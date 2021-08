BTC teste maintenant à nouveau la résistance critique, 50 000 $ sont-ils à venir? ⋆ Crypto nouveaux médias

Une autre semaine – un autre rallye BTC impressionnant. La crypto-monnaie a augmenté au cours de la semaine dernière, atteignant à un moment donné un sommet intra-semaine supérieur à la résistance majeure à la moyenne mobile de 21 semaines et à la moyenne mobile de 200 jours. La BTC a vu une certaine pression de vente se diriger vers la clôture hebdomadaire et est légèrement inférieure à ces 2 niveaux critiques.

Les données techniques à court terme sur le graphique de 4 heures signalent la prudence car une divergence baissière se forme. Cela se produit lorsque le prix a tendance à augmenter tandis que l’indice de force relative a tendance à baisser, indiquant un risque de consolidation ou de retrait à court terme.

Graphique par TradingView

Pour invalider la divergence baissière, la BTC doit dépasser les récents sommets à 45,3 000 $ et continuer à pousser considérablement plus haut pour permettre à l’indice de force relative de dépasser la ligne de tendance baissière.

Au moment de la rédaction, BTC tente d’invalider la divergence baissière. Cela pourrait être un début plus tôt que prévu d’une autre tentative de dépasser la moyenne mobile de 21 semaines et la moyenne mobile de 200 jours. Une clôture quotidienne et hebdomadaire réussie au-dessus de ces 2 niveaux critiques déclenchera un signal d’achat très fort, ouvrant probablement une nouvelle vague de capitaux dans la plus grande crypto-monnaie, poussant les prix considérablement plus haut, et peut-être même ciblant la barre convoitée de 50 000 $.

Graphique par TradingView

Plus tôt dans la journée, BTC a effectué un backtest haussier d’une ligne de tendance haussière, auparavant une résistance, qui se retourne maintenant comme support. Les analystes techniques considèrent qu’il s’agit d’un autre signal haussier à court terme pour BTC. Avec des fondamentaux haussiers, des données techniques, une dynamique, un sentiment, des signaux en chaîne, l’indicateur de ruban de hachage clignotant un signal d’achat à long terme et une offre illiquide en augmentation, les conditions semblent favorables à une cassure de BTC.

La semaine vient de commencer, nous devrons donc voir comment BTC se tient aujourd’hui et à l’avenir.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.

Avis de non-responsabilité : Les informations trouvées sur CryptoPotato sont celles des auteurs cités. Il ne représente pas les opinions de CryptoPotato sur l’opportunité d’acheter, de vendre ou de détenir des investissements. Il vous est conseillé d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement. Utilisez les informations fournies à vos risques et périls. Voir Avis de non-responsabilité pour plus d’informations.

Graphiques de crypto-monnaie par TradingView.

Lien source