BTC, SOL, HT, ETC, AAVE

Le prix du Bitcoin (BTC) a clôturé le mois en baisse de 1,98%, ce qui, selon les données de Bybit, était sa première clôture négative en avril depuis 2015.

Au cours du même mois, le prix de l’Ether (ETH) a grimpé de plus de 44% pour atteindre un nouveau record historique de près de 3000 $. Cette large divergence entre les deux principales crypto-monnaies montre que les marchés ont mûri et que la sous-performance de Bitcoin n’affecte pas autant les altcoins que par le passé.

La tendance haussière d’Ether a attiré de gros achats de la part des traders. Les données de Bybit suggèrent que l’intérêt ouvert des contrats à terme sur Ether est passé à 8,5 milliards de dollars le 29 avril, en hausse de 52% par rapport au mois précédent. Cette hausse a été soutenue par des traders professionnels qui semblent avoir adopté une vision plus optimiste sur Ether que les investisseurs particuliers, comme l’a souligné Marcel Pechman, contributeur de Cointelegraph.

Vue quotidienne des données du marché de la cryptographie. Source: Coin360

La solide performance du secteur de la crypto-monnaie continue d’attirer un large éventail d’investisseurs. Selon le Financial Times, la société de capital-risque Andreessen Horowitz prévoit de profiter de cette demande croissante en levant entre 800 millions et 1 milliard de dollars pour un autre fonds. Le flux d’argent dans divers projets cryptographiques montre que les investisseurs sont optimistes sur le long terme.

Le PDG de T. Rowe Price, William Stromberg, a déclaré dans une interview au Baltimore Business Journal que l’espace cryptographique en était encore à ses balbutiements et qu’il pourrait “prendre des années pour se développer réellement”.

Avec Ether menant la charge pour altcoin, jetons un coup d’œil aux 5 principales crypto-monnaies qui pourraient rester optimistes à court terme.

BTC / USDT

Bitcoin a grimpé au-dessus de ses moyennes mobiles le 30 avril, mais les taureaux n’ont pas été en mesure de profiter de cette force. Le modèle de chandelier Doji du 1er mai et la baisse sous la moyenne mobile simple de 50 jours (56 833 $) suggèrent aujourd’hui que les baissiers se vendent à la hausse et n’ont pas abandonné.

Graphique journalier BTC / USDT. Source: TradingView

Si les vendeurs baissent le prix en dessous de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (55723 $), la paire BTC / USDT pourrait chuter à 52323,21 $, puis 50460 $. Les moyennes mobiles plates et l’indice de force relative (RSI) près du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande. Cela pourrait maintenir la paire à portée pendant quelques jours de plus.

Cette vue sera invalidée si la paire rebondit sur l’EMA de 20 jours et dépasse 58 469,09 $. Un tel mouvement suggérera que les taureaux achètent à chaque baisse mineure. La paire pourrait alors remonter à 61 825,85 $, où les haussiers devraient à nouveau faire face à une forte résistance de la part des baissiers.

Bien qu’il soit trop tôt pour confirmer, le couple semble faire l’épaule droite d’une possible formation de la tête et des épaules. Cette configuration sera complétée par une pause sous le décolleté. Jusque-là, les traders peuvent être vigilants, mais ne doivent pas anticiper trop rapidement une panne.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que les taureaux ont poussé le prix au-dessus de la résistance de 57 500 $ mais n’ont pas été en mesure de le maintenir. Les baissiers ont abaissé le prix en dessous du niveau et tentent de briser le support 20-EMA. Si cela se produit, la paire peut tomber au 50-SMA.

Un fort rebond de ce support pourrait encourager les taureaux à faire une nouvelle tentative pour franchir l’obstacle à 57 500 $. S’ils réussissent, la paire pourrait commencer leur voyage à 61 825,84 $. À l’inverse, si les baissiers baissent le prix en dessous du 50-SMA, la possibilité d’une baisse à 50460 $ augmente.

SOL / USDT

Solana (SOL) a dépassé la résistance de 48,64 $ le 1er mai et a atteint un nouveau sommet historique à 49,99 $ aujourd’hui. Cependant, le niveau psychologique de 50 $ agit comme une résistance et les baissiers ont poussé le prix en dessous de 48,64 $ aujourd’hui.

Graphique journalier SOL / USDT. Source: TradingView

Si les baissiers maintiennent le prix en dessous de 48,64 $ pendant deux jours, la paire SOL / USDT pourrait tomber au support à 40,51 $. Un fort rebond de ce support suggérera que les taureaux s’appuient sur des creux. Les taureaux feront une nouvelle tentative pour effacer la résistance de 50 $.

S’ils réussissent, la paire peut commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 56,77 $ puis 68,05 $. Les moyennes mobiles ascendantes et le RSI près du territoire de surachat indiquent que le chemin de moindre résistance est à la hausse.

Cette vue positive sera invalidée si le prix tombe en dessous de l’EMA de 20 jours (38 $). Si cela se produit, la paire pourrait corriger le SMA de 50 jours (26 $).

Graphique SOL / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique de 4 heures montre que les taureaux tentent de défendre le 20-EMA. S’ils peuvent pousser le prix au-dessus de la zone de résistance des frais généraux de 48,64 $ à 49,99 $, l’élan devrait rebondir. La montée progressive du 20-EMA et du RSI en territoire positif suggère que les taureaux ont un avantage mineur.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse à nouveau par rapport à la résistance des frais généraux, cela augmentera les perspectives d’une cassure en dessous des moyennes mobiles. Les ours peuvent abaisser le prix à 40,51 $. Un fort rebond sur ce support pourrait maintenir la paire à portée pendant quelques jours.

HT / USDT

Huobi Token (HT) a franchi la résistance à 26,89 $ le 1er mai et a atteint un nouveau sommet historique à 29,54 $ aujourd’hui. Cependant, les baissiers tentent de ramener le prix sous le niveau de cassure et d’attraper les haussiers agressifs.

Graphique journalier HT / USDT. Source: TradingView

Si le prix tombe et se maintient en dessous de 26,89 $ pendant trois jours, la paire HT / USDT pourrait progressivement chuter à 22 $. Un fort rebond de ce support pourrait maintenir la paire dans la fourchette pendant quelques jours.

À l’inverse, si les taureaux défendent le support de 26,89 $ ou n’abandonnent pas beaucoup de terrain en dessous de 25 $, ils suggéreront des achats forts à chaque baisse mineure. Une cassure au-dessus de 29,54 $ pourrait reprendre la tendance haussière avec la prochaine cible à 36,54 $.

L’EMA de 20 jours (20,54 $) est apparue et le RSI est dans la zone de surachat, indiquant que les taureaux ont le contrôle.

Graphique HT / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Les taureaux et les ours se battent pour la suprématie près du niveau de 26,89 $. Bien que les baissiers aient fait baisser le prix à 26,10 $, ils n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux inférieurs. Cela suggère que les taureaux achètent en cas de creux.

La hausse des moyennes mobiles et le RSI près de la zone de surachat suggèrent que les taureaux ont le dessus. Cependant, les taureaux ont du mal à pousser le prix à 29,54 $. Cela pourrait entraîner une forte volatilité à court terme.

Une cassure en dessous de 26 $ pourrait ramener le prix au 20-EMA. Si le prix rebondit fortement à ce niveau, les haussiers feront une nouvelle tentative pour reprendre la tendance haussière. Alternativement, une cassure en dessous du 20-EMA pourrait signaler le début d’une correction plus profonde.

ETC / USDT

Les ours tentent d’arrêter le mouvement à la hausse d’Ethereum Classic (ETC) dans la zone de résistance supérieure de 38 $ à 41,61 $. Cependant, la longue queue de la bougie aujourd’hui suggère que les commerçants achètent à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier ETC / USDT. Source: TradingView

L’EMA à 20 jours en hausse (28,74 $) et le RSI dans la zone de surachat indiquent un avantage pour les haussiers. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de la zone supérieure, la paire ETC / USDT pourrait reprendre la tendance haussière et grimper à 53,21 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse à partir de la zone supérieure, les baissiers tenteront de faire couler la paire vers l’EMA à 20 jours. Une cassure en dessous de ce support indiquera que l’élan haussier s’est affaibli et que la paire pourrait chuter à 22,20 $.

Graphique ETC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le 20-EMA est en hausse et le RSI est dans la zone de surachat, ce qui suggère que les taureaux sont en contrôle. Cependant, les ours ne jetteront pas l’éponge facilement. Ils essaieront d’arrêter le mouvement ascendant dans la zone aérienne.

Une cassure sous le 20-EMA sera le premier signe que l’élan haussier pourrait s’affaiblir. Cela pourrait ramener le prix à 50 SMA. Un tel mouvement pourrait maintenir la paire bloquée à portée pendant quelques jours.

AAVE / USDT

Les haussiers ont poussé AAVE au-dessus de la résistance de 489 $ aujourd’hui. Cependant, ils n’ont pas été en mesure de soutenir les achats à des niveaux plus élevés et les baissiers ont repoussé le prix dans la fourchette de 480 à 280 dollars aujourd’hui. Cela suggère que les ours tentent d’attraper des taureaux agressifs qui pourraient avoir acheté la cassure de la fourchette.

Graphique journalier AAVE / USDT. Source: TradingView

Si le prix tombe en dessous de l’EMA de 20 jours (415 $), cela suggérera que les taureaux n’achètent pas sur les creux. Cela pourrait ramener le prix au SMA de 50 jours (383 $) et prolonger le maintien de la paire AAVE / USDT dans la fourchette de quelques jours de plus.

À l’inverse, si la paire rebondit sur l’EMA de 20 jours, cela indiquera une accumulation à des niveaux inférieurs. Les taureaux feront une nouvelle tentative pour pousser le prix à 581,67 $. Une cassure de ce niveau pourrait commencer le voyage vers le nord à 698 $.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro montrent que la tendance haussière de l’AAVE se poursuit depuis le 25 avril, sauf quelques baisses momentanées à 63.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité de négociation. Twitter

Score VORTECS ™ (vert) vs. Prix ​​AAVE. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour AAVE est constamment dans le vert depuis le 25 avril, lorsque le prix était de 351,40 $.

Le score élevé de VORTECS ™ aurait pu empêcher les traders d’enregistrer des bénéfices plus tôt et de laisser des bénéfices sur la table. AAVE est jusqu’à 509,83 $ aujourd’hui, affichant un gain de 45% en un peu plus d’une semaine.

Graphique AAVE / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que les taureaux ont acheté la baisse au 20-EMA et tentent à nouveau de pousser le prix au-dessus de la zone de résistance de 489 $ à 512 $. Les moyennes mobiles ascendantes et le RSI au-dessus de 63 suggèrent que le chemin du moins la résistance est à la hausse.

Cette vision haussière s’affaiblira si les baissiers tirent le prix sous le 20-EMA. Cela pourrait suggérer que l’offre dépasse la demande. La paire peut alors tomber au 50-SMA. Si ce support se maintient, la paire peut se consolider entre 420 $ et 489 $ pendant quelques jours avant de commencer le prochain mouvement de tendance.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.