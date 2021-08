BTC/USD dépasse 47 000 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 27 août

La prévision du prix du Bitcoin est prise au milieu d’un marché haussier alors que la pièce s’élève pour s’échanger au-dessus du niveau de résistance de 47 000 $.

Tendance à long terme BTC/USD : haussière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 51 000 $, 53 000 $, 55 000 $

Niveaux d’assistance : 43 000 $, 41 000 $, 3 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

Le BTC/USD est actuellement à la hausse car le récent mouvement marque une percée dans le mouvement à la hausse récemment observé de la période de consolidation, mais il est important de noter que le prix du Bitcoin n’a franchi aucun niveau technique majeur. Par conséquent, BTC/USD essaie de démarrer le mouvement haussier depuis le début de la session européenne, mais a du mal à prendre de l’élan alors que la tendance haussière sur le marché s’arrête.

Prévision du prix du Bitcoin : où pourrait aller BTC ensuite ?

Au moment de la rédaction, le prix du Bitcoin s’échangeait en hausse de 1,15% à son prix actuel de 47 392 $. De plus, à mesure que la résistance augmente, le mouvement positif vers 48 000 $ pourrait probablement se concentrer et les prochains jours pourraient révéler où Bitcoin (BTC) et d’autres altcoins auront tendance au début du nouveau mois.

Cependant, si les taureaux poussent le prix au-dessus de la moyenne mobile sur 9 jours, remonter davantage pour franchir la limite supérieure du canal pourrait pousser le prix au-dessus du niveau suivant, ce qui pourrait probablement toucher les niveaux de résistance de 51 000 $, 53 000 $ et 55 000 $. De même, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est susceptible de dépasser le niveau 60, suggérant des signaux haussiers supplémentaires sur le marché.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4H)

En regardant le graphique en 4 heures, BTC/USD se négocie à 47 175 $ alors que tous les yeux sont rivés sur le niveau de résistance de 48 000 $. À l’heure actuelle, le prix du Bitcoin est vu passer au-dessus de la moyenne mobile de 9 jours alors que la tendance existante est toujours baissière. Cependant, les acheteurs peuvent avoir besoin de pousser le prix au-dessus de la moyenne mobile de 21 jours pour contrôler le marché, mais des actions rapides sur les prix peuvent probablement se produire.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Au moment de la rédaction, la ligne rouge de la MA à 9 jours est toujours en dessous de la ligne verte de la MA à 21 jours, et la pièce peut probablement retester le niveau de support de 45 500 $ et moins si le prix passe en dessous de la limite inférieure de la chaîne. Pendant ce temps, si l’indicateur technique Relative Strength Index (14) suit le mouvement haussier au-dessus du niveau 50, le BTC/USD pourrait probablement atteindre le niveau de résistance de 49 500 $ et plus.

