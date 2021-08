BTC s’installe au-dessus des 200 SMA alors que 60 000 $ arrivent en vue ⋆ Crypto new media

in

Le prix du Bitcoin atteint un sommet de trois mois à 48 000 $. S’installer au-dessus de la SMA de 200 jours semble avoir préparé les taureaux à des gains supérieurs à 50 000 $. Une cassure conforme au-delà de 50 000 $ verra les taureaux déplacer rapidement leur attention vers 60 000 $.

Le prix du Bitcoin a fait un autre pas vers 50 000 $ au cours de la session du week-end. Le commerce la semaine dernière s’est arrêté à 47 000 $, où les ours avaient tracé la ligne.

Une correction a suivi au cours de laquelle BTC a glissé sous le support à 45 000 $, mis en évidence par la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours. Cependant, la congestion des acheteurs à 44 000 $ a ouvert la voie à une autre reprise, culminant à 48 000 $.

Le rallye des prix Bitcoin prend une pause

Le support du 200 SMA reste crucial pour la reprise de la tendance haussière. Pendant ce temps, la crypto-monnaie phare se négocie à 47 415 $ au moment de la rédaction. Sa hausse immédiate a été plafonnée à 48 000 $.

Le commerce au-dessus de cette résistance porterait potentiellement le Bitcoin à 50 000 $, où les taureaux devraient mener un combat acharné. Une autre cassure confirmée au-dessus de 50 000 $ pourrait déclencher des gains massifs alors que les investisseurs spéculent sur la hausse ultime à 60 000 $.

Graphique journalier BTC/USD

Graphique des prix BTC/USD par Tradingview

Selon le Relative Strength Index (RSI), Bitcoin est actuellement très suracheté. En d’autres termes, les acheteurs ont encore de la place pour se tortiller et pousser pour une autre longueur d’avance. Par conséquent, les perspectives à 60 000 $.

La divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) maintient toujours une vive impulsion haussière. Tant que l’indice de dynamique reste sur une trajectoire ascendante, Bitcoin aura une chance de combat indéniable vers 60 000 $.

Un examen complet du graphique journalier met en lumière une formation haussière entrante à partir des moyennes mobiles. Alors que la SMA de 50 jours passe au-dessus de la SMA de 100 jours, les chances d’une augmentation massive du décollage. Cette formation n’est pas une croix d’or, mais elle signifie une emprise haussière plus ferme qui pourrait voir Bitcoin dépasser les 50 000 $.

Niveaux intrajournaliers de Bitcoin

Taux au comptant : 47 500 $

Tendance : haussière

Volatilité : faible

Support : Le 200 SMA et 44 000 $

Résistance : 48 000 $ et 50 000 $

