaux se préparaient à une autre hausse, le paysage a rapidement changé et l’actif a commencé à perdre de la valeur.

Il est passé en dessous de 40 000 $ lundi et a continué de baisser à un peu plus de 38 000 $ hier. Au cours des dernières 24 heures, la situation s’est aggravée même si BTC a tenté de dépasser les 38 500 $.

Le rejet ultérieur, cependant, a de nouveau conduit la crypto-monnaie vers le sud. En tant que tel, il a chuté à 37 650 $ (sur Bitstamp) – le niveau le plus bas depuis plus d’une semaine.

Pour l’instant, il a retrouvé un peu de traction mais se situe toujours en dessous de 38 000 $. Sa capitalisation boursière est d’un peu plus de 710 milliards de dollars, mais sa domination a légèrement diminué à 46%.

BTCUSD. Source : TradingView OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

