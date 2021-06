BTC-USD : 5 signes que Bitcoin pourrait être sur le point d’augmenter

Bitcoin (CCC :BTC-USD) est la première, la plus grande et la plus importante crypto-monnaie, donc sa baisse de plus de 40% au cours des deux derniers mois a attiré beaucoup d’attention.

Il y a les gens « je te l’avais bien dit » qui disent que tout s’effondre, comme ils savaient que ce serait le cas depuis le début.

Oui en effet.

Ensuite, il y a les personnes qui étudient et suivent le Bitcoin et les altcoins, et l’ensemble de l’industrie des crypto-monnaies. Ils connaissent le pouvoir transformateur de la blockchain.

Pensez à Bitcoin comme au S&P 500 ou alors Wilshire 5000 indices boursiers qui vous donnent la meilleure image du marché dans son ensemble. Ensuite, considérez les altcoins comme des actions plus petites avec plus de potentiel.

La technologie transformatrice qu’est la blockchain prendra du temps pour nous faire avancer et changer tout ce qu’elle peut. Les investisseurs intelligents en crypto sont là pour le long terme.

Dans le même temps, tout le monde veut savoir si et quand Bitcoin recommencera à monter.

Parlons-en. Nous voyons plusieurs indications que la vente en bitcoin pourrait être sur le point de se terminer… et c’est à ce moment-là que nous nous attendons à ce qu’elle reprenne sa marche vers 100 000 $.

Voici six indicateurs qui annoncent de bonnes nouvelles en ce moment…

La gamme de trading de Bitcoin : Depuis la chute massive du 19 mai, Bitcoin est resté bloqué dans une fourchette comprise entre 31 000 $ et 40 000 $. Il s’agit d’une fourchette de négociation relativement stable, Bitcoin passant du bas de la fourchette au milieu cette semaine.

Si Bitcoin devait tomber en dessous de 31 000 $, je m’attends à ce que la baisse soit de courte durée et que les acheteurs entreraient massivement au milieu des 20 000 $.

Si Bitcoin casse environ 41 000 $, il pourrait être opérationnel. Et que cela se produise maintenant ou que nous devions attendre un peu plus longtemps, les altcoins devraient surpasser Bitcoin en cours de route.

Le volume de vente diminue : La seule raison pour laquelle les investisseurs déplacent des bitcoins vers un échange est de les vendre, nous pouvons donc obtenir des informations importantes en examinant le nombre total de pièces transférées vers les échanges. La bonne nouvelle est que ce volume total de transfert est maintenant relativement faible.

Le montant de Bitcoin transféré aux bourses a culminé le 19 mai. Alors que la vente de panique s’installait, plus de 166 000 bitcoins ont été transférés. Les autres grands jours de transfert comprenaient le 13 mai (environ 100 000 pièces) et le 17 mai (environ 107 000). Cela a indiqué beaucoup de pression de vente, et l’action des prix en a reflété. Il n’y avait tout simplement pas assez d’acheteurs pour absorber cette augmentation de l’offre d’échange.

Au début de cette semaine, seulement 40 000 pièces environ ont été transférées sur les bourses, soit environ la moitié des jours de vente massive. C’est un signal haussier… l’équivalent d’une baisse du volume des ventes en bourse.

Moins de liquidations à effet de levier : Nous voyons un lien étroit entre les ventes massives des 12 et 19 mai et un intérêt ouvert élevé pour les contrats à terme et l’effet de levier. Alors que le prix baissait, les investisseurs ont rapidement vendu ces positions à effet de levier, exerçant une pression à la baisse plus importante sur le prix.

Mais au cours des 21 derniers jours, les ventes forcées sur les marchés à terme se sont stabilisées et les liquidations totales sont tombées à des niveaux bas. L’intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin a également considérablement diminué.

Une fois que Bitcoin sortira de sa fourchette de négociation, l’intérêt ouvert à terme augmentera probablement rapidement. Mais dans ce cas, cela devrait aider à faire monter le prix car les traders à court terme font des paris basés sur la force de la cassure.

L’argent en marge : Dans le cas des actions, les analystes surveillent le montant des liquidités sur les comptes du marché monétaire, car il s’agit essentiellement d’argent en marge, prêt à être investi. Avec les bitcoins et les crypto-monnaies, nous examinons le montant en pièces stables, qui sont liées au dollar américain et sont essentiellement des comptes du marché monétaire crypto.

En particulier, nous regardons le ratio d’approvisionnement stablecoin, ou SSR. C’est le rapport entre l’offre de Bitcoin et l’offre de pièces stables noté en BTC. Lorsque le SSR est faible, il y a plus de pièces stables par rapport à Bitcoin… ce qui signifie plus de «pouvoir d’achat» de Bitcoin. C’est exactement ce que nous avons en ce moment avec le SSR à ses plus bas niveaux de 2021.

Cela nous indique qu’il y a beaucoup d’argent en marge, prêt à être redéployé spécifiquement dans la cryptographie. Toute cette «poudre sèche» sur la touche peut agir comme un catalyseur important une fois que nous voyons une évasion.

Peur et cupidité : Tous les marchés d’investissement agissent émotionnellement, et c’est particulièrement vrai avec les cryptos. C’est juste dans la nature humaine d’être avide lorsque les prix montent, ce qui entraîne FOMO, ou “peur de rater quelque chose”. À l’inverse, les gens ont tendance à réagir avec une simple peur face à la baisse des prix, ils ont donc tendance à vendre.

Ce comportement peut être quantifié dans l’indice de peur et d’avidité. C’est le cœur des indicateurs à contre-courant, et nous en sommes de grands fans. Une peur extrême signifie que les investisseurs sont trop inquiets et prêts à se séparer de leurs cryptos à des prix très bas, ce qui signifie des opportunités d’achat. La cupidité extrême signifie qu’une correction est due.

L’indice Byte Fear and Greed prend en compte six mesures : la volatilité, la dynamique du marché, les médias sociaux, les sondages, la dominance de la capitalisation boursière et les tendances. Les données de toutes ces catégories sont regroupées pour mesurer le sentiment du marché. Un score de 0 indiquerait une peur extrême tandis que 100 signifie une cupidité extrême.

Alors, où est la lecture maintenant ? Jusqu’à 13 !

Cela confirme ce que nous savons déjà – il y a beaucoup de peur sur le marché de la crypto en ce moment. Mais il ne restera pas si bas. La transformation et la tendance sont trop puissantes, ce qui signifie que ces prix inhabituellement bas sont une excellente opportunité d’achat en bitcoin et les altcoins les plus forts que nous prévoyons d’augmenter beaucoup plus au fil du temps.

Dans l’ensemble, Bitcoin reste dans une forme exceptionnelle même avec la récente vente qui n’est rien de plus qu’un ralentisseur sur la route des prix plus élevés.

C’est encore plus vrai pour les altcoins. Lorsque Bitcoin devient volatil, cette volatilité est souvent amplifiée sur les marchés des altcoins. Mais le contraire est aussi vrai. C’est là que nous voyons les gros gains réalisés au fil du temps.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

