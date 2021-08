BTC teste le haut de la fourchette de négociation, une cassure à 50 000 $ possible ? ⋆ Crypto nouveaux médias

BTC est entré dans un recul à court terme après avoir atteint des conditions de surachat à 42,6 000 $ la semaine dernière. Le prix a chuté pendant quatre jours consécutifs, effaçant les positions longues à effet de levier à chaque nouveau plus bas intrajournalier.

Que s’est-il passé lors du récent retrait

Avec 10 bougies quotidiennes consécutives plus élevées, des conditions de surachat extrêmement élevées sur le graphique de 4 heures et le graphique journalier, le prix à la résistance technique et la troisième plus grande baleine envoyant 3000 BTC à Coinbase, le marché lançait un signal majeur d’un sommet local.

Graphique par TradingView

La BTC s’est immédiatement inversée et a clôturé en dessous du haut de la fourchette de négociation, liquidant les positions longues à effet de levier, positionnées au-dessus de 40k, anticipant une cassure.

La crypto-monnaie est tombée en dessous de 40 000 $ et a constamment baissé, tombant en dessous du support à court terme à 38,3 000 $. Finalement, le graphique horaire a commencé à montrer les premiers signes de divergence haussière alors que le prix continuait de baisser tandis que l’indice de force relative horaire commençait à augmenter.

Graphique par TradingView

BTC a atteint des niveaux extrêmes sur le graphique en 4 heures selon l’indicateur séquentiel TD, qui mesure les mouvements consécutifs dans une direction spécifique. À un moment donné, le bitcoin a chuté pendant 16 bougies consécutives sur le graphique en 4 heures, faisant clignoter les cinq signaux d’achat sur le TD Sequential – quelque chose de très rare à voir dans l’action des prix BTC illustrée dans le graphique ci-dessous.

Graphique par TradingView

Les taureaux s’invitent

Il a continué à faire des plus bas à court terme, rebondissant en particulier sur cette ligne de tendance clé. Finalement, les shorts à effet de levier ont commencé à s’accumuler, et un grand nombre d’acheteurs sont intervenus lors du test final de la ligne de tendance, et BTC a poussé considérablement plus haut.

Graphique par TradingView

Il est important de noter que le volume au comptant global était en baisse pendant le recul à court terme, signalant que les grands opérateurs testaient le marché pour l’offre. La baisse du volume sur les tirages est un signe d’épuisement de l’offre, un signal positif à l’issue des phases de consolidation.

BTC a ensuite imprimé une forte bougie engloutissante haussière, suivie à la hausse de la bougie quotidienne suivante, et teste à nouveau le haut de la fourchette de négociation entre 40,9 000 $ et 41,3 000 $.

Quelle est la prochaine étape pour le prix du Bitcoin ?

Les conditions actuelles du BTC semblent favorables à une cassure. La structure technique s’est maintenue, l’élan est à la hausse sur les 4 heures, les jours et les 3 jours, même avec le recul à court terme. L’élan de 4 heures, en particulier, a suivi une tendance à la hausse, commençant à repousser au-dessus du neutre, avec plusieurs impulsions haussières déclenchées.

L’analyse en chaîne continue de montrer une forte accumulation chez les détenteurs à long terme, les grands mineurs et les entités détenant un approvisionnement illiquide, ce qui représente la majorité de l’offre totale de BTC.

Les analystes techniques ont noté que plus la résistance est testée, plus elle devient faible, augmentant ainsi la probabilité d’une cassure.

Graphique par TradingView

Tant que les confirmations susmentionnées continueront de montrer de la force, il semble que BTC pourrait potentiellement se préparer à une grande évasion. Le signal sera une clôture forte au-dessus de 40,9 000 $ et 41,3 000 $ avec un volume élevé et des sorties importantes de BTC des bourses poursuivant le choc d’offre largement discuté.

Le prix BTC doit fermer au-dessus de ces 2 niveaux

Si BTC parvient à sortir de la fourchette de négociation au-dessus de 40,9 000 $ et 41,3 000 $, cela devrait l’envoyer aux prochains niveaux de résistance majeurs à la moyenne mobile sur 200 jours à 44,8 000 $ et à la moyenne mobile sur 21 semaines à 44,3 000 $.

La moyenne mobile de 200 jours et la moyenne mobile de 21 semaines sont 2 niveaux critiques que BTC doit récupérer afin d’ouvrir la voie à un nouveau test des sommets historiques à 64 000 $. Avec l’augmentation du taux d’offre illiquide et les détenteurs à long terme refusant fermement de vendre aux niveaux actuels, les conditions semblent favorables pour la plus grande crypto-monnaie.

La source