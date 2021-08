BTC / USD atteint 49 400 $ alors que Bitcoin reprend son élan à la hausse Crypto new media

in

Bitcoin prend des mesures audacieuses au-dessus de 50 000 $ alors que Bitcoin reprend son élan à la hausse – 20 août 2021

Le BTC/USD a dépassé la résistance de 48 000 $ alors que Bitcoin reprend son élan à la hausse. Un rallye au-dessus du niveau de prix psychologique de 50 000 $ est attendu si l’élan haussier actuel se maintient. Cependant, si le support de 48 000 $ se maintient, la dynamique haussière actuelle se poursuivra.

Niveaux de résistance: 4 000 $, 46 000 $, 47 000 $

Niveaux d’assistance : 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Les taureaux de Bitcoin ont cassé la résistance de 48 000 $ alors que Bitcoin reprend son élan à la hausse. Les acheteurs ont précédemment nettoyé les zones de résistance entre 30 000 $ et 42 451 $. Les acheteurs ont la possibilité de reprendre une dynamique haussière. L’élan haussier actuel remontera au-dessus de 50 000 $. Cependant, les acheteurs sont susceptibles de faire face à une forte résistance au plus haut de 51 000 $. BTC/USD a grimpé à 49 400 $ au moment de la rédaction. Actuellement, Bitcoin revient du récent sommet de 49 400 $. À la baisse, si le prix retrace et passe en dessous du support de 48 000 $, le prix BTC tombera au niveau de rupture précédent de 42 000 $. Un rejet supplémentaire au niveau de l’évasion catapultera la pièce vers les zones limites de la plage précédente. Inversement, si le support de 48 000 $ se maintient, les récents rallyes se poursuivront à la hausse.

Lecture de l’indicateur Bitcoin (BTC)

Le prix du BTC est au niveau 67 de la période de l’indice de force relative 14. Cela indique que Bitcoin se rapproche de la région de surachat du marché. Cela implique que Bitcoin n’a pas assez de place pour se rallier à la hausse. Les barres de prix BTC sont toujours au-dessus des SMA de 21 jours et de 50 jours, ce qui suggère que Bitcoin augmentera. De plus, Bitcoin est au-dessus de la fourchette de 80% du stochastique quotidien. Cela indique que la crypto se négocie dans la région de surachat. L’élan haussier devrait s’atténuer car des vendeurs émergeront dans la région de surachat.

BTC/USD – Graphique de 2 heures

Pendant ce temps, le prix de BTC se consolidait en dessous de 47 319 $ alors que Bitcoin reprenait sa dynamique haussière. L’élan haussier s’est étendu au sommet de 49 400 $. Les acheteurs n’ont pas pu prolonger l’élan haussier au-dessus du sommet de 50 000 $. Le prix du BTC revient en dessous du récent sommet. Le marché est revenu à un support de 49 070 $ et en dessous du niveau de prix psychologique de 50 000 $.

