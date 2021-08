BTC/USD Bears démolit un support de 38 000 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 5 août

La prévision de prix Bitcoin montre que BTC reste en dessous des moyennes mobiles, s’échangeant à 53 366 $ de support.

Tendance à long terme BTC/USD : baissière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 44 000 $, 46 000 $ 48 000 $

Niveaux d’assistance : 34 000 $, 32 000 $, 30 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

BTC/USD est actuellement confronté à un revers car ce mouvement actuel pourrait être permanent. La pièce est susceptible d’avoir un mouvement baissier à court terme, mais une remontée des prix peut aider la pièce à toucher son plus bas quotidien. Actuellement, Bitcoin (BTC) se négocie à environ 37 970 $ après une chute libre de 39 831 $.

Prédiction du prix du bitcoin : le prix du bitcoin peut-il atteindre 40 000 $ ?

Selon le graphique journalier, le prix du Bitcoin pourrait toucher le plus bas de 37 000 $ aujourd’hui, si le prix s’effondre vers les moyennes mobiles de 21 jours, la barre des 35 000 $ pourrait être une zone critique à surveiller en se déplaçant vers la limite inférieure du canal pourrait porter le prix aux supports à 34 000 $, 32 000 $ et 30 000 $, laissant la place à la BTC pour baisser encore plus.

Au contraire, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) pour la ligne de signal plonge en dessous du niveau 50 alors que le volume des échanges diminue. Par conséquent, si la pièce royale décide de déplacer le prix au-dessus des moyennes mobiles ; Le prix du Bitcoin peut voir des niveaux de résistance à 44 000 $, 42 000 $ et 40 000 $. Néanmoins, le prix du Bitcoin devrait rebondir au-dessus de 42 000 $ afin de terminer la deuxième partie de sa correction.

Tendance à moyen terme BTC/USD : baissière (graphique 4H)

Selon le graphique de 4 heures, le prix du Bitcoin s’effondre en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours pour toucher le plus bas de 36 000 $. Après cette chute soudaine, la pièce a recommencé à grimper là où elle se négocie actuellement à 37 694 $. Par conséquent, si le prix du marché baisse davantage ; il pourrait atteindre le support le plus proche à 36 000 $ et moins.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

De plus, si les taureaux poussent la pièce au-dessus des moyennes mobiles, BTC/USD pourrait atteindre la résistance à 39 000 $ avant de se diriger vers le niveau de résistance précédent de 39 500 $ et plus. Pendant ce temps, le marché devrait suivre une tendance baissière alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) passe en dessous du niveau 40.

