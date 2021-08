BTC s’en sort-il mieux sous Biden? ⋆ Crypto nouveaux médias

En novembre, de nombreux analystes ont affirmé que Joe Biden serait l’homme qui mettrait le bitcoin sur la carte. Ses politiques à l’égard de l’actif numérique numéro un au monde seraient si amicales que l’actif se hisserait au sommet de l’échelle financière et deviendrait l’outil ultime pour les investisseurs financiers, mais la BTC s’en est mieux tirée sous les 78 ans. ancien ancien sénateur?

Qu’est-ce que Biden a vraiment fait pour Bitcoin ?

Pendant le temps de Biden à la Maison Blanche, le bitcoin a été soumis à l’une de ses plus fortes baisses de valorisation. La devise est passée d’un sommet d’environ 64 000 $ par unité à la mi-avril à moins de 30 000 $ pendant une brève période. Alors que la monnaie est actuellement sur la voie de la reprise et que nous pouvons potentiellement imputer la chute du bitcoin à d’autres facteurs tels que les tweets d’Elon Musk et l’attitude soudaine de la Chine contre le minage anti-crypto, on peut dire que Biden et ses copains n’aident pas la situation, et leurs attitudes vieillies envers BTC nuisent peut-être à l’espace.

D’une part, l’administration Biden a mis en place de nouvelles règles qui obligeraient les personnes engagées dans des transactions cryptographiques dépassant 10 000 $ à déclarer leurs activités à l’Internal Revenue Service (IRS). Alors que des règles similaires sont mises en place pour les transactions fiduciaires standard, la manœuvre supprime un certain niveau de confidentialité pour les utilisateurs numériques, les empêchant ainsi de profiter de l’un des avantages les plus renommés de la cryptographie.

De plus, le dernier projet de loi sur les infrastructures est une blague pour de nombreuses raisons, la principale étant que les sénateurs ne sont pas susceptibles de tirer beaucoup de revenus des nouvelles lois sur la taxation de la cryptographie qu’ils cherchent à mettre en œuvre. Le projet de loi sur les infrastructures rapporterait jusqu’à 28 milliards de dollars en taxant les investisseurs cryptographiques que le pays consacrera à ses systèmes d’alimentation et de transport en difficulté. 28 milliards de dollars semblent énormes sur le papier, mais si l’on considère que la facture vaut 1 000 milliards de dollars, qu’est-ce que le premier chiffre pourrait vraiment accomplir pour la croissance américaine ?

Il devient clair que Biden et les personnes qui le servent ne voient pas le bitcoin comme un outil de couverture ou un outil spéculatif, mais plutôt comme un outil de « taxation ».

Les progrès ont été lents

Enfin, les responsables financiers amenés sous Biden n’apportent rien de nouveau à la table de la cryptographie et semblent souffrir d’attitudes à l’ancienne qui pourraient finir par empêcher l’industrie de voyager plus loin. Gary Gensler, par exemple, est à la tête de la Securities and Exchange Commission (SEC). Gensler a exprimé une ouverture envers les ETF bitcoin étant donné qu’ils sont basés sur des contrats à terme et réglementés en vertu d’une ancienne règle des années 1940 qui s’applique principalement aux fonds communs de placement.

Cela rend de nombreux experts en crypto mécontents. Ils affirment que les contrats à terme sont des produits de qualité inférieure et que les règles doivent être adaptées pour correspondre à leurs objectifs respectifs, tandis que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor de Biden, insiste pour répéter de vieux arguments selon lesquels le bitcoin est encore trop lié à des comportements illicites tels que le financement du terrorisme et fraude.