BTC tombe sous k, ETH se maintient à 600 au milieu de la folie NFT et avant EIP-1559

Bitcoin tombe en dessous de 40 000 $ alors que l’éther se maintient à 2 600 $ au milieu de la folie NFT et avant l’activation d’EIP-1559

Bitcoin s’est bien rétabli dans la seconde moitié de juillet, grimpant à 42 500 $ la semaine dernière après dix jours consécutifs de bougies vertes. Ce niveau de prix n’a pas été vu depuis fin mai.

Cette semaine, cependant, commence sur une note légèrement rouge, avec Bitcoin passant en dessous de 40 000 $.

Pourtant, BTC/USD n’est qu’à 38,8% de moins que son sommet historique de près de 65 000 $ à la mi-mai alors que nous retournons à l’ATH.

Fait intéressant, c’est Ether qui a été la star de la semaine dernière et qui continue sur cette lancée cette semaine.

Ether se négocie actuellement au-dessus de 2 600 $ après avoir touché près de 2 700 $ dimanche. Ether a maintenant 13 bougies vertes d’affilée, tandis que Bitcoin a fait un triplé en bougies rouges.

Au cours du retrait d’avril à juin, Bitcoin s’était effondré d’environ 55,7% et Ether a chuté plus fort de 61,2%. Malgré cela, grâce à la dernière remontée du prix de l’éther, il n’est plus qu’en baisse de 40,3% par rapport à son pic de mai.

L’ETHBTC a également augmenté depuis la semaine dernière, actuellement au-dessus de 0,066 contre 0,057 le 28 juillet. La prochaine résistance de cette paire se situe autour de 0,069.

L’ETH s’est rallié pour deux raisons, et DeFi n’est ni l’un ni l’autre, bien que la capitalisation boursière de DeFi ait augmenté de plus de 40% pour dépasser 90 milliards de dollars au cours des deux dernières semaines. L’ETH verrouillé dans DeFi est également sur une tendance haussière depuis fin juin, maintenant à 9,65 millions d’ETH, selon DeFi Pulse.

La raison la plus importante de cette tendance haussière est la mise à niveau de Londres qui arrive cette semaine. Cela pourrait être le 4 ou le 5 août au bloc 12 965 000. Cela pourrait très bien s’avérer être une rumeur d’achat, une vente de l’événement d’actualité étant donné la façon dont Ether a profité des gains de la semaine dernière.

L’EIP le plus attendu dans cette mise à niveau est le 1559, qui brûlera les frais de base payés en ETH, faisant de l’Ether un actif déflationniste. Cela devrait également créer une boucle de rétroaction positive pour le prix, d’où l’excitation.

Une autre raison est les NFT, qui sont de retour en action.

Au cours des 7 derniers jours, les places de marché NFT ont connu une immense croissance. CryptoPunk a connu une augmentation soudaine du volume et des commerçants de 1260% et 340% de manière répétitive, selon Dapp Radar. Alors que CryptoPunks a réalisé un volume de près de 122 millions de dollars, OpenSea est revenu au sommet avec un volume de près de 180 millions de dollars. Axie Infinity est également proche, avec un volume de 171,4 millions de dollars.

Le prix plancher de CryptoPunks, ainsi que d’autres NFT, est également devenu fou la semaine dernière, avec CryptoPunk # 9778 ayant la dernière vente la plus élevée pour un énorme 300 ETH d’une valeur de 769,43 000 $.

DU QUOTIDIEN. SOL. METTRE À JOUR. J’ai légitimement mis à jour cela PLUSIEURS fois tout en le faisant parce que les putains de sols continuent de bouger. QU’EST-CE QUI SE PASSE. Il s’agit probablement des 24-48 heures les plus folles de l’histoire du NFT. La somme d’argent qui vient de couler dans l’espace est ABSURDE. Et.. juste le pic.twitter.com/jcopztFxjH – Zeneca_33 🍌 (@Zeneca_33) 1er août 2021

Ainsi, l’excitation autour des NFT et cette manie qui occupe l’ensemble de l’industrie de la cryptographie tout en voyant une véritable adoption par le grand public, mais plus important encore, l’activation de l’EIP 1559 cette semaine incite les gens à se charger d’Ether.

