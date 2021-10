BTC / USD devenant baissier en dessous de 61 500 $

Prévision de prix Bitcoin – 24 octobre

Le prix du Bitcoin étend le mouvement baissier aux zones légèrement inférieures à 60 500 $ après de nombreux essais pour maintenir des gains supérieurs à 61 000 $.

Tendance à long terme BTC/USD : intervalle (graphique quotidien)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 68 000 $, 70 000 $, 72 000 $

Niveaux d’assistance : 54 000 $, 52 000 $, 50 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

BTC/USD tombe à 60 000 $ alors que la plus grande crypto-monnaie s’est lancée dans un exercice de suppression du support après avoir échoué à dépasser 60 500 $. Par conséquent, le contrôle baissier est observé sur l’ensemble du marché, d’autres actifs numériques majeurs enregistrant des pertes similaires car ils se négocient en dessous de la moyenne mobile de 9 jours.

Prévision de prix Bitcoin: Bitcoin (BTC) pourrait baisser davantage

Le prix du Bitcoin oscille à 60 300 $ avec une perte intrajournalière de 1,63%. La tendance dominante est baissière avec une volatilité croissante et le premier actif numérique est susceptible de se consolider dans un modèle de drapeau baissier. Pendant ce temps, une panne en dessous de la moyenne mobile de 21 jours est censée se poursuivre dans le sens de la tendance précédente. Dans ce cas, BTC/USD devrait baisser et rester en dessous pour atteindre les niveaux de support critiques à 54 000 $, 52 000 $ et 50 000 $.

Cependant, si le prix du Bitcoin revient au-dessus de la moyenne mobile sur 9 jours ; le prix pourrait atteindre 65 000 $ de résistance vitale. Une nouvelle poussée haussière pourrait pousser le prix à des niveaux de résistance de 68 000 $, 70 000 $ et 72 000 $. L’indicateur technique Relative Strength Index (14) révèle une baisse continue, ce qui montre que le marché peut rester à la baisse.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4H)

À l’ouverture du marché aujourd’hui, le prix du Bitcoin fait face pour toucher le niveau de résistance de 61 000 $ mais commence à baisser, portant son prix à environ 60 430 $. Pendant ce temps, si le prix chute en dessous de la limite inférieure du canal, il pourrait atteindre le niveau de support à 58 000 $ et moins.

BTCUSD – Graphique quotidien

De plus, si les taureaux poussent la pièce au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, le prix du Bitcoin pourrait revoir le niveau de résistance de 62 500 $ et plus. À l’heure actuelle, le marché peut commencer à se déplacer latéralement ou connaître davantage de tendances à la baisse, car l’indicateur technique Relative Strength Index (14) reste en dessous du niveau 55.

