BTC prêt à retester la gamme de 49 000 $ Crypto new media

L’analyse des prix du Bitcoin révèle un élan haussier qui se développe sur le graphique. Le prix du Bitcoin trouve un soutien solide à 48 350 $. Bitcoin pour retester une forte résistance si le modèle actuel se termine.

L’analyse des prix du Bitcoin révèle que le roi de la crypto-monnaie se dirige maintenant vers un autre élan haussier pour retester la fourchette de 49 000 $. Au moment d’écrire ces lignes, la paire de prix BTC/USD s’élève à 48 598 $. Le support le plus fort se trouve à 48 350 $, tandis que la résistance la plus forte est présente à 48 800 $.

Analyse des prix du Bitcoin : le chandelier de 24 heures montre un élan haussier du BTC

L’analyse des prix Bitcoin chandelier sur 24 heures montre que la crypto-monnaie se dirige vers un petit modèle de tasse et de poignée au moment de la rédaction. La dynamique est légèrement baissière, tandis que le Relative Strength Index (RSI) est bien dans la fourchette normale avec un score de 66 points.

Graphique en chandeliers BTC/USD sur 1 jour. Source : vue de négociation

Les bandes de Bollinger affichent une volatilité plus faible que le mois précédent, ce qui est également un bon signe pour que les taureaux maintiennent leur élan. La valeur de la bande de Bollinger supérieure s’élève à 50 937 $, tandis que la valeur de la bande inférieure s’élève à 39 363 $. La moyenne des bandes de Bollinger se situe à 45 150 $ et sert de support solide, et la moyenne mobile sert également de support solide à 47 013 $, au moment de la rédaction.

Le prix BTC/USD sur le graphique en chandeliers de 4 heures reconfirme le mouvement de nouveau test

L’analyse des prix des chandeliers de 4 heures en Bitcoin révèle que la volatilité est légèrement diminuée au moment de la rédaction. Alors que la moyenne mobile (MA) sert de support solide sur le graphique journalier sert de forte résistance sur le graphique de 4 heures avec une valeur de 48 902 $.

Graphique en chandeliers BTC/USD sur 4 heures. Source : vue de négociation

D’autre part, le score RSI de 57,54 donne amplement de latitude aux acheteurs pour reconfirmer davantage l’élan haussier avec des achats hâtifs pour pousser le roi de la crypto-monnaie dans un élan haussier plus rapide. La valeur supérieure de la bande de Bollinger est fixée à 50 374 $ ; la bande inférieure se situe à 46 110 $, tandis que la moyenne – servant de support solide – se situe à 48 242 $.

Les indicateurs techniques servent également de support solide en faveur de la dynamique de construction haussière, signalant un feu vert pour le mouvement d’achat. Sur les 26 indicateurs techniques, jusqu’à 16 indicateurs sont en position d’achat, sept indicateurs sont neutres et seuls trois indicateurs sont en position de vente.

Indicateurs techniques BTC/USD. Source : vue de négociation

Sur les moyennes mobiles, jusqu’à 13 donnent un signal d’achat tandis qu’une est neutre et une donne un signal de vente. Parmi les oscillateurs, jusqu’à trois sont en faveur d’une dynamique d’achat tandis que six sont neutres et deux sont en position de vente.

Conclusion de l’analyse des prix du Bitcoin

L’analyse des prix du bitcoin se termine par l’idée que l’élan haussier est dans une forte emprise sur la crypto-monnaie alors que les graphiques montrent des signes prometteurs pour que les acheteurs maintiennent une pression haussière. Le score RSI est bien en deçà de la fourchette de surachat, laissant la place à de nouveaux achats, et la volatilité a diminué. Si la formation de la tasse et de la poignée en cours se termine, le roi de la crypto-monnaie dépassera probablement la barre des 49 000 $.

