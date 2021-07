BTC toujours en accumulation mais potentiel pour une cassure haussière

in

À première vue, juin peut sembler avoir été un mois sans incident pour le BTCUSD. La paire a clôturé le mois à 35 037 $, en baisse de 6 % par rapport au cours de clôture de mai.

L’action des prix est restée quelque peu stagnante et le volume des transactions a été modeste par rapport aux cinq premiers mois de cette année. Mais c’est à cela que ressemblent généralement les phases d’accumulation, pleines d’indécisions en général pendant plusieurs semaines, voire quelques mois.

Alors que le deuxième trimestre de cette année s’est avéré être le pire en 2 ans et demi depuis le quatrième trimestre 2018, il y a des raisons de suggérer que, malgré la forte correction, nous sommes probablement dans une période de refroidissement similaire à la mi-2013. et mi-2017 avant de reprendre la seconde moitié de ce cycle haussier post-halving. Il convient également de noter que ce trimestre négatif fait suite aux premiers trimestres successifs de la flambée des prix supérieure à 100 %, et le BTCUSD est toujours en hausse de 15 % en glissement annuel tandis que l’or est en baisse de 7 % en glissement annuel au milieu des craintes d’une inflation galopante.

Un modèle de tête et d’épaules long de 2 mois remontant à mars avec la formation de la tête coïncidant avec l’extension 3.618 de Fibonacci s’est rompu à la mi-mai autour de l’extension 2.618, fixant l’objectif de 33 000 $ assez rapidement et trouvant un support à l’extension 1.618. Cette première extension à 29 890 $ est essentielle pour que la paire évite de revoir le flip R/S à long terme à 19 666 $.

Contrairement à ce que Michael Burry a posté sur Twitter, l’ensemble de la formation avec un décolleté d’environ 30 000 $ n’est pas un motif tête-épaules. Il y a plusieurs raisons techniques pour le réfuter, mais deux très fondamentales – la formation de la tête ne doit pas être plus de 2/3 plus haute que les formations des épaules mesurées à partir de l’encolure et, plus important encore, l’extension de la ligne de tendance précédant la formation de l’épaule gauche devrait couper à travers le bas de réaction précédant la formation de l’épaule droite.

Bien qu’il soit connu pour son tristement célèbre appel « grand court » de 2008 lorsque la catastrophe imminente était sans doute évidente, bien que non expressément reconnue, pour tout fondamentaliste de Wall Street, Burry a eu plus d’échecs que de succès dans sa carrière de marchand de malheur ou, comme il se dit Cassandre.

La phase d’accumulation de Wyckoff identifiée dans mon analyse précédente est toujours valable, sauf que nous avons maintenant un ressort inférieur W avec une divergence RSI haussière, en attendant un nouveau test des lignes de support. Si cela se maintient, nous pourrions entrer dans la phase finale de cette accumulation avec un taux de hachage qui devrait revenir sur le réseau Bitcoin après des difficultés de reciblage dans quelques jours. Avec des difficultés à s’ajuster de 25 à 30% pour la prochaine époque, nous devrions voir beaucoup de puissance de hachage incitée à revenir en ligne.

Une grande partie des discussions en juin concernaient la redoutable croix de la mort, et bien qu’il soit peu probable qu’elle ait un impact à long terme sur le prix, nous avons vu le prix auquel la croix de la mort s’est produite s’avérer être un niveau de forte résistance dans les deux dernières semaines. Les niveaux de retracement de Fibonacci avec le plancher actuel de 31 597 $ correspondent parfaitement aux niveaux de support précédents qui basculent désormais vers la résistance, 200ma et les lignes de résistance dans la fourchette de négociation Wyckoff. Ceci est généralement considéré comme une confirmation du prix le plus bas.

En regardant les données sur la chaîne de Glassnode, nous pouvons voir que l’offre des mineurs a fortement diminué ces dernières semaines, ce qui peut également être une conséquence du taux de hachage réduit, et les adresses d’accumulation, qui sont des adresses de détenteurs à long terme, sont sur une forte tendance à la hausse depuis la mi-juin, lorsque le prix est brièvement tombé en dessous de 30 000 $.

Résumé du marché

Niveaux de support clés – 33 000 $, 31,600 $ Niveaux de résistance clés – 36 000 $, 39 100 $ Perspectives du marché – Accumulation avec potentiel de cassure haussièreBitcoin/USD BTCUSD

