BTC, UNI, LINK, SOL, XMR Crypto nouveaux médias

Le fort rallye de Bitcoin a fait ressortir les taureaux et si l’élan se maintient, UNI, LINK, SOL et XMR pourraient augmenter.

Le rallye de 43% de Bitcoin (BTC) de 29 482,61 $ le 21 juillet à 42 316,71 $ le 30 juillet a revigoré les taureaux qui étaient assis sur le côté. Après la forte hausse, certains analystes se demandent si Bitcoin pourrait répéter sa forte hausse observée en 2013 et 2017.

Le fondateur et PDG de Vailshire Capital, Jeff Ross, a souligné que Bitcoin s’était multiplié par dix au second semestre 2013 après avoir fait face à trois mois de mauvaises nouvelles. Ross a déclaré: “Je soutiens toujours que 2021 se comportera de la même manière.”

PlanB, le créateur du modèle de prix stock-flux, a déclaré que le retour de Bitcoin en juillet était “comme sur des roulettes”. Il a déclaré que le modèle stock-flux restera valide si Bitcoin clôture le mois d’août au-dessus de 47 000 $.

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels continuent d’accumuler du Bitcoin alors que le prix est encore déprimé. La société de gestion d’actifs GoldenTree, avec environ 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a acheté un montant non divulgué de Bitcoin, selon The Street.

Le sentiment à court terme de Bitcoin est clairement devenu haussier après la forte reprise de ces derniers jours. Étudions les graphiques des 5 principales crypto-monnaies susceptibles de participer à la hausse dans les prochains jours.

BTC/USDT

La forte reprise de Bitcoin au cours des derniers jours fait face à une forte résistance à 42 451,67 $, mais le signe positif est que les acheteurs n’ont pas cédé beaucoup de terrain. Cela suggère que les taureaux ne vident pas leurs positions car ils anticipent la poursuite de la hausse.

Graphique journalier BTC/USDT. Source : TradingView

La moyenne mobile exponentielle sur 20 jours en hausse (36 800 $) et l’indice de force relative (RSI) près de la zone de surachat suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse. Si les taureaux font grimper le prix au-dessus de 42 451,67 $, la paire BTC/USDT pourrait amorcer une nouvelle tendance haussière, qui pourrait atteindre le niveau psychologique de 50 000 $.

D’un autre côté, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, les taureaux tenteront de défendre le support à 36 670 $. Un fort rebond sur ce support pourrait maintenir la paire dans une fourchette comprise entre 36 670 $ et 42 451,67 $ pendant quelques jours.

Les ours devront tirer le prix en dessous de 36 670 $ pour prendre le dessus. Une telle décision pourrait ouvrir la possibilité d’un nouveau test à 31 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre que les deux moyennes mobiles augmentent et que le RSI est dans la zone positive, indiquant un avantage pour les acheteurs. Si le prix rebondit par rapport à la 20-EMA, les taureaux feront une autre tentative pour franchir l’obstacle aérien à 42 451,67 $.

Alternativement, si les ours tirent le prix en dessous de la 20-EMA, la paire pourrait chuter à la moyenne mobile simple de 50. Un fort rebond sur ce support suggérera que le sentiment reste positif et que les traders achètent en cas de creux.

L’élan haussier peut s’affaiblir si le prix tombe en dessous du 50-SMA. Une telle décision pourrait entraîner une baisse à 36 670 $.

UNI/USDT

Uniswap (UNI) a dépassé la ligne de tendance baissière le 30 juillet, invalidant la configuration en triangle descendant. Cela pourrait entraîner une courte compression alors que les ours agressifs se précipitent pour couvrir leurs positions.

Graphique journalier UNI/USDT. Source : TradingView

Si les taureaux poussent le prix au-dessus de la zone de résistance de 23,45 $ à 25 $, la paire UNI/USDT pourrait se rallier à la forte résistance aérienne à 30 $. Les moyennes mobiles ont terminé un croisement haussier et le RSI est passé en territoire positif, suggérant que les taureaux sont aux commandes.

Cependant, les ours peuvent avoir d’autres plans car ils sont susceptibles d’essayer de défendre la zone aérienne. Si le prix baisse de la zone mais rebondit sur l’EMA de 20 jours (19,25 $), cela suggérera que les commerçants achètent les creux. Cela augmentera la possibilité d’une cassure au-dessus de 25 $ et d’un rallye à 30 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse et chute en dessous des moyennes mobiles, plusieurs taureaux agressifs peuvent être piégés. Cela peut entraîner une chute à 17,24 $, puis à 13 $.

Graphique UNI/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

La paire UNI/USDT pourrait atteindre 23,45 $, où les taureaux pourraient rencontrer une forte résistance de la part des ours. Si les haussiers ne cèdent pas beaucoup de terrain, cela suggérera qu’ils anticipent un nouveau rallye. Les moyennes mobiles à la hausse et le RSI dans la zone de surachat indiquent également que le sentiment favorise une nouvelle hausse.

Cette opinion positive sera annulée si le prix baisse de la résistance aérienne et passe en dessous de la 20-EMA. Un tel mouvement suggérera que les commerçants ont enregistré des bénéfices de près de 23,45 $ de manière agressive. Cela peut entraîner un recul plus profond du 50-SMA.

LIEN/USDT

Chainlink (LINK) a dépassé la SMA de 50 jours (18,73 $) le 27 juillet, suggérant que les ours perdaient leur emprise. Après une hésitation mineure près du niveau psychologique à 20 $, les taureaux ont repris le rallye de secours le 30 juillet.

Graphique journalier LINK/USDT. Source : TradingView

Cependant, la longue mèche sur le chandelier d’aujourd’hui suggère que le mouvement haussier pourrait s’essouffler.

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel mais rebondit par rapport à l’EMA de 20 jours (18,83 $), cela suggérera que le sentiment est devenu haussier. Les acheteurs tenteront ensuite de pousser la paire LINK/USDT vers la zone de résistance aérienne rigide à 32,50 $ à 35 $.

Inversement, si la paire passe en dessous des moyennes mobiles, cela suggérera que les ours n’ont pas encore abandonné. Ils peuvent ensuite tirer le prix vers la zone de support critique à 13,38 $ à 15 $.

Graphique LINK/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles augmentent sur le graphique en données de 4 heures et le RSI est dans la zone positive, suggérant que les taureaux ont le contrôle. Les taureaux sont susceptibles d’acheter les creux jusqu’au 20-EMA. Si cela se produit, la paire pourrait reprendre son mouvement haussier avec le prochain arrêt possible à 26,20 $.

D’un autre côté, si les ours tirent le prix en dessous de 21 $, plusieurs taureaux agressifs peuvent être piégés. Le prix pourrait alors chuter jusqu’au 50-SMA. C’est un niveau important pour les taureaux car s’il craque, la paire peut étendre sa baisse à 15 $.

SOL/USDT

Les haussiers ont poussé Solana (SOL) au-dessus de la ligne de tendance baissière le 31 juillet, invalidant la configuration en triangle descendant. Les baissiers tentent actuellement de ramener le prix en dessous de la ligne de tendance baissière et de piéger les taureaux agressifs.

Graphique journalier SOL/USDT. Source : TradingView

L’EMA de 20 jours (30,49 $) a augmenté et le RSI est passé au-dessus de 61, indiquant que les acheteurs ont le dessus. Si les acheteurs achètent la baisse de la ligne de tendance baissière, cela suggérera que le sentiment est devenu positif. Les acheteurs tenteront ensuite de reprendre la hausse en propulsant le prix au-dessus de la zone de résistance de 37 $ à 38,10 $.

S’ils réussissent, la paire SOL/USDT pourrait remonter à 44 $, où les baissiers sont susceptibles de monter une forte résistance. Cette vue positive invalidera si les ours tirent le prix en dessous des moyennes mobiles. Une telle décision pourrait ouvrir la porte à une nouvelle chute à 26,50 $.

Graphique SOL/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Les ours tentent de bloquer le rallye de soulagement près de la résistance aérienne à 38,10 $, mais les moyennes mobiles en hausse et le RSI dans la zone positive suggèrent que les taureaux ont le dessus.

Si la paire rebondit sur le 20-EMA, les acheteurs tenteront à nouveau de franchir l’obstacle aérien. S’ils y parviennent, la paire pourrait commencer son voyage vers 44 $.

Une cassure sous la 20-EMA sera le premier signe de faiblesse. Cela pourrait tirer le prix vers le 50-SMA et retarder la cassure possible au-dessus de 38,10 $.

XMR/USD

Monero (XMR) a dépassé la ligne de tendance baissière le 26 juillet, ce qui a invalidé le développement de la configuration en triangle descendant. L’échec d’une configuration baissière est un signe positif.

Graphique journalier XMR/USDT. Source : TradingView

La paire XMR/USDT s’est consolidée dans une fourchette étroite au cours des trois derniers jours. Si les taureaux font grimper le prix au-dessus de 250 $, la paire pourrait commencer son voyage vers 288,06 $ et plus tard vers 316.23 $. Les moyennes mobiles sont au bord d’un croisement haussier et le RSI est dans la zone positive, indiquant un avantage pour les acheteurs.

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel mais trouve un support à l’EMA de 20 jours (220 $), cela suggérera que les commerçants achètent sur les creux. Les taureaux feront alors une autre tentative pour reprendre la montée.

Cette vue positive invalidera si les ours font chuter le prix en dessous des moyennes mobiles. Une telle décision suggérera que le rallye actuel était un piège à taureaux.

Graphique XMR/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre que la paire était bloquée entre 180 $ et 227,50 $ au cours des derniers jours. La cassure de cette fourchette donne à la paire un objectif cible à 275 $, mais les ours ont d’autres plans. Ils défendent agressivement la résistance psychologique à 250 $.

Les moyennes mobiles à la hausse et le RSI en territoire positif suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse. Si les taureaux poussent le prix au-dessus de 250 $, la marche à la hausse peut s’accélérer.

À la baisse, les ours devront sombrer et maintenir le prix en dessous de 227,50 $ pour invalider la vision haussière.

