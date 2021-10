BTC/USD est prêt pour une plus grande dynamique à la hausse alors que Bitcoin détient plus de 54 000 $

Bitcoin est dans une nouvelle tendance haussière alors que Bitcoin détient plus de 54 000 $ – 12 octobre 2021

BTC/USD poursuit sa tendance à la hausse alors que Bitcoin se maintient au-dessus de 54 000 $. La tendance haussière fait face à une résistance au plus haut récent. Bitcoin revient après deux jours de correction. Le marché est susceptible de revenir à la zone de limite précédente de 54 000 $ et 56 000 $. Aujourd’hui, le prix de BTC se négocie à 55 573 $ au moment de la rédaction.

Niveaux de résistance : 53 000 $, 54 000 $, 55 000 $

Niveaux d’assistance: 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Depuis le 6 octobre, les taureaux Bitcoin ont fait des efforts concertés pour pousser le prix BTC à la hausse. Les taureaux ont franchi la résistance à 56 000 $ après cinq jours de correction à la baisse. Le prix du BTC a atteint un sommet de 58 000 $, les acheteurs étant confrontés à un autre rejet. Bitcoin retracé après le rejet du sommet de 58 000 $. La crypto est tombée au-dessus de 54 000 $ et a reculé. Une longue queue de chandelier pointe vers le support actuel à 54 000 $. La longue traîne indique qu’il existe une forte pression d’achat au-dessus du support de 54 000 $. Le prix du BTC augmente pour revoir les sommets précédents. L’indice de force relative indique que Bitcoin est au niveau 55. Cela implique que la crypto se trouve dans la zone de tendance haussière et a de la place pour se rallier à la hausse.

Un groupe de réflexion suisse propose l’ajout de Bitcoin dans la Constitution fédérale

2B4CH est un groupe de réflexion suisse à but non lucratif qui lance une proposition qui pourrait faire du Bitcoin l’un des actifs de réserve du pays. L’organisme aidera l’État à explorer les crypto-monnaies comme le Bitcoin et la technologie blockchain. Selon le fondateur de 2B4CH, l’association apportera une éducation à la cryptographie aux personnes qui ne sont pas encore compatibles avec Bitcoin. L’organisme a l’intention de recueillir 100 000 signatures pour l’introduction du Bitcoin à l’article 99 paragraphe 3 de la constitution fédérale suisse.

Le fondateur et président de 2B4CH, Yves Bennaim, a déclaré : « Si les signatures sont recueillies avec succès, le vote devra légalement avoir lieu, de même que les conversations et les débats, pour finalement informer et éduquer mieux tout le monde en Suisse et, espérons-le, dans le monde entier, alors que nous fixons les exemple », a déclaré Bennaim. « Nous espérons que le vote sera un succès, mais même si ce n’est pas le cas, ce sera déjà un succès si le sujet est porté au débat public », a-t-il noté. En outre, l’association a indiqué que si le vote est réussi, la Banque nationale suisse, ou BNS, devra apprendre à ajouter du Bitcoin dans ses réserves. En outre, la fondation a indiqué que: «Un tel ajout à la constitution affecterait les gens en Suisse de la même manière que la Silicon Valley et la Bourse de Londres ont profité aux habitants de leurs pays respectifs.»

BTC/USD – Graphique en 4 heures

Pendant ce temps, le prix de la BTC augmente pour revoir le précédent record de 58 000 $ alors que Bitcoin se maintient au-dessus de 54 000 $. Lors de l’action sur les prix précédente, les acheteurs ont été repoussés au plus haut de 58 000 $. Bitcoin remontera au-dessus du niveau de prix psychologique de 60 000 $ si la résistance actuelle est dépassée.

