BTC/USD dans un retracement mineur alors que Bitcoin atteint 62 000 $

Bitcoin dans une correction à la baisse alors que Bitcoin atteint 62 000 $ – 16 octobre 2021

Hier, le prix BTC/USD a grimpé à 62 900 $ mais est revenu à 61 000 $ alors que Bitcoin atteint 62 000 $. Au cours des dernières 48 heures, la crypto-monnaie a fluctué au-dessus du support actuel pour un éventuel mouvement à la hausse. Bitcoin est susceptible de retracer à mesure que le marché atteint la région de surachat.

Niveaux de résistance : 50 000 $, 51 000 $, 52 000 $

Niveaux d’assistance : 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Depuis le 29 septembre, Bitcoin n’a cessé d’augmenter après être tombé au plus bas de 39 678 $. Les taureaux ont acheté les creux alors que Bitcoin reprenait son élan haussier. Le prix du BTC a repris son mouvement accéléré alors que les taureaux ont franchi la résistance précédente à 52 888 $. Néanmoins, les taureaux Bitcoin ont franchi les niveaux de résistance de 58 000 $ et 60 000 $ et se sont redressés à 62 900 $. Les indicateurs de prix ont déjà indiqué l’état de surachat de Bitcoin. Bitcoin est au niveau 74 de la période de l’indice de force relative 14. Cela indique que Bitcoin n’a pas de place pour se rallier à la hausse. En attendant, la crypto-monnaie se replie après le rejet du récent sommet. Bitcoin est susceptible de revenir au plus bas de 57 869 $.

Les Salvadoriens vendent des dollars américains pour acheter du Bitcoin

Le citoyen de Salvador échange quotidiennement ses économies en dollars américains contre du BTC. Le président Nayib Bukele a partagé le nouveau développement sur Twitter. Selon le président: « Les gens insèrent beaucoup plus d’USD (pour acheter #BTC) que ce qu’ils retirent des guichets automatiques Chivo. » Alors que le marché haussier se poursuit, deux nouveaux faits Chivo sont apparus. Premièrement, « les gens insèrent beaucoup plus d’USD (pour acheter du #BTC) que ce qu’ils retirent des guichets automatiques Chivo (n’importe quel média peut le confirmer de manière indépendante en visitant les guichets automatiques). Deuxièmement, 24 076 envois de fonds ont été reçus, soit un total de 3 069 761,05 $ (en une journée).



BTC/USD – Graphique en 4 heures

Pendant ce temps, Bitcoin est revenu au plus bas de 60 000 $ alors que Bitcoin atteint 62 000 $. D’autres baisses sont attendues au plus bas de 57 869 $, car le marché serait en état de surachat. Néanmoins, Bitcoin continuera d’augmenter tant que le prix barre les moyennes mobiles.

