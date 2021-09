BTC/USD détient plus de 47 000 $ alors que les acheteurs poussent à la hausse Crypto nouveaux médias

Bitcoin fluctue dans une fourchette alors que les acheteurs poussent à la hausse – 31 août 2021

Bitcoin (BTC) a continué à planer au-dessus du support de 47 000 $ alors que les acheteurs poussent à la hausse. Les ours sont passés en dessous du support crucial alors que les taureaux ont acheté les creux. La tendance baissière aurait repris si le prix brisait le niveau de support actuel et que la dynamique baissière se maintient. Alors que les taureaux ont acheté les creux, ils n’ont pas réussi à dépasser la résistance de 49 000 $. Le prix du BTC serait limité à une fourchette inférieure au récent sommet. Au cours de la semaine dernière, BTC/USD a fluctué entre 47 000 $ et 49 500 $.

Niveaux de résistance : 50 000 $, 51 000 $, 52 000 $

Niveaux d’assistance: 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Aujourd’hui, le prix de la BTC dépasse le support de 47 000 $ alors que les taureaux ont acheté les creux. Les acheteurs pousseront le prix du BTC pour tester à nouveau le sommet précédent. Cependant, les mouvements à la hausse sont toujours résistés au plus haut de 49 000 $. Cela a été l’action des prix de la semaine dernière. Après le rejet au plus haut de 50 000 $, le prix du BTC fluctue désormais entre 47 000 $ et 49 500 $. L’élan haussier reprendra si les acheteurs franchissent la résistance de 49 500 $. Au cours de la semaine dernière, les taureaux ont retesté le récent sommet à quatre reprises, mais ont résisté. Cependant, si les ours réussissent à briser le support actuel, le marché baissera. Peut-être que la tendance baissière va reprendre.

77% des investisseurs russes souhaitent passer du Bitcoin à l’or et au Forex

Selon un récent sondage, les crypto-monnaies comme Bitcoin deviennent de plus en plus populaires auprès des investisseurs russes. L’Association russe des courtiers en devises (AFD) a mené une enquête auprès de 502 investisseurs russes. L’enquête a été menée du 4 au 24 août 2021 pour connaître le sentiment des investisseurs locaux concernant les crypto-monnaies. Au cours de l’enquête, 77% des personnes interrogées ont déclaré que les crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ether et Litecoin sont l’investissement “le plus tourné vers l’avenir”. Environ 8,8% des personnes interrogées ont indiqué leur intérêt pour l’or comme le meilleur investissement, tandis que 14% préféraient les “monnaies nationales familières”. Le président de l’Association russe des négociants en devises (AFD) a promis d’envoyer les résultats de l’enquête à la Banque de Russie et au Comité de la Douma d’État sur les marchés financiers.

BTC/USD – Graphique journalier

Néanmoins, le prix du BTC est supérieur aux moyennes mobiles alors que les acheteurs poussent à la hausse. Selon l’indicateur de prix, Bitcoin remontera à 55 000 $ si la résistance aérienne actuelle est dépassée. Pendant ce temps, le 16 août, tendance haussière ; un corps de bougie retracé a testé le niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci. Le retracement indique que BTC atteindra le niveau 1,618 de l’extension Fibonacci ou le niveau 55 253,30 $.

Vous cherchez à acheter ou à échanger du Bitcoin (BTC) maintenant ? Investissez chez eToro !

75% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur