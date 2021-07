BTC / USD brise la résistance de 34 000 $ alors que Bitcoin reprend le terrain perdu – Crypto new media

Bitcoin (BTC) dans un mouvement décisif alors que Bitcoin reprend le terrain perdu – 24 juillet 2021

BTC/USD a continué à faire des mouvements positifs alors que Bitcoin regagne du terrain perdu. Cependant, le mouvement haussier qui a suivi est douteux car le marché a atteint la zone de surachat du marché. Incidemment, les zones de résistance de 34 400 $ à 35 000 $ constitueront un champ de bataille pour les ours et les taureaux. Les vendeurs sont susceptibles d’être attirés dans la zone de résistance, ce qui sera une tâche ardue pour les acheteurs.

Niveaux de résistance : 45 000 $, 46 000 $, 47 000 $

Niveaux d’assistance: 35 000 $, 34 000 $, 33 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Le prix du Bitcoin (BTC) a rebondi et il approche le sommet de 34 000 $. Le 20 juillet, le prix de la BTC s’est consolidé au-dessus du support de 29 400 $ alors que les taureaux achetaient les creux. Cela propulse la pièce du roi pour avoir un fort rebond alors qu’elle a atteint le sommet de 34 076 $. Au cours des dernières 24 heures, les taureaux se sont battus pour pénétrer les zones de résistance de 34 000 $ et 35 000 $. Les ours ont subi une pression de vente au-dessus de la zone de résistance de 34 000 $. À la hausse, si les acheteurs surmontent la zone de résistance, le BTC/USD remontera à 37 000 $. D’un autre côté, si les acheteurs ne parviennent pas à franchir les zones de résistance, le prix du BTC baissera. De plus, les ours feront chuter la crypto au plus bas précédent à 29 400 $. Plus tard, Bitcoin baissera encore à 28 000 $ si le creux précédent est dépassé. Bitcoin est au-dessus de la plage de 80% du stochastique quotidien. Cela indique que le marché a atteint la zone de surachat. Il existe une possibilité de mouvement à la baisse des prix.

La sécurité du Bitcoin inquiète certains investisseurs institutionnels

Certains investisseurs institutionnels venant pour les premiers sont empêchés d’acheter de la crypto en raison de la sécurité des services de garde de crypto-monnaie. Une enquête a été réalisée par le fonds de cryptographie basé au Royaume-Uni, Nickel Digital Asset Management. L’enquête comprend des répondants des États-Unis, de France, d’Allemagne, des Émirats arabes unis et du Royaume-Uni, qui détiennent collectivement 275 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Une enquête auprès de 100 gestionnaires de fortune et investisseurs institutionnels mondiaux est menée pour découvrir le plus grand investisseur associé à la cryptographie. L’enquête est menée en ligne de mai à juin 2021. L’enquête a révélé une faible confiance des investisseurs institutionnels dans la sécurité cryptographique, 76% des répondants citant des préoccupations concernant la sécurité des services de garde comme l’un des facteurs les empêchant d’investir dans la cryptographie. D’autres préoccupations incluent l’environnement réglementaire comme un obstacle majeur. Les personnes interrogées se plaignent d’un manque de transparence et de volatilité. L’enquête comprend un manque de gestionnaires de fonds réputés proposant des investissements cryptographiques.

BTC/USD – Graphique en 4 heures

Le prix du Bitcoin tente de dépasser le sommet de 34 000 $ alors que Bitcoin regagne du terrain perdu. La crypto se consolide en dessous de la résistance avec des chandeliers indécis à petit corps. Le prix BTC teste à nouveau la résistance à la rupture. Pendant ce temps, le 21 juillet, tendance haussière ; un corps de bougie retracé a testé le niveau de retracement de 78,6% de Fibonacci. Le retracement indique que Bitcoin augmentera mais s’inversera au niveau 1,272 extension Fibonacci ou au niveau 33 777,20 $. Bitcoin s’inversera au niveau de retracement de 78,6% de Fibonacci d’où il est originaire.

