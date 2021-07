BTC se sentait comme un “marché quelque peu mousseux”, a déclaré le président de la Fed, notant que les pièces stables “croissaient très rapidement”

Bien qu’inquiète à ce sujet, la Fed promet un « soutien puissant » par le biais de la politique monétaire. Jerome Powell a également appelé à une “réglementation appropriée” des pièces stables et à une bonne gestion du dollar numérique, plutôt que rapidement, car les États-Unis “ne risquent pas de perdre” le statut de monnaie de réserve.

Le deuxième jour du témoignage devant la commission sénatoriale américaine des banques, du logement et des affaires urbaines, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a approfondi l’état des marchés financiers et a commenté le marché des crypto-monnaies.

“Les conditions financières sont très accommodantes”, a déclaré Powell tout en notant que c’est ainsi que les gens obtiennent des financements comme les SPAC.

«Nous voyons Bitcoin monter et descendre en valeur… Parfois, cela ressemblait à un marché quelque peu mousseux. Vous vous inquiétez de cela », a-t-il déclaré, ajoutant, mais en même temps, « nous sommes très concentrés sur l’économie réelle ».

Ici, ils se concentrent sur l’emploi et le prix maximum, et la stabilité financière.

« Nous avons un long chemin à parcourir. Nous voulons donc faire attention à ne pas nous occuper de notre mandat principal tout en pensant aux problèmes de stabilité financière. »

“Croissance incroyablement rapide”

Selon Powell, les crypto-monnaies ont sûrement essayé mais n’ont pas réussi à devenir une méthode de paiement viable.

“Avec les crypto-monnaies, ce n’est pas qu’elles n’aspiraient pas à être un mécanisme de paiement, c’est qu’elles ont complètement échoué à le devenir, sauf pour les personnes qui souhaitent l’anonymat, bien sûr, pour une raison quelconque”, a-t-il déclaré à la sénatrice Cynthia Lummis. du Wyoming.

La question, a-t-il dit, concerne vraiment les pièces stables, qu’il a comparées aux dépôts bancaires ou aux fonds du marché monétaire, affirmant qu’elles croissent incroyablement vite mais sans réglementation appropriée.

« Cela se développe très rapidement – ​​nous devrions vraiment avoir une réglementation appropriée. Et aujourd’hui, nous ne le faisons pas.

Suite à cela, la Chambre des représentants des États-Unis, la chambre basse du Congrès américain, a proposé un projet de loi pour modifier les valeurs mobilières afin de définir et d’inclure les actifs numériques en tant qu’« actifs de contrat d’investissement ».

Le membre du Congrès Tom Emmer du Minnesota ainsi que les représentants Darren Soto et Ro Khanna ont présenté le projet de loi bipartite, appelé Securities Clarity Act.

Dollar numérique

Parlant d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), Powell a déclaré jeudi au comité sénatorial des banques qu’il n’avait pas encore pris sa décision sur un dollar numérique.

“Je suis légitimement indécis quant à savoir si les avantages l’emportent sur les coûts ou vice versa”, a déclaré Powell lorsqu’on lui a demandé de clarifier ses positions sur une CBDC.

Si la Fed émettait son propre décret numérique, “nous voudrions un très large soutien de la société et du Congrès, et idéalement, cela prendrait la forme d’une législation autorisante par opposition à une lecture très attentive d’une loi ambiguë”, a-t-il ajouté.

Powell a déclaré que l’objectif d’une CBDC est de bien faire les choses parce que les États-Unis sont la monnaie de réserve sans « bon concurrent », en tant que tel,

« Nous ne risquons pas de le perdre. Certainement pas à la Chine qui n’a pas de compte de capital ouvert.

Pas préoccupé par la concurrence, la vraie préoccupation est de bien faire les choses car une CBDC a ses avantages et ses risques, a-t-il déclaré.

« C’est assez spécifique au contexte institutionnel de chaque pays. Et je veux bien faire les choses. Nous sommes la monnaie de réserve. Nous avons ainsi l’avantage du premier entrant. Je pense donc qu’il est bien plus important de bien faire les choses que de le faire rapidement.

Stimulation pour continuer

Outre les crypto-monnaies et les pièces stables, et le dollar numérique, Powell a reconnu que l’inflation avait connu une “forte hausse, plus importante que prévu, certainement plus importante que ce à quoi je m’attendais”, mais a ajouté que l’inflation pourrait ralentir dans “environ six mois”, car il est lié au “choc traversant le système associé à la réouverture de l’économie”.

Maintenant, la Fed essaie de comprendre si cela passera assez rapidement ou s’il faudrait agir.

“D’une manière ou d’une autre, nous n’allons pas entrer dans une période d’inflation élevée pendant une longue période, car bien sûr, nous avons des outils pour y remédier.”

En ce qui concerne la réduction, Powell a déclaré au Comité qu’il existe toujours un “niveau élevé” d’emploi et que l’économie a encore “un long chemin à parcourir”. De plus, les achats ont contribué à la vigueur du marché de l’habitation.

En tant que telle, la Fed « veillera à ce que la politique monétaire continue à apporter un soutien puissant à l’économie jusqu’à la fin de la reprise », a-t-il déclaré.

