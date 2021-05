BTC retombe sous k, le PDG de Twitter dit qu’aucune personne ou institution ne peut changer ou arrêter Bitcoin

Prix ​​Bitcoin (BTC)

BTC recule sous les 48k $, le PDG de Twitter dit qu’aucune personne ou institution ne peut changer ou arrêter Bitcoin

Au milieu de cette action de prix agitée en cours, peu de choses ont changé sur le marché à terme de CME Bitcoin, tandis que Dan Morehead de Pantera Capital voit le prix atteindre 115000 $ en août.

C’est le week-end, et Bitcoin est à nouveau en baisse, revenant sous les 48000 dollars aujourd’hui.

Depuis février, le marché du Bitcoin est extrêmement instable, faisant constamment des tentatives à la hausse pour retomber.

Cependant, cela est à prévoir après avoir connu un rallye monstre à partir de mars 2020 lorsque le prix est tombé à 3800 dollars pour dépasser 50000 dollars la première semaine de février et un nouvel ATH à 65000 dollars à la mi-avril.

Actuellement, 45k $ offre un support au prix du Bitcoin, et si cela échoue, nous pourrions descendre jusqu’à 38000 $, ce qui serait une bonne opportunité d’acheter la baisse.

QCP Capital, les traders de l’économie numérique en Asie, recherchaient aujourd’hui une pression à la baisse sur le prix au comptant en réponse au gamma court du marché. «Pourrait voir une certaine gravité à partir du niveau de frappe 45-46k», ont-ils dit.

Cela est dû à un énorme désavantage BTC (put) acheté lors de la session de New York – près de 3000 BTC d’une valeur de plus de 125 millions de dollars ont été achetés pour 46k et 45k grèves avec expiration du 21 mai et du 28 mai, apportant respectivement le plus grand put-skew vu depuis très longtemps.

Le marché CME Bitcoin reste inchangé

Au milieu de cette action de prix, l’intérêt total pour les contrats à terme CME Bitcoin est resté pratiquement inchangé, ne perdant qu’environ 50 contrats.

Les autres traders déclarables n’ont quasiment aucune exposition courte et possèdent plus de 25% de tous les contrats longs en cours, tout en restant proches de leurs niveaux records nets longs. Les non-déclarables sont quant à eux significativement courts pour la première fois en près d’un an.

Les gérants d’actifs sont à nouveau nets courts mais ne représentent qu’une infime partie du flottant global, tandis que le positionnement des fonds à effet de levier est légèrement moins court que ses extrêmes historiques, mais reste principalement net-short.

“Ces conditions ont montré un avantage statistique légèrement haussier historiquement”, a noté Market Science.

Bitcoin change tout «pour le mieux»

La faiblesse des prix de cette semaine a été affectée par le premier Elon Musk annonçant que Tesla n’accepterait pas BTC comme paiement pour ses achats de voitures, invoquant des préoccupations environnementales et affirmant qu’il ne travaillerait pas avec les développeurs de DOGE pour faire avancer son développement. DOGE -1,03% Dogecoin / USD DOGE 0,53 USD

Alors que ces préoccupations «auront un certain impact» sur le marché, Dan Morehead, le responsable du fonds spéculatif crypto Pantera Capital Management, est toujours optimiste sur BTC et le voit atteindre 115 000 dollars d’ici août.

«Les préoccupations ESG se sont multipliées ces trois ou quatre derniers mois. C’est un sujet dont personne n’a parlé il y a quelques années. L’espace dans son ensemble, la majorité des pièces de monnaie dans l’espace n’utilisent pas d’électricité, donc cela ne devrait pas être un gros problème pour l’industrie dans son ensemble.

Pendant ce temps, Jack Dorsey’s Square a annoncé que pour le moment, ils en avaient terminé avec tous les achats de Bitcoin pour sa trésorerie d’entreprise et se concentreraient sur l’utilisation d’énergie propre dans son exploitation minière.

Bitcoin change tout «pour le mieux», a déclaré Dorsey dans un tweet, ajoutant que la société de paiement «travaillerait pour toujours» pour l’améliorer.

Le co-fondateur et PDG de Twitter a également déclaré dans un tweet de suivi qu ‘”aucune personne (ou institution) ne sera en mesure de le changer ou de l’arrêter.” Quant à la corrélation des institutions, cela «vaut la peine d’être pris en compte», mais même dans ce cas, Dorsey estime que «la masse écrasante de l’intérêt le rend résilient même à cela».

Il a ajouté qu’il est également «extrêmement improbable» qu’une seule personne (ou institution) puisse créer une meilleure crypto-monnaie car «les conditions nécessaires pour créer et maintenir le bitcoin étaient très spéciales».

