BTC tire au-dessus de k alors que les fonds commencent à enregistrer des entrées “modestes”, le taux d’inflation de l’éther sur une tendance baissière

Bitcoin a encore atteint 50 000 $.

La principale crypto-monnaie a atteint 50 350 $ sur Coinbase aujourd’hui, un niveau vu pour la dernière fois le 23 août et avant le 15 mai.

La confiance revient dans la deuxième étape du marché haussier alors que le bitcoin s’est fortement redressé par rapport à son creux de juillet d’environ 28 000 $.

« Purement sur une base d’assistance technique, il semble que si 50 $ disparaissent (c’est probablement le cas), 58 000 $ seront sur le pont en un rien de temps. Ensuite, c’est une bataille pour de nouveaux ATH et potentiellement au-delà », a déclaré Travis Kling, qui dirige Ikigai Fund.

L’appréciation des prix, plus important encore, s’est produite pendant une période de volume au comptant le plus bas de l’année dernière, en raison de la saisonnalité. Kling a ajouté,

«Le plus grand risque pour ce scénario qui se déroule est l’augmentation des craintes de diminution. C’était une préoccupation beaucoup plus importante avant Jackson Hole. Mais Powell semble se contenter de se rétrécir au moins jusqu’à YE. Si nous imprimons de bons chiffres d’emplois dans les mois à venir, il y a un risque que la chronologie s’allonge. »

Ok, c’est une supposition complète, mais juste pour le plaisir, comment je pense que cette balle chaude se joue… defi évidemment dans les lancers -> alt l1s -> sammies -> eth -> btc -> littéralement tous les noms de merde que vous avez jamais entendus – alCheMixS (@cmsholdings) 6 juillet 2021

L’action des prix est devenue positive alors que les flux de fonds Bitcoin se sont finalement stabilisés et ont même enregistré des entrées, bien que modestes, pendant deux jours consécutifs, selon les données de ByteTree. Le nombre de transactions augmente également depuis des niveaux bas, passant de 1,35 million début juillet à près de 1,75 million maintenant.

De plus, « les stocks des mineurs ont maintenant atteint un sommet et ils se vendent à nouveau. C’est normalement haussier car cela implique que le marché est assez fort pour supporter la pression », a noté Charlie Morris de ByteTree.

Alors que Bitcoin (BTC) a finalement fait un grand pas, Ethereum (ETH) a dominé le marché cette fois-ci.

La deuxième plus grande crypto-monnaie a atteint un sommet à près de 3 845 $ mercredi soir, un niveau vu pour la dernière fois le 16 mai, quatre jours seulement après avoir atteint l’ATH à 4 380 $. Depuis le plus bas du 20 juillet, l’éther a grimpé de 122% en valeur.

L’ETHBTC a également bondi à environ 0,0785, du jamais vu depuis le 19 mai, après la rupture d’un coin à long terme pluriannuel.

ETH / BTC +14% au cours des 7 derniers jours avec une rupture potentielle de 0,06 à 0,08 pic.twitter.com/A97oLwdm9i – Coinbase Institutionnel (@CoinbaseInsto) 2 septembre 2021

Tout cela s’est produit alors que l’ETH a perpétuellement enregistré des taux de financement bas, ce qui a conduit à l’optimisme quant au fait que cette cassure pourrait être encore plus élevée.

Cependant, selon Loomdart, un commerçant crypto populaire, il serait peut-être temps de se désendetter ici car « pensez que beaucoup de levier de rattrapage est intervenu hier pour espérer en quelque sorte que d’autres forces de L1 peuvent être égales, pensez que nous allons finalement plus haut malgré tout, mais ouais pas mal place à tp », a-t-il déclaré.

Au milieu de la hausse des prix et de la manie continue du NFT, les frais moyens de gaz sur le réseau ont dépassé les 136 Gwei, ce qui entraîne davantage de brûlures. 170 000 ETH d’une valeur de 545 millions de dollars ont été brûlés depuis la mise en œuvre de l’EIP 1559 le 5 août.

Les contrats d’OpenSea à eux seuls ont contribué à 30,67 % de tous les ETH brûlés (~ 27 000 ETH), suivis des contrats Uniswap V2 et V3 contribuant à 20,44 %.

Cette quantité croissante d’ETH brûlée a entraîné une baisse de l’inflation quotidienne annualisée d’Ether à 1%, contre environ 3% avant l’activation d’EIP-1559. Les données de cette semaine ont révélé des taux d’inflation inférieurs à 1%, oscillant autour de 0,6% d’inflation annuelle, ce qui est significatif.

“Bien qu’il soit peu probable que cela se maintienne jusqu’à la fusion du PoS, l’impact de l’EIP-1559 sur l’inflation de l’ETH est l’équivalent de deux moitiés de BTC (en utilisant 3% comme inflation avant Londres)”, a noté Delphi Digital.

