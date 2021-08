BTC récupère un niveau critique, un nouveau test de 50 000 $ est-il imminent? ⋆ Crypto nouveaux médias

BTC a réussi à trouver un plancher local à 46,3 000 $ et a imprimé une impressionnante bougie quotidienne au-dessus de 48,1 000 $, commençant le week-end sur une note positive. Les taureaux BTC surveilleront de près pour voir si la plus grande crypto-monnaie peut à nouveau viser un nouveau test au niveau critique de 50 000 $, car un groupe de shorts reste à 49,5 000 $.

Auparavant, plus de 2400 BTC longs ont été liquidés à 46,9 000 $ et 46,6 000 $, éliminant une grande partie de l’effet de levier sur les échanges de produits dérivés. Le prix du bitcoin a réussi à trouver un support juste au-dessus de la moyenne mobile critique de 200 jours et juste au-dessus de la moyenne mobile de 21 semaines.

Graphique par TradingView

La troisième plus grande baleine BTC est de retour

Notamment, le troisième plus grand portefeuille de baleines que nous avons suivi a accumulé 592 BTC supplémentaires en l’espace de deux jours au cours de la correction à court terme. Il s’agit du plus gros achat réalisé par cette entité baleinière en deux mois.

Graphique par Bitinfocharts

Gardant à l’esprit que l’entité baleine a vendu 7 500 BTC entre 37 000 $ et 48 000 $, ce qui était susceptible d’atteindre l’équilibre ou de réaliser un petit profit sur les blocs de Bitcoin accumulés à ces prix. Avant de ré-accumuler, l’entité baleine détenait encore 93,5% de ses avoirs totaux en BTC, signalant une position longue nette.

C’est encore un petit achat, étant donné que l’entité baleine avait vendu 7 500 BTC le mois dernier. Il y a encore des centaines de millions de dollars qui peuvent être déployés. La question est : quand et à quel prix ?

La phase D d’accumulation de Wyckoff se poursuit

En regardant la structure du marché, le recul à court terme à 46,3 000 $ ne devrait pas concerner les taureaux. Bitcoin semble être sur le point de terminer la phase D de Wyckoff Accumulation, un modèle de consolidation technique connu pour épuiser l’offre sur le marché, entraînant une cassure significative plus élevée.

Graphique par TradingView

Comme nous l’avons signalé, le repli à court terme a trouvé un support dans la zone verte de support entre 48,1 000 et 46 000 dollars, ce qui est exactement ce que les haussiers anticipaient. Maintenant que BTC a passé un certain temps à consolider entre 47 000 $ et 50 000 $, un niveau avec des niveaux modérés de distribution des prix réalisés UTXO, il semble que l’offre dans cette gamme s’épuise progressivement.

Où se dirigent les prix Bitcoin ensuite

Si BTC peut commencer à pousser plus haut et à retester la barre des 50 000 $, la probabilité de sortir plus haut augmentera, surtout si l’offre est épuisée et que nous assistons à une autre série de courtes liquidations. Ce sera idéal pour que le BTC sorte de la phase D et entre dans la phase E (selon le modèle), où le prix entre dans une période de « Mark Up ».

Dans la perspective de la clôture hebdomadaire, BTC semble commencer le week-end sur une note positive. BTC doit maintenir la fourchette de prix actuelle et idéalement clôturer chaque semaine aux plus hauts, afin de valider davantage le plus grand signal d’achat technique, qui a clignoté il y a deux semaines.

La clôture mensuelle d’août arrive également la semaine prochaine, où Bitcoin devrait imprimer une deuxième clôture mensuelle plus élevée, quelque chose que les investisseurs à long terme surveilleront de près. Dans l’ensemble, les taureaux ont protégé le support clé à 46 000 $ et tentent d’organiser un nouveau test de 50 000 $. Les taureaux ont repris le contrôle à court terme, mais il reste à voir si 50 000 $ peuvent être récupérés.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.

Avis de non-responsabilité : Les informations trouvées sur CryptoPotato sont celles des auteurs cités. Il ne représente pas les opinions de CryptoPotato sur l’opportunité d’acheter, de vendre ou de détenir des investissements. Il vous est conseillé de mener vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement. Utilisez les informations fournies à vos risques et périls. Voir Avis de non-responsabilité pour plus d’informations.

Graphiques de crypto-monnaie par TradingView.