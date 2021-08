BTC/USD décline alors qu’il revisite 42 000 $ ⋆ Crypto new media

in

Bitcoin perd son soutien alors qu’il revisite 42 000 $– 18 août 2021

Le BTC/USD est rejeté trois fois dans la zone de résistance de 48 000 $ alors qu’il revisite 42 000 $. Cela signale la reprise de la pression de vente. À partir de chaque indication, la tendance à la baisse s’étendra jusqu’au creux de 42 000 $. Entre-temps, le prix de la BTC est tombé au plus bas de 44 806 $ et d’autres baisses sont probables. La pression de vente est susceptible de s’accélérer à mesure que les prix tombent en dessous des moyennes mobiles.

Niveau de résistances : 45 000 $, 46 000 $, 47 000 $

Niveaux d’assistance : 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Après la formation d’un double sommet baissier, le prix du BTC a repris sa tendance à la baisse. La pression de vente actuelle s’étendra jusqu’au niveau de cassure. Actuellement, le prix de BTC est tombé à un minimum de 44 806 $. L’essentiel est que si le prix du BTC tombe et passe en dessous du niveau de rupture de 42 000 $, la pression de vente se poursuivra à la baisse. Inversement, si Bitcoin tombe et trouve un support au-dessus du niveau de cassure, une nouvelle tendance haussière est susceptible de se mettre en place. Bitcoin reprendra une tendance à la hausse alors que le prix trouve un support au-dessus du niveau de bre4akout. Pendant ce temps, Bitcoin est au niveau 58 de la période de l’indice de force relative 14. Cela indique que la crypto est dans la zone de tendance haussière et capable de se redresser à la hausse.

La loi salvadorienne sur le Bitcoin présentera un risque pour les assureurs locaux car elle révise 42 000 $

Fitch Ratings est une agence mondiale de notation de crédit. Il a mis en garde El Salvador contre l’adoption de Bitcoin comme monnaie légale. L’agence a indiqué que les actifs cryptographiques entraîneraient des risques systémiques pour la nation latino-américaine. Deuxièmement, il existe une volatilité inhérente et des risques opérationnels pour les citoyens associés à l’écosystème crypto. L’Assemblée législative d’El Salvador a adopté la « loi Bitcoin » controversée du président Nayib Bukele en juin. La loi autorise Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain à partir du 7 septembre 2021. En d’autres termes, les entreprises salvadoriennes seront tenues d’accepter Bitcoin en échange de biens ou de services.

BTC/USD – Graphique en 4 heures

Pendant ce temps, le prix de BTC est en baisse car il revisite 42 000 $. La crypto devrait atteindre un minimum de 42 000 $. Cependant, les ours ont du mal à franchir le support de 44 000 $. Néanmoins, le 17 août, tendance baissière a; un corps de bougie retracé a testé le niveau de retracement de Fibonacci à 50 %. Le retracement indique que Bitcoin tombera au niveau 2.0 de l’extension Fibonacci ou au niveau 42 711,10 $. À partir de l’action des prix, les ours ont du mal à franchir le support de 44 000 $.

