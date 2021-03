BTC / USD conquiert enfin 60000 $, établissant un nouveau record absolu ⋆ Crypto new media

Prévision de prix Bitcoin (BTC) – 13 mars

Le BTC / USD a finalement dépassé son précédent record de 58000 USD et dépasse le niveau de 60000 USD.

Tendance à long terme BTC / USD: haussier (graphique journalier)

Niveaux clés:

Niveaux de résistance: 65 000 $, 67 000 $, 69 000 $

Niveaux de support: 53 000 $, 51 000 $, 49 000 $

Le BTC / USD est en progression constante et il semble que rien ne l’empêche d’atteindre le niveau supérieur. Après une journée de négociation tumultueuse, la pièce vient de peindre un nouveau sommet pour 2021 car elle se négocie actuellement à 60276 $. Le prix du Bitcoin a grimpé au-dessus de 60400 $ alors que le marché reste au-dessus des moyennes mobiles sur 9 et 21 jours.

Où va le prix BTC ensuite?

Le prix du Bitcoin se négocie confortablement vers la limite supérieure du canal alors que le prix établit un nouveau signal haussier. En fait, les perspectives à long terme favorisent désormais les taureaux, donnant la clôture quotidienne a produit une grande bougie engloutissante haussière avec les yeux maintenant fixés sur les résistances quotidiennes à 65 000 $, 67 000 $ et 69 000 $ respectivement.

Cependant, tout rejet au niveau actuel pourrait éventuellement conduire à une baisse du support critique en dessous des moyennes mobiles. Au cas où BTC tomberait et toucherait le minimum de support de 55000 USD, la pièce peut alors s’appuyer sur les niveaux de support à long terme de 53000 USD, 51000 USD et 49000 USD. De plus, l’indicateur technique RSI (14) se déplace désormais vers la zone de surachat, suggérant des signaux plus haussiers.

Tendance à moyen terme BTC / USD: haussier (graphique 4H)

Selon le graphique de 4 heures, le prix du Bitcoin toucherait le plus haut quotidien à 60840 $. Cependant, l’évolution des prix d’aujourd’hui s’avère être la plus impressionnante car elle grimpe au-dessus du niveau de résistance tant attendu de 60000 $ avec une forte hausse. Plus encore, BTC / USD maintient maintenant sa course haussière au-dessus de 60700 $ alors que le RSI (14) passe au-dessus du niveau de 70.

Cependant, BTC peut prendre un mouvement à la baisse si les taureaux ne parviennent pas à pousser le prix à nouveau plus haut. Par conséquent, la pièce peut dépasser les moyennes mobiles de 9 et 21 jours et pourrait atteindre un autre support à 58 000 $ et moins. Néanmoins, si les haussiers trouvent un niveau de résistance décent d’environ 60 000 $, la pièce pourrait continuer son mouvement haussier au-dessus du canal au niveau de résistance de 63 000 $ et plus.