BTC/USD cible le niveau de 50 000 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 9 août

La prévision de prix Bitcoin révèle que BTC dépasse 45 000 $ pour la première fois en plus de 2 mois avec un gain de plus de 4,74 %.

Tendance à long terme BTC/USD : haussière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 50 000 $, 52 000 $, 54 000 $

Niveaux d’assistance : 40 000 $, 38 000 $, 36 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

Au moment de la rédaction, BTC/USD pousse le marché au-dessus du niveau de résistance crucial de 45 500 $. Cependant, la crypto numéro un évolue avec une forte dynamique haussière après une cassure durable au-dessus de la limite supérieure du canal pour créer une tendance haussière supplémentaire. Pendant ce temps, BTC/USD gagne près de 5% depuis le début de la journée après s’être remis du niveau de support de 42 800 $.

Prévision du prix du Bitcoin: le prix du Bitcoin (BTC) pourrait bientôt atteindre 50 000 $

Alors que le prix du Bitcoin reste au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, la pièce regagne régulièrement du terrain au cours des trois derniers mois. De plus, les indicateurs techniques montrent que les taureaux sont maintenant prêts à agir alors que la ligne de signal de l’indice de force relative (14) se déplace dans la région de surachat. Cependant, tout autre mouvement haussier au-dessus de la limite supérieure du canal pourrait ouvrir la voie à un autre gain supérieur à 48 000 $ avant d’atteindre les niveaux de résistance potentiels de 50 000 $, 52 000 $ et 54 000 $.

Compte tenu de l’inconvénient, si BTC/USD tombe en dessous du niveau de support de 42 000 $, les ours pourraient perdre le contrôle de la situation très rapidement, car les traders pourraient l’interpréter comme un signe de faiblesse sous-jacente. Le prochain support critique pourrait s’élever à 40 000 $, suivi de 38 000 et 36 000 niveaux de support.

Tendance à moyen terme BTC/USD : haussière (graphique 4H)

Le graphique de 4 heures révèle que le marché montre un signe de faiblesse alors que le prix glisse vers la moyenne mobile de 9 jours. Cependant, les échanges intrajournaliers semblent haussiers ; après le récent rebond à 42 821 $, qui est le niveau de support clé. Par conséquent, si la pièce s’échange en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, elle pourrait atteindre le prochain niveau de support clé à 42 000 $ et moins.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Néanmoins, compte tenu du récent rebond marqué, le prix du Bitcoin pourrait revoir le rallye haussier vers le niveau de résistance de 46 000 $. Une montée au-dessus de la résistance mentionnée peut pousser davantage le prix du Bitcoin au niveau de résistance de 49 000 $ et plus. Au contraire, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est orienté vers le bas, suggérant un mouvement à la baisse.

