BTC pourrait atteindre 700 000 $ d’ici 2031 ⋆ Crypto nouveaux médias

Bitcoin a eu du mal ces derniers temps. Alors que la devise a grimpé dans la fourchette haute de 30 000 $, la première devise numérique au monde par capitalisation boursière avait initialement chuté de plus de 50% par rapport à son sommet de la mi-avril d’environ 64 000 $.

Bitcoin pourrait atteindre 700 000 $ au cours de la prochaine décennie

Pourtant, cela n’empêche pas les gens de perdre espoir, et maintenant Dan Morehead – le fondateur de Pantera Capital – suggère que le bitcoin pourrait grimper jusqu’à 1 500 % au cours des dix prochaines années. Cela placerait un bitcoin à un prix d’environ 700 000 $ d’ici 2031.

Il n’y a pas si longtemps, Pantera a mené une étude sur la destination finale des modèles de bitcoin. Dans une interview, Morehead explique ce que l’entreprise a découvert dans son analyse :

Nous avons réalisé une étude montrant le nombre de personnes utilisant le bitcoin au fil des ans et le prix du bitcoin. Ces deux séries de données ont augmenté d’un ordre de grandeur tous les deux ans. Si cela continuait, cela porterait le bitcoin à 700 000 $ lorsque tout le monde avec un smartphone l’utiliserait. Dix ans est une prévision raisonnable.

Morehead a également discuté de l’attention que la monnaie a suscitée ces dernières années. D’une part, de grandes institutions telles que Tesla et Square ont pris une énorme attention au bitcoin et ont investi entre plusieurs centaines de millions et plus d’un milliard de dollars dans l’actif. En outre, des entreprises comme PayPal ont autorisé les investissements cryptographiques et les paiements en devises numériques, tandis que des géants financiers comme Visa et Mastercard ont déclaré qu’ils cherchaient à prendre en charge la cryptographie dans un avenir proche.

Il y a également eu de fortes spéculations sur le fait que le bitcoin est maintenant une sorte d’outil de couverture ; quelque chose qui pourrait potentiellement être utilisé pour garder sa richesse en sécurité en période de conflit économique. Cette attitude s’est initialement répandue pendant la pandémie de coronavirus.

Morehead dit :

Je pense que l’histoire macro est tellement positive. Il y a tellement d’argent imprimé et tellement d’institutions entrent dans l’espace qu’au cours des 12 prochains mois, les marchés vont reprendre leur rallye.

En attendant, plusieurs analystes disent qu’à court terme, le bitcoin pourrait bientôt remonter au-dessus de 40 000 $. Pankaj Balani – directeur général de l’échange crypto Delta – mentionne :

Les données des options suggèrent que le marché se positionne pour une autre longueur d’avance sur le bitcoin d’ici la mi-août.

Tout le monde ne pense pas que les choses vont bouger bientôt

En revanche, Marcus Sotiriou – un commercial chez Global Block au Royaume-Uni – déclare :

Certaines mesures en chaîne suggèrent une poursuite de la tendance haussière récente. Techniquement, le bitcoin a clôturé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 21 semaines [yesterday], qui est considéré par beaucoup comme le support clé du marché haussier, ainsi que la moyenne mobile simple sur 100 jours. Cependant, la répartition du biseau ascendant suggère que le bitcoin pourrait retomber dans le milieu de gamme à environ 36 000 $ ou moins avant que la reprise ne se poursuive.

